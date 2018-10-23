TÃ¼ketici gÃ¼ven endeksinde dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ sÃ¼rÃ¼yor

TÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi ekimâ€™de yÃ¼zde 3.4 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 57.3â€™e geriledi.

Tüketici güven endeksi, ekim ayÄ±nda yüzde 3.4 düÅŸüÅŸle, eylül ayÄ±ndaki 59.3 düzeyinden, 57.3'e indi.

Buna göre aÄŸustosta 68,3 olan endeks deÄŸeri eylülde 59,3 olarak kayÄ±tlara geçmiÅŸti.

DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± tarafÄ±ndan yürütülen tüketici eÄŸilim anketi sonuçlarÄ±ndan hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olmasÄ± tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olmasÄ± tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Grafik: DHA

TÜÄ°K verilerine göre;

â– Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 4.1 azalÄ±ÅŸla 73.5’e geriledi.

â– Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 76.4’ten yüzde 2.4 azalÄ±ÅŸla 72.8’e geriledi.

â– Ä°ÅŸsiz sayÄ±sÄ± beklentisi yüzde 5.4 azalÄ±ÅŸla 72.8 oldu.

â– Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 2.3 artÄ±ÅŸla 18.8’den, 19.2’ye yükseldi.

Alt endekslerdeki geliÅŸmelerin nedenlerini, bugüne kadar açÄ±klanan tüm veriler ile birlikte açÄ±klayan TÜÄ°K, ilk kez bu ay, söz konusu nedenlere iliÅŸkin bilgi vermedi. (HABER MERKEZÄ°)

TÃ¼ketici gÃ¼ven endeksinde sert dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ

Ekonomik gÃ¼ven endeksi yÃ¼zde 9 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 83.9â€™a geriledi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 10:49

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