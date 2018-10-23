ErdoÄŸan: Madem kendi yolumuza diyorlar, o zaman herkes kendi yoluna

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin Meclis grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin Meclis grup toplantÄ±sÄ±nda, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi, af tasarÄ±sÄ±, 'ÖÄŸrenci AndÄ±', Cumhur Ä°ttifakÄ±'na iliÅŸkin MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin 'Seçimde yolumuzu kendimiz belirleyeceÄŸiz' sözleri ve yerel seçimler gündemleri üzerine konuÅŸtu.

ToplantÄ± salonuna, Bahçeli'nin açÄ±klamasÄ± sonrasÄ± konuÅŸma metnini deÄŸiÅŸtirdiÄŸi için geç geldiÄŸi aktarÄ±lan ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

â– Hepinizi hasret ve muhabbetle selamlÄ±yorum.

â– GeçtiÄŸimiz hafta Moldova'ya oldukça faydalÄ± bir ziyaret gerçekleÅŸtirdik. Çok verimli görüÅŸmeler gerçekleÅŸtirdik. Hep söylediÄŸimiz gibi fiziki sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z baÅŸkadÄ±r, gönül sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z baÅŸkadÄ±r. Bu ülkenin ayrÄ±lmaz bir parçasÄ± olarak gördüÄŸümzü GökoÄŸuz'da çeÅŸitli programlara katÄ±ldÄ±k. 15 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± meydan mitingini yerine getirdik.

â– GeçtiÄŸimiz hafta açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Star Rafinerisi'nin ülkemize ve Azerbaycan'a hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum.

â– Cumartesi günü DiyarbakÄ±r'da 33 bin kiÅŸilik bir stadÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±k. AkÅŸamÄ±nda da DiÅŸyarbakÄ±r örgütümüzle toplantÄ± düzenledik. Bundan sonra da açÄ±lÄ±ÅŸlara devam edeceÄŸiz.Hep söylediÄŸimiz gibi durmak yok, yola devam.

CEMAL KAÅžIKÇI CÄ°NAYETÄ°

â– Öncelikle merhum Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'ya rahmet, merhumun ailesine, vatandaÅŸÄ± olduÄŸu Suudi Arabistan halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. Åžöyle bir kÄ±sa hafÄ±za tazelemesi yapalÄ±m;

â– KaÅŸÄ±kçÄ±, ilk olarak 28 Eylül Cuma günü saat 11.50'de evlilik iÅŸlemleri için konsolosluÄŸuna gidiyor. Bir planlama çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlÄ±yor. Konsolosluk görevlilerinden bazÄ±larÄ± acele ile ülkelerine gitmeleri, hazÄ±rlÄ±k çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n orada yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor.

â– 1 Ekim tarihinde saat 16.30'da operasyondan bir gün önce, yani pazartesi, 3 kiÅŸilik bir ekip tarifeli seferle Ä°stanbul'a inip önce otele yerleÅŸiyor, sonra baÅŸkonsolosluÄŸa gidiyor. Bu arada bir baÅŸka ekip de Belgrad OramanÄ± ve Yalova'da keÅŸif çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yor. 3 kiÅŸilik bir ekip yine Ä°stanbul'a gelip otele yerleÅŸiyor. AralarÄ±nda generallerin de bulunduÄŸu 9 kiÅŸilik ekip de havalimanÄ±na inip baÅŸka otele gidiyor.

â– 15 kiÅŸiden oluÅŸan bu ekip sabah 09.50 ile 11.00 saatleri arasÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± gelip buluÅŸuyor. Önce kamera sistemindeki hard disk sökülüyor.

â– KaÅŸÄ±kçÄ±, saat 13.08'de konsolosluk binasÄ±na yaya olarak giriyor. Tabii, niÅŸanlÄ±sÄ± kendisi ile beraber. Bu saatten sonra da kendisinden haber alÄ±namÄ±yor.

â– AkÅŸam saat 17.50'de ülkemiz resmi makamlarÄ±na niÅŸanlÄ±sÄ± tarafÄ±ndan KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsolosluk binasÄ±nda zorla alÄ±konulduÄŸu ÅŸeklinde bir baÅŸvuru yapÄ±lÄ±yor. Ä°lgili birimler çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±yor.

