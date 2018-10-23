ErdoÄŸan, Alman devlerinin CEO'larÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Siemens, Mercedes, BMW, Bosch gibi 90â€™a yakÄ±n Alman firmanÄ±n CEO'larÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, perÅŸembe günü 90'a yakÄ±n büyük Alman ÅŸirketinin yöneticisiyle CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda bir araya gelecek. Almanya Ekonomi ve Enerji BakanÄ± Peter Altmaier'in de yer alacaÄŸÄ± buluÅŸmaya aralarÄ±nda Siemens, Mercedes, Bosch, SAP, EON'un bulunduÄŸu ÅŸirketlerin temsilcisi katÄ±lacak.

GörüÅŸmede Türkiye'deki "yeni yatÄ±rÄ±m ve iÅŸbirliÄŸi fÄ±rsatlarÄ± ve teÅŸvikler" ele alÄ±nacak. ErdoÄŸan'Ä±n görüÅŸmede "Türkiye'ye yatÄ±rÄ±m yapan kazanÄ±r" mesajÄ± vererek yatÄ±rÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yapmasÄ± bekleniyor.

Almanya Ekonomi ve Enerji BakanÄ± Peter Altmaier ve beraberindeki patronlar heyetiyle yapÄ±lacak görüÅŸmede Türkiye ve Almanya'nÄ±n üçüncü ülkelerde oluÅŸturacaÄŸÄ± iÅŸbirliÄŸi imkânlarÄ± da masaya yatÄ±rÄ±lacak. Bu kapsamda baÅŸta otomotiv, enerji ve telekomünikasyon olmak üzere atÄ±labilecek adÄ±mlar konuÅŸulacak.

"Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticari OrtaklÄ±k Komisyonu"nun kurulmasÄ± 2013’te kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ancak ikili iliÅŸkilerdeki gerginlikler nedeniyle gerçekleÅŸtirilmemiÅŸti.

Ä°ki ülke arasÄ±nda geçen yÄ±l yaÅŸanan gerginlikte Türkiye, bazÄ± Alman ÅŸirketleri hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Türkiye, geçen yÄ±l temmuzda Almanya’ya önce “teröre destek verdiÄŸinden” ÅŸüphelendiÄŸi Alman ÅŸirketleri listesi vermiÅŸ, daha sonra “iletiÅŸim kazasÄ±” denilerek liste geri çekilmiÅŸti.

ErdoÄŸan'Ä±n Almanya ziyaretinde iki ülkenin ekonomik iliÅŸkilerinin güçlendirileceÄŸi mesajÄ± verilmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 10:04

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