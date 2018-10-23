Muharrem Ä°nce: Ä°stanbul adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in varÄ±m

Ä°nce, 'Ä°stanbul'da CHP'nin yaklaÅŸÄ±k 250 bin Ã¼yesi var. Ãœyelerin tamamÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir Ã¶nseÃ§im yapÄ±lsÄ±n. Buradan Ã§Ä±karsam adaylÄ±ÄŸa varÄ±m' dedi.

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce, Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seçimlerde Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) adaylÄ±ÄŸÄ± için "VarÄ±m" dedi.

Muharrem Ä°nce, 24 Haziran'Ä±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± ilk açÄ±klamada, "1977'den bu yana 30 barajÄ±nÄ± geçmiÅŸiz. Bunu ben söylemeyeyim ayÄ±p olur ancak diÄŸer muhalefet partileri de oyunu artÄ±rsa seçim ikinci tura kalÄ±yordu. Bana buradan 'Önümüzden yürü' derlerse ben yürümeye hazÄ±rÄ±m" diyerek parti içinde muhalif hareketi baÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ±n iÅŸaretini vermiÅŸti. YaÅŸanan süreçte parti kongreye gitmemiÅŸ ve Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa devam etmiÅŸti.

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuÅŸan Muharrem Ä°nce, bu kez yerel seçimlerle ilgili olarak açÄ±klamada bulundu. "Ä°lk kez söylüyorum: Ä°stanbul adaylÄ±ÄŸÄ± için varÄ±m" diyen Ä°nce, devamÄ±nda "Ä°stanbul'da CHP'nin yaklaÅŸÄ±k 250 bin üyesi var. Üyelerin tamamÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir önseçim yapÄ±lsÄ±n. Buradan çÄ±karsam adaylÄ±ÄŸa varÄ±m" ifadesini kullandÄ±.

Ä°nce, ön seçim talebini ÅŸu sözlerle gerekçelendirdi:

"Türkiye demek, Ä°stanbul demektir. 250 bin üye az deÄŸildir. Bu üyelerimiz harekete geçerse biz bu seçimi kazanÄ±rÄ±z. Ä°stanbul'u kazanÄ±rsak bu baÅŸarÄ±dan bir Türkiye hikâyesi çÄ±kar ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimini alÄ±rÄ±z."

Ä°nce, geçtiÄŸimiz aÄŸustos ayÄ±nda Sözcü gazetesinden SaygÄ± Öztürk'e verdiÄŸi röportajda “CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±mda nasÄ±l çalÄ±ÅŸtÄ±ysam yerel seçimde de öyle çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m. Çünkü ben partiliyim” demiÅŸ ve "Ben cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±yÄ±m, gündemimde belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yok" ifadesini kullanmiÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Muharrem Ä°nce: GÃ¼ndemimde belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yok

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 09:21

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