EÅŸ-Åžark el-Avsat gazetesinde KaÅŸÄ±kÃ§Ä± istifasÄ±

Londra'dan yayÄ±n yapan Suudi Arabistan destekli EÅŸ-Åžark el-Avsat gazetesi yazarlarÄ±ndan Rabi el-Medhun, KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ nedeniyle istifa etti.

Londra'dan yayÄ±n yapan Suudi Arabistan destekli EÅŸ-Åžark el-Avsat gazetesi yazarlarÄ±ndan Filistinli Rabi el-Medhun, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi nedeniyle istifa ettiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Medhun, Facebook sayfasÄ±ndan "KaÅŸÄ±kçÄ± beni emekliliÄŸe sevk ediyor" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "ÇoÄŸunluÄŸunu Filistin meselesi sorumlusu olarak geçirdiÄŸim 18 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan bugün, Londra'daki EÅŸ-Åžark el-Avsat gazetesindeki görevimden istifa ettim" ifadesini kullandÄ±.

Meslek hayatÄ±nÄ± dostlarÄ± ve iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±yla 8 ay sonra yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± bir kutlamayla noktalamayÄ± hayal ettiÄŸini belirten Medhun, 2 Ekim'de meydana gelen olayÄ±n her ÅŸeye son verdiÄŸini kaydetti.

"Sakin ve huzurlu bir emekliliÄŸe hazÄ±rlanÄ±rken her ÅŸey altüst oldu. Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi, ÅŸok edici, korkunç, acÄ± verici, çirkin ve benzeri görülmemiÅŸ bir ÅŸeydi" ifadelerine yer veren Medhun, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesini planlayan ya da buna ortak olanlarÄ±n iÅŸlediÄŸi suçla orantÄ±lÄ± olarak cezalandÄ±rÄ±lmayÄ± hak ettiÄŸini vurguladÄ±.

Gazete yetkilileri, Medhun'un istifasÄ±yla ilgili henüz açÄ±klama yapmadÄ±.

AynÄ± zamanda roman yazarÄ± olan Medhun, bu alanda "Mesair: Holokost ve Nekbe Konçertosu" isimli eseriyle 2016'da 9. UluslararasÄ± Arap RomanÄ± Ödülü'nü kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

NE OLMUÅžTU?

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra haber alÄ±namayan gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n "konsolosluk binasÄ±nda yaÅŸanan arbede sonucunda öldüÄŸünü" açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Suudi Arabistan resmi haber ajansÄ± SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yürüttüÄŸü soruÅŸturma neticesinde, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na geldiÄŸi sÄ±rada burada bulunan "baÅŸka Suudi vatandaÅŸlarla tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, tartÄ±ÅŸmanÄ±n arbedeye dönüÅŸtüÄŸü ve bunun sonucunda KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi" iddia edilmiÅŸti. (Riyad/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 08:22

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