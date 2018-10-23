Pembe kurdele takÄ±nca iÅŸten atÄ±ldÄ±, arkadaÅŸlarÄ± destek iÃ§in iÅŸ bÄ±raktÄ±

Finlandiyaâ€™da, meme kanserine dikkat Ã§ekmek iÃ§in Ã¼niformasÄ±na pembe kurdele taktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iÅŸten atÄ±lan havalimanÄ± Ã§alÄ±ÅŸanÄ± iÃ§in arkadaÅŸlarÄ± iÅŸ bÄ±raktÄ±.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Finlandiya’nÄ±n baÅŸkenti Helsinki’de bulunan Vanda HavalimanÄ±’nÄ±nda bir güvenlik görevlisi meme kanseri konusunda farkÄ±ndalÄ±k yaratmak amacÄ±yla üniformasÄ±na taktÄ±ÄŸÄ± pembe kurdele gerekçesiyle iÅŸten atÄ±ldÄ±. Durumu protesto için iÅŸ arkadaÅŸlarÄ± iÅŸi bÄ±rakarak havalimanÄ±nda gösteri yaptÄ±.

Ä°ÅžTEN ATMAYA KARÅžI Ä°Åž BIRAKMA EYLEMÄ°

Finnair ve Finavia havayollarÄ± ÅŸirketlerinin sahibi olduÄŸu Airpro adlÄ± güvenlik hizmetlerini yürüten ÅŸirket, üniformasÄ±na pembe kurdele taktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerekçesiyle Patrik Leppanen'in iÅŸine son verdi. Leppanen kampanyaya destek amacÄ±yla pembe kurdele satÄ±n alarak yakasÄ±na taktÄ±. Ä°ÅŸveren üniformada kurdele taÅŸÄ±manÄ±n yasak olduÄŸunu belirterek çÄ±karmasÄ±nÄ± istedi. UyarÄ±lara raÄŸmen kurdeleyi çÄ±karmayÄ± reddedince iÅŸine son verildi.

Güvenlik personeli, arkadaÅŸlarÄ±nÄ± iÅŸten atÄ±lmasÄ±nÄ± kÄ±namak için dün saat 12.00-16.30 arasÄ± iÅŸ bÄ±rakma eylemi yaptÄ± ve havalimanÄ±nda gösteri düzenledi.

Finavia havayolu ÅŸirketi meydana gelebilecek gecikmelerden dolayÄ± yolculardan havalimanÄ±na daha erken gelmelerini istedi. Åžirket hava trafiÄŸinde gecikmelerin olmamasÄ± için havalimanÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yerine Avarn adÄ±ndaki güvenlik ÅŸirketinde çalÄ±ÅŸanlarÄ± görevlendirdi. Airpro çalÄ±ÅŸanlarÄ± IAU federasyonu, Avarn çalÄ±ÅŸanlarÄ± ise PAM federasyonuna üye ve farklÄ± toplu sözleÅŸmelere tabiler.

SENDÄ°KA: ARKADAÅžLARIYLA DAYANIÅžIYORLAR

Ä°ÅŸten atÄ±lan güvenlik görevlisin üye olduÄŸu HavayallarÄ± BirliÄŸi’nin (IAU) BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pekka Kahkönen, Finlandiya Ulusal Haber AjansÄ± Yle’ye “ÇalÄ±ÅŸanlar iÅŸvereninin personel politikasÄ±nÄ± protesto ediyor ve doÄŸal olarak iÅŸten atÄ±lan arkadaÅŸlarÄ±yla dayanÄ±ÅŸÄ±yorlar” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Airpro Genel Müdürü Janne Hattula, Iltasanomat gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada sorunun iÅŸ elbiselerinin nasÄ±l görünmesinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi, “Biz hayÄ±r için yapÄ±lan bir çok kampanyaya maddi destek verdik. Sorun pembe kurdele sorunu deÄŸil, üniformalara neyin takÄ±lacaÄŸÄ± sorunudur” ifadelerini kullandÄ±.

LEPPANEN: PÄ°ÅžMAN DEÄžÄ°LÄ°M

Kanser VakfÄ±, her yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±nda meme kanseri araÅŸtÄ±rmalarÄ± için kampanya yürütüyor ve pembe kurdeleler satarak gelir kaynak elde ediyor.

Ä°ÅŸten atÄ±lan 22 yaÅŸÄ±ndaki Patrik Leppanen, Uzun zamandÄ±r meme kanseri tedavisi gören bir yakÄ±nÄ±na destek vermek için pembe kurdele taktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kurdele taktÄ±ÄŸÄ± için piÅŸman olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve arkadaÅŸlarÄ±n kendisine destek vermesinden güç aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Leppanen konuyu yargÄ±ya taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

www.evrensel.net