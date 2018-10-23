Sezai Temelli: HalkÄ±n sorunlarÄ±na pazarlÄ±kla Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retilmez

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gündemdeki konulara iliÅŸkin açÄ±klamalar yaptÄ±. Temelli'nin açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klar ÅŸunlar:

"Çok yakÄ±nda bu kayyumlarÄ± süpürüp atacaÄŸÄ±z. Zaten birbirlerine düÅŸtüler. BunlarÄ± faÅŸizmin çöplüÄŸüne süpüreceÄŸiz. GeldiÄŸiniz nokta budur. Ä°ttifak dedikleri pazarlÄ±ktÄ±r demiÅŸtik. HalkÄ±n sorunlarÄ±na pazarlÄ±kla çözüm üretemezsiniz. BunlarÄ±n hepsini süpürüp atacaÄŸÄ±z. Türkiye'ye barÄ±ÅŸ da gelecek, demokrasi de gelecek. Türkiye'ye barÄ±ÅŸ HDP ile gelecek.

Geçen hafta 259 muhtar görevinden alÄ±ndÄ±. Hangi muhtarlar alÄ±ndÄ±. Kürt muhtarlar alÄ±ndÄ±. BarÄ±ÅŸ için direnen muhtarlarÄ± alÄ±yorlar. Bu anlayÄ±ÅŸ bölücüdür, nefret suçudur. Bunlar insanlar birbirlerine düÅŸman olsun diye çabalÄ±yorlar.

ErdoÄŸan, DiyarbakÄ±r'da ikinci kez stadyum açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±. Seçimlere kadar 3 defa daha açarlar. ErdoÄŸan 'UmduÄŸumuzu bulamadÄ±k' demiÅŸti. Seçimlerde de umduÄŸunu bulamayacak.

'BEKÄ°R KAYA YOKSULLUKLA MÜCADELE ETTÄ°ÄžÄ° Ä°ÇÄ°N HAPÄ°S CEZASI ALDI'

Belediyelerimize gönderilen müfettiÅŸler tek bir yolsuzluk bulamadÄ±. KayyÄ±m atananlarda ise yolsuzluklar ortaya çÄ±kÄ±yor. BakÄ±n Silopi Belediyesi'ne... Yolsuzluk belgelenmiÅŸ durumda. Gelsinler bizim belediyelerimizle ilgili bir tane belge yok. Ne var, iftira ve yalan var.

Van Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± Bekir Kaya ise yoksullukla mücadele ettiÄŸi, yoksullara yardÄ±mlarda bulunduÄŸu için hapis cezasÄ± aldÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ÅŸehirleri ayaÄŸa kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için tutuklandÄ±. Tüm arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z serbest bÄ±rakÄ±lana kadar mücadelemizi sürdüreceÄŸiz.

Müftülere diyor ki, "DoÄŸu'yu ve GüneydoÄŸu'yu boÅŸ bÄ±rakmayÄ±n". Niye buralarda müftü yok mu? Yani onlar anadilinde ibadet etmesin. Yani onlarÄ±n kimliklerini yok sayalÄ±m. Onlara inat biz de parti olarak ibadetimizi anadilimizde yapacaÄŸÄ±z. ErdoÄŸan Moldova'ya gitmiÅŸ, Gagavuz Türklerine "Kültür Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ±yÄ±m" diyor. Sen bunu DiyarbakÄ±r'a geldiÄŸinde söyleyebiliyor musun? Gel bunu Ä°stasyon MeydanÄ±'nda söyle. YetmemiÅŸ Moldova'ya giderken hediye olarak da TOMA götürüyor.

'AND OKUNMAYINCA ÇOCUKLARIN TÜRK OLMASINDA ZAFÄ°YET MÄ° YAÅžANDI?'

ÖÄŸrenci andÄ± önümüze yeniden geldi. Kimsenin sorduÄŸu yok. Åžimdi Türkiye'de çocuklarÄ±mÄ±z and okumuyor diye Türk olmalarÄ±nda bir zafiyet mi ortaya çÄ±ktÄ±. Fakat bu and meselesi niye ortaya çÄ±ktÄ±? Bu ülkete milliyetçilik üzerinden siyaset yapmanÄ±n bir tezahürüdür. ÖÄŸrenciler sabah okulda and içmesin, süt içsin. Çünkü bu ülkede çocuk yoksulluÄŸu var.

CEMAL KAÅžIKÇI CÄ°NAYETÄ°

Åžimdi çÄ±kmÄ±ÅŸ CumhurbaÅŸkanÄ± Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±nÄ± anlatÄ±yor. 2 Ekim'de herkes biliyordu ne olduÄŸunu. Bu diplomaside gediÄŸiniz durumu size gösteriyor. KaÅŸÄ±kçÄ± Türkiye'de öldürülüyorsa, neden Türkiye'de öldürüldüÄŸü sorusunun cevabÄ±nÄ± vereceksiniz. Bu sorunun yanÄ±tÄ± FÄ±rat'Ä±n doÄŸusundadÄ±r.

MÜZAKERE ÇAÄžRISI

SavaÅŸ tam tamlarÄ± iktidarÄ±n ömrü uzasÄ±n diye gündemden düÅŸmüyor. Bunun propagandasÄ±nÄ± yapanlar evlatlarÄ±mÄ±zÄ± elimizden alÄ±yor. Ä°ktidarÄ±n bu savaÅŸÄ±nda tüm ailelerin yan yana gelmesinin artÄ±k kaçÄ±nÄ±lmaz olduÄŸuna inanÄ±yorum. ArtÄ±k tüm anneleri yitirdiÄŸimiz evlatlarÄ±mÄ±zÄ±n anÄ±sÄ±na sahip çÄ±kmaya çaÄŸÄ±rÄ±yorum. Bunun yolu iktidara karÅŸÄ± barÄ±ÅŸ mücadelesinden geçiyor.

Bugün barÄ±ÅŸ tecrit altÄ±nda. SayÄ±n Öcalan'a uygulanan tecrit bitmeden barÄ±ÅŸ konusunda adÄ±m atmak mümkün deÄŸil. Åžimdi bir kez daha dile getiriyoruz. Gelin masaya oturalÄ±m. MuhatabÄ± bellidir. BaÅŸka muhataplar arayarak bu sorunu çözemezsiniz. Gelin bu tecrite son verin." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 14:48

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