Trudeau: Suudi Arabistanâ€™a silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurabiliriz

Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau, Suudi Arabistanâ€™la imzalanan yaklaÅŸÄ±k 15 milyar dolarlÄ±k savunma anlaÅŸmasÄ±nÄ± durdurabileceklerini sÃ¶yledi.

Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesinin ardÄ±ndan Suudi Arabistan’la imzalanan ve toplam deÄŸeri 15 milyar dolarÄ± aÅŸan savunma anlaÅŸmasÄ±nÄ± durdurabileceklerini söyledi.

BaÅŸbakan Trudeau, Federal Parlamentodaki soru-cevap bölümünde, muhalefetteki Yeni Demokrat Partinin (NDP) Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesi ve Yemen’de devam eden savaÅŸa raÄŸmen Kanada’nÄ±n Suudi Arabistan'a silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± neden durdurmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki sorusunu cevapladÄ±.

Justin Trudeau, "Daha önce (Suudilerin) ihracat izinlerini kötüye kullandÄ±klarÄ±na dair endiÅŸelerimiz olduÄŸunda bu izinleri dondurmuÅŸtuk. Bunu tekrar yapmaktan çekinmeyiz" dedi.

Trudeau, meclis oturumundan önce gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada da Kanada’nÄ±n KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nda müttefikleri ile ortak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

SÄ°LAH ANLAÅžMASI

Kanada, 2014'te Suudi Arabistan'a Light Armoured Vehicles-LAV (Hafif SilahlÄ± Araçlar) tipi askeri araç satÄ±ÅŸÄ±na onay vermiÅŸ, 928 araçlÄ±k satÄ±ÅŸ 2015 yÄ±lÄ±nda iktidara gelen Justin Trudeau hükümeti tarafÄ±ndan askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. AnlaÅŸmaya göre, Kanada, Suudi Arabistan'a 928 adet LAV-6 modeli "hafif silahlÄ± araç" satarken, bu araçlardan sadece 354'ünün standart askeri personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± olduÄŸu, 119'unun aÄŸÄ±r saldÄ±rÄ± tipi LAV-6 olarak üretildiÄŸi ve bu modellerin taretlerine yerleÅŸtirilmiÅŸ güçlü 105 milimetrelik toplar bulunduÄŸu belirtiliyor.

LAV-6'larÄ±n 119'unun anti-tank araçlar olarak yapÄ±landÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmada, 119 adetlik bir baÅŸka grubun da 30 milimetrelik makineli tüfekle donatÄ±lmÄ±ÅŸ doÄŸrudan ateÅŸ desteÄŸi verebilecek özellikte olduÄŸu, kalan araçlar arasÄ±nda ise ambulans, mobil kumanda üniteleri, VIP taÅŸÄ±ma ve vinçlerle donatÄ±lmÄ±ÅŸ kurtarma araçlarÄ± bulunduÄŸu ifade ediliyor. (Toronto/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 09:35

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