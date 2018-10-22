Trump, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± soruÅŸturmasÄ± iÃ§in 'bir ay'Ä± uzun buldu

Trump, Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili Riyad yÃ¶netiminin soruÅŸturma iÃ§in bir aylÄ±k sÃ¼re istediÄŸini belirterek, 'Bu Ã§ok uzun bir sÃ¼re' dedi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suudi Arabistan'Ä±n, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesiyle ilgili soruÅŸturmaya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamadan tatmin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Trump, Riyad yönetiminin soruÅŸturma için bir aylÄ±k süre istediÄŸini belirterek, "Bu çok uzun bir süre, buna gerek yok" dedi.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Teksas eyaletinin Houston kentine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrÄ±lmadan önce gazetecilere açÄ±klamalarda bulundu.

Daha önce Suudi Arabistan'Ä±n Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayÄ± "güvenilir" bulduÄŸunu belirten Trump, bu defaki açÄ±klamadan tatmin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Trump, Suudi Arabistan'Ä±n soruÅŸturma için bir aylÄ±k süre istediÄŸini belirterek, "Bu çok uzun bir süre, buna gerek yok." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

SoruÅŸturma için Türkiye'de üst düzey ABD'li yetkililer olduÄŸunu ifade eden Trump, "Bu gece ya da yarÄ±n sabah bu üst düzey yetkililer dönecek ama hem Türkiye'de hem de Suudi Arabistan'da yetkililerimiz var" diye konuÅŸtu.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra haber alÄ±namayan Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n "konsolosluk binasÄ±nda yaÅŸanan arbede sonucunda öldüÄŸünü" açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

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