Twitter, komplo teorisyeni Alex Jones'un hesaplarÄ±nÄ± kapattÄ±

Twitter, komplo teorileriyle tanÄ±nan ABD'li internet ve radyo programcÄ±sÄ± Alex Jones'un hesaplarÄ±nÄ± kapattÄ±.

Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter, komplo teorileriyle tanÄ±nan AmerikalÄ± internet ve radyo programcÄ±sÄ± Alex Jones'un hesaplarÄ±nÄ± topluluk kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekçesiyle kalÄ±cÄ± olarak kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Åžirketten yapÄ±lan açÄ±klamada, Jones'a ait @realalexjones ve @infowars hesaplarÄ± ve bunlarÄ±n canlÄ± video uygulamasÄ± Periscope'taki uzantÄ±larÄ±nÄ±n, mesaj ve video içeriklerindeki suistimal içeren davranÄ±ÅŸlarÄ±n topluluk kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekçesiyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AçÄ±klamada, Jones ile ilgili olduÄŸu düÅŸünülen baÅŸka hesaplar hakkÄ±ndaki ÅŸikayetlerin de deÄŸerlendirileceÄŸi kaydedildi.

Åžirket eylül ayÄ±nda Jones'a ait hesaplarÄ±n askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Bireysel silahlanmayla ilgili tartÄ±ÅŸmalarda silah kontrolüne karÅŸÄ± fikirleriyle tanÄ±nan Jones'un ABD'de 2012'de Sand Hook Ä°lkokulunda çocuklarÄ± hedef alan silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekte yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmesi tepki toplamÄ±ÅŸtÄ±. Jones, ayrÄ±ca Oklahoma bombalamasÄ± ve 11 Eylül saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ABD hükümetinin planladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, NASA'nÄ±n Ay'a ayak basma olayÄ±nÄ± sahnelediÄŸini savunuyor. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 11:28

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