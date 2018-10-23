BahÃ§eli: Yerel seÃ§imler iÃ§in ittifak arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z kalmadÄ±

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, partisinin TBMM'deki grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu; Cumhur ittifakÄ±nÄ±n sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda güÄŸndemdeki konulara iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. Af teklifi ve Brunson'Ä±n Türkiyeden ayrÄ±lmasÄ±yla ilgili hükümete eleÅŸtiriler sÄ±ralayan Bahçeli, Cumhur ittifakÄ±nÄ±n sona erdiÄŸini ilan etti. Bahçeli’nin açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

“Ä°çinden geçtiÄŸimiz belki de içinde kontrolsüzce sürüklendiÄŸimiz bugünkü zamanlarda, insanlÄ±k 4. endüstri dönemini yaÅŸamaktadÄ±r. Süper akÄ±llÄ± toplum aÅŸamasÄ±na geçilse de muhatap kalÄ±nan sorunlar azalmamÄ±ÅŸ bilakis artmÄ±ÅŸtÄ±r.

Ä°hanet taltif görürken sadakat telin edilmektedir.

Bugün Ä°slam toplumlarÄ± akÄ±l, ahlak ve merhametten uzaklaÅŸarak kahredici bir yozlaÅŸmanÄ±n pençesine düÅŸmüÅŸlerdir. Empati ve erdem damarlarÄ± kurumuÅŸtur.

KAÅžIKÇI CÄ°NAYETÄ°: KÄ°M KÄ°MLE DÜÅžÜP KALKIYOR, GÖRELÄ°M

Günlerdir Cemal kaÅŸÄ±kçÄ±'yÄ± konuÅŸuyoruz. Dünya gündemine oturan bu meseleyle ilgili yorumlarÄ±, spekülatif haberleri duyuyoruz. BaÅŸkonsolosluÄŸa giren ve kendisinden haber alÄ±namayan KaÅŸÄ±kçÄ±, uluslararasÄ± krize dönüÅŸmüÅŸtür. Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra dikkat çeken bir açÄ±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±r. KaÅŸÄ±kçÄ±, bir arbede sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir. KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n baÅŸkonsoloslukta boÄŸulduÄŸu, Riyad'dan gelen adli tÄ±p uzmanÄ± tarafÄ±ndan parçalara ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± güçlü ÅŸekilde ileri sürülmüÅŸtür. KarÅŸÄ±mÄ±zda bir cinayet vardÄ±r. Oklar veliaht prensi iÅŸaret etmektedir. Cinayetin tüm yönleri açÄ±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturulacaktÄ±r, temennimiz de budur. CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n bugünkü açÄ±klamasÄ± da kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±nÄ± telafi edecektir.

Bizim için muamma iliÅŸki aÄŸlarÄ± ve cevaplanmasÄ± gereken sorular vardÄ±r. Evlilik belgesi için KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Ä°stanbul'a yönlendirilmesi hangi karanlÄ±k akla hizmet etmektedir. Suç mahali olarak neden Ä°stanbul seçilmiÅŸtir? Bu ÅŸahÄ±s gerçekte kimdir? Veliaht Prens Selman cinayetin neresindedir? BaÅŸkonsolos tÄ±pkÄ± papaz gibi elini kolunu sallayarak nasÄ±l ülkesine dönebilmiÅŸtir? KaçmasÄ± ve bunun da seyredilmesi yanlÄ±ÅŸtÄ±r, skandaldÄ±r.

Katillerin, azmettiricilerin, Türkiye üzerindeki hesaplarÄ±n netlik kazanmasÄ± mecburiyettir. Kim dost, kim düÅŸman bilelim. Kim kiminle düÅŸüp kalkÄ±yor berrak ÅŸekilde öÄŸrenelim.

AF TEKLÄ°FÄ°: NE TEKLÄ°F ETTÄ°YSEK ARKASINDA DURURUZ

VerdiÄŸimiz sözü unutmayÄ±z, umutlarÄ± yeÅŸertip sonradan da solmasÄ±na göz yumamayÄ±z; tutarlÄ±yÄ±z. Ne söylediysek arkasÄ±nda dururuz, neyi teklif ettiysek arkasÄ±nda dururuz. BaÅŸÄ±mÄ±zÄ± öne eÄŸecek, yüzümüzü kara çÄ±karacak, kimyamÄ±zÄ± bozacak hiçbir iliÅŸki aÄŸÄ±nÄ±n içinde olmadÄ±k, olmaya da merakÄ±mÄ±z yoktur.

