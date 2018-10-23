ErdoÄŸan: Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ±n oluÅŸturduÄŸu anlayÄ±ÅŸÄ± koruyacaÄŸÄ±z

ErdoÄŸan: SayÄ±n BahÃ§eli ile bir araya gelmek suretiyle atacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlar var ama henÃ¼z 'ÅŸu ÅŸÃ¶yle olacak, bu bÃ¶yle olacak' diye bir ÅŸey yok.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, MHP ile yerel seçimdeki olasÄ± ittifaka iliÅŸkin, "Benim görevlendirdiÄŸim arkadaÅŸlar var, SayÄ±n Bahçeli'nin görevlendirdiÄŸi arkadaÅŸlar var, ÅŸu anda görüÅŸmelerini yapÄ±yorlar. Bu arada bizim de SayÄ±n Bahçeli ile bir araya gelmek suretiyle atacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlar var ama henüz somut olarak 'ÅŸu ÅŸöyle olacak, bu böyle olacak' diye bir ÅŸey yok. Temelini Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ±n oluÅŸturduÄŸu anlayÄ±ÅŸÄ± koruyacaÄŸÄ±z, onu devam ettireceÄŸiz." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, EKOTÜRK televizyonunda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yayÄ±nda sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

Yerel seçimlerde de MHP ile olasÄ± birlikteliÄŸe yönelik bir soru üzerine CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bu konuyla ilgili olarak benim görevlendirdiÄŸim arkadaÅŸlar var, SayÄ±n Bahçeli'nin görevlendirdiÄŸi arkadaÅŸlar var, ÅŸu anda görüÅŸmelerini yapÄ±yorlar. Bu arada bizim de SayÄ±n Bahçeli ile bir araya gelmek suretiyle atacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlar var ama henüz somut olarak 'ÅŸu ÅŸöyle olacak, bu böyle olacak' diye bir ÅŸey yok. Temelini Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ±n oluÅŸturduÄŸu anlayÄ±ÅŸÄ± koruyacaÄŸÄ±z, onu devam ettireceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"GeldiÄŸimizde malum, 36 milyar dolar ihracatÄ± olan bir Türkiye vardÄ± ama ÅŸimdi 165 milyar dolar ihracatÄ± olan bir Türkiye var." diyen ErdoÄŸan, kiÅŸi baÅŸÄ±na milli geliri 3 bin 400 dolardan 11 bin dolara kadar çÄ±kardÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi. ErdoÄŸan, "Bu arada bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yaÅŸadÄ±k, o ayrÄ± mesele ama bunlarÄ±n hepsini toparlayacaÄŸÄ±z. GeldiÄŸimizde IMF'ye 23,5 milyar dolar borcu olan bir Türkiye vardÄ± ama 2013 itibarÄ±yla IMF'ye borcumuzu bitirdik. Åžimdi artÄ±k bizim IMF diye bir sorunumuz yok ki IMF'nin bile bizden borç ister hale geldiÄŸi dönemi yaÅŸadÄ±k." ÅŸeklindeki deÄŸerlendirmeleri paylaÅŸtÄ±.

Merkez BankasÄ±nÄ±n döviz rezervini de artÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± anlatan ErdoÄŸan, "Merkez BankamÄ±zÄ±n döviz rezervi 27,5 milyar dolardÄ±. BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±m döneminde, o da mesela bir ara 136 milyar dolara kadar çÄ±kardÄ±k. Böyle bir dönemden bunu korumanÄ±n gayreti içerisindeyiz. Bir düÅŸüÅŸ var ama bunu yeniden inÅŸallah toparlayacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu. (AA)

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