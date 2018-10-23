FotoÄŸraf: DHA
Maltepe'de bir Ã¶ÄŸrenci 11. kattan dÃ¼ÅŸerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
Maltepe'de Ã¶ÄŸrenci yurdunda kalan bir kiÅŸi 11. kattan dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti. Dengesini mi kaybettiÄŸi, yoksa intihar mÄ± ettiÄŸi araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.
Maltepe'de öÄŸrenci yurdunda kalan bir kiÅŸi 11. kattan düÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti. Polis, isminin Mehmet olduÄŸu öÄŸrenilen öÄŸrencinin, dengesinin kaybederek mi düÅŸtüÄŸünü yoksa intihar mÄ± ettiÄŸini araÅŸtÄ±rÄ±yor.
Olay, saat 21:00 sÄ±ralarÄ±nda, Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi'nde bulunan Mimar Sinan Erkek ÖÄŸrenci Yurdu'nda meydana geldi. Bir kiÅŸinin beton zemine düÅŸtüÄŸünü gören öÄŸrenciler durumu hemen yurt yetkililerine ve polise haber verdiler. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, isminin Mehmet olduÄŸu öÄŸrenilen öÄŸrencinin olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.
Olay yerinde yapÄ±lan incelemelerin ardÄ±ndan 11. kattan düÅŸtüÄŸü iddia edilen öÄŸrencinin cansÄ±z bedeni otopsi yapÄ±lmak üzere Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polis ÅŸimdi olayÄ±n intihar mÄ± yoksa yüksekten düÅŸme mi olduÄŸunu araÅŸtÄ±rÄ±yor. (Ä°stanbul/DHA)