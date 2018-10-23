Danimarka, Suudi Arabistan ziyaretini iptal etti

Danimarka, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi Ã¼zerine, gelecek hafta Suudi Arabistan'a yapacaÄŸÄ± ziyareti iptal etti.

Danimarka Parlamentosu DÄ±ÅŸ Politika Komitesi, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi üzerine gelecek hafta Suudi Arabistan'a yapacaÄŸÄ± ziyareti iptal etti.

Danimarka Parlamentosu DÄ±ÅŸ Politika Komitesi üyelerinden eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Holger K. Nielsen ve Markus Knuth, Berlingske gazetesine yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi üzerine gelecek hafta Suudi Arabistan'a yapacaklarÄ± resmi ziyaretin iptal edildiÄŸini bildirdi.

Haberde komitenin resmi ziyaret çerçevesinde Prens Muhammed bin Salman ile de görüÅŸmesinin planlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Nielsen, Danimarka gibi saygÄ±n bir ülkenin parlamentosundan yapÄ±lacak bir ziyaretin, Suudi yönetimi tarafÄ±ndan kullanÄ±labileceÄŸini belirterek, "BaÅŸkalarÄ±nÄ±n ziyaretlerini iptal ettiÄŸi bir dönemde bizim Danimarka Parlamentosunu temsilen bir ziyaret gerçekleÅŸtirmemiz yanlÄ±ÅŸ sinyal verebilir." ifadesini kullandÄ±. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 01:09

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