TBMM'ye sunduÄŸumuz kanun teklifi mana ve muhtevasÄ± olarak af deÄŸildir. BazÄ± suçlardan indirimle ilgili kanun teklifidir. Toplam 7 maddeden oluÅŸmaktadÄ±r. ÅžartlÄ± indirim yapÄ±lmasÄ±nÄ±, cezasÄ± kalmayan hükümlü ve tutuklularÄ±n salÄ±verilmesini teklif ettik. Kanunn teklifimizin 3. maddesinde hangi suçlarÄ± istisna tuttuÄŸumuz gayet açÄ±k ve aÅŸikardÄ±r. YanÄ±ndayÄ±z, arkasÄ±ndayÄ±z. Seçim beyannamemizde ne dediysek onu seslendiriyoruz. GevÅŸeme yok, vazgeçme yok, geri dönüÅŸ yok.

Ya ne dediÄŸimizi anlamÄ±yorlar, ya da safa yatÄ±p havayÄ± bulandÄ±rÄ±yorlar. Sürekli itiraz ve tepki gösterenler; KHK ile 1 Temmuz 2016'da denetimli serbestlik ve infaz sisteminin kanunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan haberdarlar mÄ±dÄ±r?

671 sayÄ±lÄ± KHK cezaevlerini boÅŸaltmak için mi yayÄ±nlandÄ±? Bizim teklifimizi sulandÄ±rÄ±p, cezaevlerini boÅŸaltmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± doÄŸrudan deÄŸilse bile dolaylÄ± ima etmek haksÄ±zlÄ±ktÄ±r, günahÄ±mÄ±za girmektir.

UYUÅžTURUCUDAN Ä°ÇERÄ°DE OLANLAR MERHAMET Ä°STÄ°YORSA DUYMAYALIM MI?

Diyorlar ki uyuÅŸturucu kullananlar salÄ±verilecek. Bu temele indirmek, bu eksene sabitlemek tamiri olmayan vicdansÄ±zlÄ±ktÄ±r. SamanlÄ±kta iÄŸne aramaya gerek yoktur. UyuÅŸturucudan içeri olanlar Ä±slah olduysa, merhamet istiyorsa duymayalÄ±m mÄ±? Bunlar insan deÄŸil mi, fÄ±rÄ±nlara atÄ±p yakalÄ±m mÄ±, katarlara doldurup sürgüne mi yollayalÄ±m?

UyuÅŸturucu en hassas olduÄŸumuz sorunlardan birisidir. Ülkücü hareketi bu konuda tartÄ±ÅŸmaya açmak kimsenin harcÄ± deÄŸildir. Hakikat haysiyettir, ikisinden de ödün vermeyiz. UyuÅŸturucuyla MHP'nin adÄ±nÄ± yan yana getirmek cehalet deÄŸilse cinayettir. BunlarÄ± geçtik de uyuÅŸturucu baronlarÄ±nÄ± konuÅŸan yoktur! TrafiÄŸi yönlendiren ÅŸerefsizlerin hatÄ±rlÄ± ve arkasÄ± olan müsveddelerin üstüne giden yoktur. Ne isteniyor garibanlardan, kader mahkumlarÄ±ndan! Günyüzüne çÄ±kmak onlarÄ±n hakkÄ± deÄŸil mi?

Hadi baronlarÄ±n yakasÄ±ndan tutalÄ±m! Bu konuda sorumluluk almayan bin defa namert olsun. Biz teklifimizi sunduk. Söz ve karar sÄ±rasÄ± TBMM'nindir. AK Parti'nin milletvekilleri baÅŸta olmak üzere ister kabul ederler, ister reddederler. KararlarÄ±na saygÄ± duyarÄ±z ancak MHP asla taviz vermeyecek, ilk gün ne söylediyse aynÄ±sÄ±nÄ± cesaretle dile getirecektir. Oyun bozanlÄ±k yapmÄ±yoruz, tekere çomak sokmuyoruz, piÅŸmiÅŸ aÅŸa su katmÄ±yoruz.

