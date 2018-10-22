Siirt'te iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan otomobil devrildi: 4 yaralÄ±

ArÅŸiv FotoÄŸraf: BergtuÄŸ Öncü/DHA

Siirt'te iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan otomobil devrildi: 4 yaralÄ±

    • 22 Ekim 2018 23:49

    Siirt'in Åžirvan ilÃ§esinde iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan otomobilin devrildiÄŸi kazada, 4 kiÅŸi yaralandÄ±.

    Siirt'in Åžirvan ilçesinde barajda çalÄ±ÅŸan iÅŸçileri taÅŸÄ±yan otomobilin devrildiÄŸi kazada, 4 kiÅŸi yaralandÄ±.

    AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°smail Öztürk (33) yönetimindeki 05 FR 478 plakalÄ± otomobil, Åžirvan ilçesine baÄŸlÄ± KapÄ±lÄ± köyü yakÄ±nlarÄ±nda devrildi.

    Kazada sürücü Öztürk ile Çetin Hidroelektrik Santrali'nde (HES) çalÄ±ÅŸan Ferda Åžentürk (44), Adem Öztürk (27) ve Semih Serdar (22) yaralandÄ±.

    YaralÄ±lar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

    YaralÄ±lardan Serdar'Ä±n, saÄŸlÄ±k durumunun ciddiyetini koruduÄŸu öÄŸrenildi. (AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 23:56
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