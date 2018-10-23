DÃ¼nya Suudi Arabistanâ€™a silah yaptÄ±rÄ±mÄ±nÄ± konuÅŸuyor

Suudi Arabistanâ€™Ä±n Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±â€™nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kabul etmesinin ardÄ±ndan pek Ã§ok Ã¼lkede gÃ¼ndem Suudi Arabistanâ€™a gerÃ§ekleÅŸtirilen silah satÄ±ÅŸlarÄ± oldu.

Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n baÅŸkonsoloslukta öldürüldüÄŸünü açÄ±klamasÄ±nÄ±n üzerinden tüm dünya ilk tepkilerini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Konuya iliÅŸkin gelmeye devam eden tepkiler, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin ikna edici biçimde aydÄ±nlatÄ±lmamasÄ± durumunda Suudi Arabistan’a uygulanacak yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n sÄ±ralanmasÄ±na dönüÅŸtü. Son olarak Almanya ve Kanada, Suudi Arabistan’a gerçekleÅŸtirilen silah satÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulunurken; Danimarka ise gelecek hafta Suudi Arabistan’a yapÄ±lmasÄ± planlanan ziyaretin iptal edildiÄŸini duyurdu.

MERKEL: KAÅžIKÇI OLAYI ÇÖZÜLMEZSE SÄ°LAH SATILMAYACAK

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, “KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ± aydÄ±nlatÄ±lmadan Suudi Arabistan'a silah ihracatÄ± yapÄ±lmayacak” dedi. Suudi Arabistan, Almanya'nÄ±n yÄ±l baÅŸÄ±ndan bu yana en çok silah sattÄ±ÄŸÄ± ikinci ülke idi.

Merkel: KaÅŸÄ±kÃ§Ä± olayÄ± Ã§Ã¶zÃ¼lmezse Suudi Arabistan'a silah satÄ±lmayacak

TRUDEAU: SUUDÄ° ARABÄ°STAN’A SÄ°LAH SATIÅžINI DURDURABÄ°LÄ°RÄ°Z

Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau da Suudi Arabistan’la imzalanan yaklaÅŸÄ±k 15 milyar dolarlÄ±k savunma anlaÅŸmasÄ±nÄ± durdurabileceklerini söyledi.

BaÅŸbakan Trudeau, Federal Parlamentoda muhalefetin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlarken; “Daha önce (Suudilerin) ihracat izinlerini kötüye kullandÄ±klarÄ±na dair endiÅŸelerimiz olduÄŸunda bu izinleri dondurmuÅŸtuk. Bunu tekrar yapmaktan çekinmeyiz” dedi.

Trudeau: Suudi Arabistanâ€™a silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurabiliriz

DANÄ°MARKA ZÄ°YARETÄ° Ä°PTAL ETTÄ°

Danimarka Parlamentosu DÄ±ÅŸ Politika Komitesi ise Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi üzerine gelecek hafta Suudi Arabistan'a yapacaÄŸÄ± ziyareti iptal etti. Danimarka Parlamentosu DÄ±ÅŸ Politika Komitesi üyelerinden eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Holger K. Nielsen “BaÅŸkalarÄ±nÄ±n ziyaretlerini iptal ettiÄŸi bir dönemde bizim Danimarka Parlamentosunu temsilen bir ziyaret gerçekleÅŸtirmemiz yanlÄ±ÅŸ sinyal verebilir” ifadesini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Danimarka, Suudi Arabistan ziyaretini iptal etti

Suudi Arabistan: KaÅŸÄ±kÃ§Ä±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sorumlu herkes tutuklanacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 10:34

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