'Ä°TTÄ°FAK NÄ°YETÄ°MÄ°Z ARTIK KALMAMIÅžTIR'

Kendi göbek baÄŸÄ±mÄ±zÄ± kendimiz kesmeye hazÄ±rÄ±z. Ä°ttifak, yok sayÄ±lmasÄ±, tez ve önermelerinin görmezden gelinmesiyle ayakta kalmayuacaktÄ±r. DiÄŸer tarafÄ±n üstten bakmasÄ±, parmak sallamasÄ±yla yaÅŸamayacaktÄ±r. Pozisyon hatÄ±rlatmasÄ±, çatladÄ±-.atlÄ±yor ihbarlarÄ±yla, ÅŸartlarÄ±n kollanmasÄ±yla varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± idame ettiremeyeektir. Dürüstlük olmadan eÅŸitler arasÄ± iliÅŸki sürmeyecektir. BazÄ±larÄ± sevinç taklalarÄ± atabilirler. TartÄ±ÅŸmalara son vermenin vakti yoktur. Bu kronik süreci uzatmanÄ±n alemi yoktur. Herhangi bir ittifak beklentimiz, arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z, niyetimiz artÄ±k kalmamÄ±ÅŸtÄ±r.

-Biz baÅŸkasÄ±na benzemeyiz MHP'yiz. Ä°ÅŸin tadÄ± kaçtÄ±ÄŸÄ±ndan zoraki görüÅŸmelerle bir yere varmanÄ±n imkanÄ± yoktur. Oyalanmaya, milleti aldatmaya, umutlarla oynamaya lüzum yoktur. Kendi yolumuzu sadece kendimiz çizeceÄŸiz. Yerel seçimlere kendi adaylarÄ±mÄ±zla, kendi amblemimizle katÄ±lÄ±p Türkiye'nin her seçim bölgesinde demokratik mücadelemizi yapacaÄŸÄ±z. Bizi buradan gönderecek henüz kundaÄŸa düÅŸmemiÅŸtir."

ANDIMIZ TARTIÅžMASI

Elbette Türküz, Türkçüyüz. AndÄ±mÄ±z Türk milletinin ruh kökünden doÄŸmuÅŸ, gelecek kuÅŸaklarÄ± aynÄ± heves ve hedef etrafÄ±nda buluÅŸturmayÄ± esas almÄ±ÅŸtÄ±r. DanÄ±ÅŸtay, çözülme sürecinin kötü bir hatÄ±rasÄ±nÄ± söküp atmÄ±ÅŸtÄ±r. Çözülme sürecinin kamburlarÄ±ndan kurtuluÅŸun parlak bir müjdesi olmuÅŸtur.

Diyorlar ki, DanÄ±ÅŸtay anaysa ve yasalara karÅŸÄ± karar vermiÅŸtir. Bu nasÄ±l bir ÅŸuur kaybÄ±dÄ±r? Diyorlar ki, yargÄ± denetimi idari eylem ve iÅŸlemin hukuka uygunluÄŸuyla sÄ±nÄ±rlÄ±dÄ±r. NeymiÅŸ DanÄ±ÅŸtay hukuka uygunluk denetiminin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸmÄ±ÅŸ. BunlarÄ±n hepsi zÄ±rvadÄ±r, uydurmadÄ±r, temelsizdir. Papaz kararÄ±na ses çÄ±karamayanlar andÄ±mÄ±zÄ±n okunacaÄŸÄ±nÄ± duyunca ayaÄŸa kalkmÄ±ÅŸlardÄ±r. Bu tespiti yapanlarÄ±n milli kimlikten ne anladÄ±klarÄ± ÅŸaibelidir.

Bize kÄ±rmÄ±zÄ± çizgi hatÄ±rlatmasÄ± yapan gafiller unutmasÄ±nlar ki, MHP'nin kÄ±rmÄ±zÄ± çizgisi TürklüÄŸün varlÄ±ÄŸÄ± ve bekasÄ±dÄ±r. TürkçülüÄŸe karÅŸÄ± çÄ±kÄ±p KürtçülüÄŸü özendirenler kime ne anlatÄ±yorlar. Biz doÄŸarken varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± Türk varlÄ±ÄŸÄ±na adadÄ±k. AtsÄ±z der ki, milliyetçilik milliyeti olmayanlar için faÅŸizmdir. EÄŸer Türk olmanÄ±n bir bedeli varsa, eÄŸer faturasÄ± olacaksa can feda olsun. Seve seve öder, sonuçlarÄ±na katlanÄ±rÄ±z.

Türklükle Ä°slam'Ä± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirmek vatana ve millete ihanettir. 2. Abdülhamit OÄŸuz soyudur. Türk'tür, Türk milletinin iftiharÄ±dÄ±r. Gazi Atatürk Türk'tür. Türk milletinin gür ve güçlü kahraman sesidir. Türk milleti bu büyüklerimiz sayesinde var olmuÅŸtur." (HABER MERKEZÄ°)

Meral AkÅŸener: Milletten alÄ±p tek adama veriyorlar

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 11:39

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