â– Viyana SözleÅŸmesi gereÄŸi diplomatik dokunulmazlÄ±ÄŸa sahip olduÄŸu için - bu da tartÄ±ÅŸma konusu oldu artÄ±k, masaya yatÄ±rÄ±lacak- BaÅŸkonsolosluk binasÄ± ve görevlileri hakkÄ±nda fiili bir iÅŸlem yapÄ±lÄ±mÄ±yor.

â– Cinayetin olduÄŸu günün arifesinde çeÅŸitli uçaklarla 15 görevli ve adli tÄ±pçÄ±nÄ±n ülkemize geldiÄŸi görülüyor. Bu kiÅŸilerden ülkemizden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit ediliyor.

â– Dublör ve yanÄ±ndaki ÅŸahsÄ±n da akÅŸam Riyad'a hareket ettiÄŸi görülüyor.

â– Önce tabii bazÄ± ÅŸeyleri sormak ve bunun da cevabÄ±nÄ± aramak zorundayÄ±z. Zira bu olay Ä°stanbul'da gerçekleÅŸiyor. Sorumluluk makamÄ±ndayÄ±z. Öyleyse, bunu sorgulamak hakkÄ±mÄ±zdÄ±r.

â– Meselenin üzerindeki sis bulutu yavaÅŸ yavaÅŸ ortadan kalkmaya baÅŸladÄ±kça diÄŸer ülkeler de harekete geçtiler. Biz de cinayet karÅŸÄ±sÄ±nda sessiz kalmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, her türlü adÄ±mÄ± atacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ifade ettik. Hiç kimseyi haksÄ±z yere zan altÄ±nda bÄ±rakmamak için araÅŸtÄ±rmalarÄ±n sonucunu bekledik.

â– Suudi Arabistan KralÄ± ile 14 Ekim'de yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸmede kendisine meseleyi elimizdeki bulgular Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda anlattÄ±m. Ortak çalÄ±ÅŸma grubu konusunda mutabÄ±k kaldÄ±k.

â– Suudi BaÅŸkonsolos'un kifayetsizliÄŸini Kral hazretlerine söyledim, görevden alÄ±ndÄ±.

â– 18 Ekim'de bir kez daha binada inceleme yapÄ±ldÄ±. 19 Ekim tarihinde Suudi Arabistan yönetimi Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürüldüÄŸünü resmen kabul etti. Yönetim, arbedede öldüÄŸünü söyledi. Kral ile bir konuÅŸma daha gerçekleÅŸtirdik. Olaya karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilen 18 kiÅŸinin ÅŸu an tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

â– 21 Ekim'de de ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile kapsamlÄ± bir telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸtirerek olayÄ±n tüm yönleriyle aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± konusunda mutabÄ±k kaldÄ±k.

â– Biz tüm bu süreci devlet ciddiyetine uygun ÅŸekilde yürüttük, yönettik. Buna raÄŸmen ülkemizi karalamak, hedef saptÄ±rmak için çeÅŸitli medya mecralarÄ±nda yoÄŸun bir kampanya yürütüldü. Kimler tarafÄ±ndan, ne amaçla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gayet iyi biliyoruz.

â– Åžu sorular herkesin kafasÄ±nÄ± kurcalamaya devam ediyor:

- Olayla iliÅŸkili vasÄ±flara sahip 15 kiÅŸi cinayet günü niçin Ä°stanbul’da toplanmÄ±ÅŸtÄ±r? Biz bu soruya cevap arÄ±yoruz.

- Bu kiÅŸiler kimden emir alarak olarak gelmiÅŸlerdir? Cevap arÄ±yoruz.

- BaÅŸkonsolosluk binasÄ± niçin hemen deÄŸil de günler sonra incelemeye açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r? Cevap arÄ±yoruz.

- Cinayet açÄ±kça ortadayken onca tutarsÄ±z açÄ±klama niçin yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r?

- Cesedin yerli iÅŸbirlikçiye verildiÄŸi ifadesi doÄŸruysa bu kimdir?

- Ceset hala neden ortada yok?

