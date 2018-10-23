Ä°ran: SaygÄ± Ã§erÃ§evesinde ABD ile mÃ¼zakereye hazÄ±rÄ±z

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed Cevad Zarif, ABD yÃ¶netimiyle mÃ¼zakereye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

ABD’nin Ä°ran’a yaptÄ±rÄ±m kararÄ± ile baÅŸlayan gerilime iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar ve açÄ±klamalar sürüyor. Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin ABD yönetimiyle karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ± çerçevesinde müzakereye hazÄ±r olduÄŸunu söyledi.

Japon haber ajansÄ± Kyodo'ya konuÅŸan Zarif, Ä°ran'Ä±n ABD ile müzakere konusunda ön koÅŸulu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Washington yönetiminin Tahran'a saygÄ± duymasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Müzakere masasÄ±na oturan taraflarÄ±n birbirlerine saygÄ± duymasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Zarif, “Bizim ön koÅŸullarÄ±mÄ±z yok ancak görüÅŸmeler için karÅŸÄ±lÄ±klÄ± güvenden önce karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ± gereklidir” dedi.

Ä°ran'Ä±n bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemlerini ve petrol ihracatÄ±nÄ± ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± korumak için Ä°ngiltere, Almanya ve Fransa'nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± mekanizmaya iÅŸaret eden Zarif, söz konusu mekanizmanÄ±n ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± etkisiz kÄ±labilmesi için ikinci yaptÄ±rÄ±m paketinin devreye gireceÄŸi 5 KasÄ±m'a kadar ciddi önlemler alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

Zarif ayrÄ±ca, ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± birçok ülkenin Tahran'la ekonomik iliÅŸkilerini sürdürdüÄŸünü ve yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n üstesinden geleceklerini sözlerine ekledi. (AA)

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