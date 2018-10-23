BahÃ§eli'nin aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti (23 Ekim)

GÃ¼ne 5,72 seviyesinde baÅŸlayan dolar MHP Lideri Devlet BahÃ§eli'nin ittifak aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 5,85 seviyesini aÅŸtÄ±.

Dün günü 5,66'dan tamamlayan, bugün yükseliÅŸe geçerek 5,72 seviyesinden iÅŸlem gören dolar, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin "Yerel seçimler için ittifak arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z kalmadÄ±" açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar 5.85 seviyesini aÅŸtÄ±.

Bahçeli, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda, "Parti olarak mahalli idareler seçimlerine yönelik ittifak arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z artÄ±k kalmadÄ±" dedi. AKP'nin karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± af teklifinden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Bahçeli, "Yerel seçimlerde bundan böyle ittifak arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z yoktur" ifadesini kullandÄ±.

BahÃ§eli: Yerel seÃ§imler iÃ§in ittifak arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z kalmadÄ±

Yeni güne yükseliÅŸle baÅŸlayan dolar Bahçeli'nin ittifakÄ±n bittiÄŸine yönelik açÄ±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sabah saatlerinde 5,72 seviyesinden iÅŸlem gören dolar 5.85 seviyesini aÅŸtÄ±.

Dolar'Ä±n seyrinde bu hafta takip edilecek en önemli gündem maddelerinden biriyse Merkez BankasÄ±’nÄ±n 25 Ekim'de yapacaÄŸÄ± toplantÄ±da alacaÄŸÄ± faiz kararÄ±. Merkez BankasÄ±nÄ±n faiz artÄ±ÅŸÄ± kararÄ± almasÄ± bekleniyor.

Merkez BankasÄ± sabah saatlerinde, dolar cinsi tutulan zorunlu karÅŸÄ±lÄ±klara, rezerv opsiyonlarÄ±na ve serbest hesaplara uyguladÄ±ÄŸÄ± gecelik faiz oranÄ±nÄ± yüzde 1,50'den yüzde 2'ye yükselttiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 12:35

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