â– Hiç kimse bu sorular cevaplanmadan üzerinin kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aklÄ±ndan bile geçirmesin. Böyle bir soruÅŸturmanÄ±n adil bir heyet tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± çok önemlidir. DiÄŸer ülkelerdeki suç ortaklarÄ±nÄ±n da soruÅŸturmaya dahil edilmesi gerekiyor. Türkiye olarak takipçisi olacak kendi ve uluslararasÄ± hukukun yerine getirlmesini saÄŸlayacaÄŸÄ±z.

â– Bir çaÄŸrÄ± yapÄ±yorum; Suudi Arabistan KralÄ± baÅŸta olmak üzere üst yönetiminedir. Olay Ä°stanbul'da olmuÅŸtur. Bu 15 + 3 kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n Ä°stanbul'da yapÄ±lmasÄ± teklifimdir.

AF TASARISI, ÖÄžRENCÄ° ANDI VE BAHÇELÄ°'NÄ°N AÇIKLAMALARI

â– MHP ile önce Meclis'te ardÄ±ndan 16 Nisan'da son olarak da 24 Haziran'da gerçekten verimli bir ittifak örneÄŸi sergiledik. Milletimizin sesine kulak verdik, samimi bir dayanÄ±ÅŸma sergiledik…

â– AK Parti ve MHP iki ayrÄ± partidir. AnlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hususlarda birlikte hareket ederken ayrÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konularda kendi yolumuzu takip ederiz. Temel konularda ittifak içinde olmak, her ÅŸeyiyle aynÄ± çizgiyi takip etmeyi gerektirmiyor.

â– MHP ile af, DanÄ±ÅŸtay, erken emeklilik gibi kimi hususlarda farklÄ± düÅŸündüÄŸümüz görülüyor. Biz ittifaka verdiÄŸimiz önem sebebiyle deÄŸerlendirlerimizi yapÄ±cÄ± bir dille ifade etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±.

â– Kimseyi kiÅŸisel olarak hedef almamÄ±z, kimseye saygÄ±sÄ±zlÄ±k etmemiz mümkün deÄŸildir. Bizim siyaset tarzÄ±mÄ±zda da böyle bir uslüp yoktur. Sosyal medyadaki açÄ±klamalarÄ±n yanlÄ±ÅŸ anlamadan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor ve üzülüyorum.

â– Af meselesi gündeme geldiÄŸinde arkadaÅŸlarÄ±ma talimat verdim. Böyle bir düzenlemenin milletin vicdanÄ±nÄ± rahatsÄ±z edeceÄŸini gösterdi. Teklife sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± anlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. Af konusunda temel ilke ÅŸuydu; bir devlet kendisine karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlarÄ± af yetkisine sahip olabilir, halkÄ±na karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlarÄ± affetme yetkisi yoktur.

â– Bir defa ÅŸunu çok iyi anlamamÄ±z gerekiyor. EÄŸer adalet mülkün esasÄ±ysa o zaman biz bu mülkü ayakta tutmak için adil savranmaya mecburuz. KalkÄ±pta uyuÅŸturuc baronlarÄ±yla torbacÄ±lÄ±k yapanlarÄ± bir araya getirmek ayrÄ± ayrÄ± deÄŸerlendirmek bunu anlamak mümkün deÄŸil. Biz baronlarla da torbacÄ±larla da içenlerle de mücadele ediyoruz. Hiçbir dönemde uyuÅŸturucuyla mücadelede bizim iktidarÄ±mÄ±z döneminde olduÄŸu kadar yoÄŸun bir mücadele verilmemiÅŸtir.

â– Åžu anda 50 binin üzerinde uyuÅŸturucu mahkumu var. Allah aÅŸkÄ±na bunlara kader mahkumu diyebilir miyiz? Efendim neymiÅŸ aldatÄ±lmÄ±ÅŸ. Ne demek aldatÄ±lmÄ±ÅŸ? 6-7-8 yaÅŸÄ±ndaki çocuk mu? Bunlara mÄ± kader mahkumu diyeceÄŸiz? Katillere mi kader mahkumu diyeceÄŸiz? HÄ±rsÄ±zlÄ±k, bunlarÄ± yapanlara mÄ± diyeceÄŸiz? Cezaevinden çÄ±karÄ±yorsunuz daha fazla hÄ±rsÄ±zlÄ±k yapmaya devam ediyor.

