Hindistan'da 2 yÄ±lda tren kazalarÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 50 bin kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Hindistan'da 2015-2017 yÄ±llarÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 50 bin kiÅŸi, tren kazasÄ± sonucu sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Hindustan Times'Ä±n haberine göre, Hindistan DemiryollarÄ± tarafÄ±ndan açÄ±klanan veriler, 2015 ile 2017 yÄ±llarÄ±nda 49 bin 790 kiÅŸinin tren kazasÄ± nedeniyle öldüÄŸünü ortaya koydu.

Veriler, ölümlerden çoÄŸunun kuzey, güney ve doÄŸu demiryolu hatlarÄ±nda meydana geldiÄŸini gösterdi.

Demiryolu hatlarÄ±ndaki ölümlerin çoÄŸuna, yasak yerlerden geçiÅŸ, güvenlik ve uyarÄ± talimatlarÄ±nÄ± ihlal, demiryolu üst geçit köprülerini kullanmama, demiryolu hattÄ±ndan geçerken cep telefonu ve elektronik cihaz kullanÄ±mÄ±nÄ±n neden olduÄŸu kaydedildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 00:02

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