â– Biz devlete karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ suçlarda ne yapÄ±lmasÄ± gerekiyorsa yaparÄ±z. Biz devlet olarak bir katili affettiÄŸimiz zaman maktulün ailesini bunu nasÄ±l anlatacaÄŸÄ±z?

â– AynÄ± ÅŸekilde emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar diye ifade edilen meselede ülkemizin kaldÄ±ramayacaÄŸÄ± bir yükün fotoÄŸrafÄ± çÄ±ktÄ±. Bunun kararÄ±nÄ± Meclis verecektir.

â– AndÄ±mÄ±z konusunda Türkiye'yi haketmediÄŸi bir tartÄ±ÅŸmaya sürükleyen bu karar bazÄ± hastalÄ±klarÄ±n hala yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. AndÄ±n ilk halini, Türk OcaklarÄ±nÄ± kapatmasÄ±yla, üniversiteleri periÅŸan etmesiyle bilinen tÄ±p doktoru ReÅŸit Galip yazmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°nsanlarÄ± kafataslarÄ±na göre sÄ±nÄ±flandÄ±ran çalÄ±ÅŸmalarÄ± destekleyen bu kiÅŸi aynÄ± zamanda Türkçe ezan zulmünün de mimarÄ±dÄ±r.

â– Bize göre milletimizin en büyük ve en etkili andÄ± Ä°stiklal MarÅŸÄ±mÄ±zdÄ±r. Ä°stiklal MarÅŸÄ±mÄ±z dÄ±ÅŸÄ±nda bir ant tanÄ±mÄ±yoruz, tanÄ±mayacaÄŸÄ±z.

â– Türküm... Türküm ben. Ama ÅŸunu söyleyeyim ben Türkçü deÄŸilim. O baÅŸka bir ÅŸey bu baÅŸka bir ÅŸey. IrkçÄ±lÄ±k bizim dinimizde yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r, yok. Her etnik unsur, kendi etnik unsuruyla iftihar edebilir. Ama cÄ±lÄ±k cÄ±lÄ±k etmez, mesele bu. Sizin Türkçülük yapma hakkÄ±nÄ±z var o zaman benim Kürt vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Kürtçülük yapma hakkÄ± doÄŸar.

ErdoÄŸan, Bahçeli ve Bekir BozdaÄŸ arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmaya deÄŸindi. ErdoÄŸan'Ä±n BozdaÄŸ'Ä± savunduÄŸu kÄ±sÄ±mda BozdaÄŸ, gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±. ErdoÄŸan'Ä±n BozdaÄŸ'Ä± aÄŸlatan sözleri ÅŸöyle:

â– Ben ayrÄ±mcÄ± deÄŸilim diyeceksin, yÄ±llarca bakanlÄ±k yapmÄ±ÅŸ arkadaÅŸÄ±mÄ±za bir taraftan hakaret bir taraftan tehdit savuracaksÄ±n. Benim bakanÄ±mÄ±n arkasÄ±nda bizler varÄ±z. DoÄŸrusu bakanÄ±mÄ±za yönelik bu tehdidi ve hakareti gerçekten bir genel baÅŸkana yakÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±m. Bu çok üzücüydü. Buna yol arkadaÅŸÄ±mÄ± feda edemem.

â– Benim arkadaÅŸÄ±mÄ±n yakÄ±ndan uzaktan Ä±rkçÄ±lÄ±kla alakasÄ± yok. Kökeni Kürt olabilir, bu millete hizmet etme aÅŸkÄ±nÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸ bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zdÄ±r. Neden hedef saptÄ±rÄ±yorsunuz? Bu bakanÄ±mÄ±zÄ±n ÅŸehrine ve ülkesine büyük hizmetler yaptÄ±ÄŸÄ±na ÅŸahidiz. Hiçbir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tehdit edilmesine göz yumamayÄ±z. Bizim Türklükle bir sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z yok.

â– Gördük ki MHP çok farklÄ± bir tercih yaptÄ±. SaygÄ± duyarÄ±z. Yerel seçimlerde madem ki "Biz yolumuza" diyorlar biz de "Herkes kendi yoluna" diyoruz. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 13:09

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