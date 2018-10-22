Suudi Arabistan konsolosluÄŸuna ait araÃ§ incelenecek

Suudi Arabistan KonsolosluÄŸuna ait olan ve dÃ¼n incelenemeyen araÃ§ bugÃ¼n incelenecek.

Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin baÅŸlatÄ±lan çalÄ±ÅŸma ve soruÅŸturma sürüyor. Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adel el Jubeir cinayetin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± için söz verdiklerini açÄ±kladÄ±. KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölüm emrini veren kiÅŸi ve cesedi Türkiye'den kimin çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nda çeÅŸitli iddialara yer verilirken CIA Direktörü Gina Haspel soruÅŸturmayla ilgili bilgi almak için Türkiye'ye geldi. AyrÄ±ca Suudi Arabistan konsolosluÄŸuna ait diplomatik araç incelenmeye baÅŸladÄ±. .

KONSOLOSLUÄžA AÄ°T ARAÇ Ä°NCELENECEK

Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'na ait aracÄ±n bulunduÄŸu Sultangazi'deki otoparka tekrar olay yeri inceleme ekipleri geldi. Sultangazi'de bulunan otoparka dün akÅŸam saatlerinde gelen ekipler, araçta inceleme yapmadan 1 saat sonra ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Saat 16.15 sÄ±ralarÄ±nda ekipler tekrar otoparka geldi ve araçta inceleme yapacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

AP BAÅžKANI: EMRÄ° VERENLER DE YARGILANMALI

Avrupa Parlamentosu (AP) BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani, öldürülen Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n AP'ye baÅŸvurduÄŸunu belirterek, "Sadece suçlularÄ±n deÄŸil, suçun emrini verenlerin de adalet önüne çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ± titiz ve baÄŸÄ±msÄ±z bir soruÅŸturma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz." ifadesini kullandÄ±. Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu, bu akÅŸam KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesini tartÄ±ÅŸacak.

KRAL SELMAN VE VELÄ°AHT PRENS KAÅžIKÇI'NIN OÄžULLARINI KABUL ETTÄ°

Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n iki oÄŸlunu kabul etti.

Suudi Arabistan resmi ajansÄ± SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, baÅŸkent Riyad'daki Yemame SarayÄ±'nda KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n oÄŸullarÄ± Sehl ve Salah ile bir araya geldi. Kral Selman ve Veliaht Prens, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n oÄŸullarÄ±na taziyelerini sunarak, aileye ve yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. Kral Selman ile Veliaht Prens, iki gün önce de Salah'Ä± telefonla arayarak taziyede bulunmuÅŸtu.

'SORUMLU HERKES TUTUKLANACAK'

Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adel el Jubeir, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n, Ä°stanbul'daki konsolosluk binasÄ±nda öldürülmesi konusunda kapsamlÄ± soruÅŸturma yapÄ±lmasÄ± ve olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± için söz verdiklerini açÄ±kladÄ±. Jubeir, Endonezya'da basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada gazetecinin ölümünden sorumlu olan herkesin tutuklanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi gibi durumlarÄ±n bir daha yaÅŸanmamasÄ± için çeÅŸitli mekanizmalarÄ±n devreye alÄ±nacaÄŸÄ± sözünü de veren Jubeir, bu yönde somut adÄ±mlarÄ±n atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da ekledi.

DÃ¼nya Suudi Arabistanâ€™a silah yaptÄ±rÄ±mÄ±nÄ± konuÅŸuyor

CÄ°NAYETE Ä°LÄ°ÅžKÄ°N Ä°DDÄ°ALAR

Sabah gazetesi Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n katlediliÅŸinde emir ve planlarÄ± uygulatan kiÅŸinin BaÅŸkonsolosluk AtaÅŸesi Ahmet Abdullah Almuzaini olduÄŸunu öne sürdü. Almuzaini, KaÅŸÄ±kçÄ± baÅŸkonsolosluktan randevu aldÄ±ktan sonra Riyad’a gitti. Emir ve planlarÄ± alarak 1 Ekim’de geri geldi. KaÅŸÄ±kçÄ± öldürüldükten sonra Riyad’a döndü.

Yeni Åžafak ise KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n cesedinin yurt dÄ±ÅŸÄ±na 15 kiÅŸilik infaz timinin baÅŸÄ±ndaki Maher Abdulaziz Mutreb aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Mutreb’in diplomatik pasaportu nedeniyle bagajÄ±nÄ± X-Ray’e koymadan transit olarak uçaÄŸa bindiÄŸi belirtiliyor.

Öte yandan Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'na ait diplomatik plakalÄ± aracÄ±n bulunduÄŸu Sultangazi'deki otoparkÄ±n önünde emniyet güçlerinin bekleyiÅŸi de sürüyor.

'BU ÇOK UZUN BÄ°R SÜRE, BUNA GEREK YOK'

â€‹ FotoÄŸraf: Gage Skidmore/Flickr(CC BY-SA 2.0) â€‹

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suudi Arabistan'Ä±n, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesiyle ilgili soruÅŸturmaya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamadan tatmin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Trump, Riyad yönetiminin soruÅŸturma için bir aylÄ±k süre istediÄŸini belirterek, "Bu çok uzun bir süre, buna gerek yok" dedi. Öte yandan CIA Direktörü Gina Haspel'in KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ± baÄŸlamÄ±nda temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye hareket ettiÄŸi belirtildi.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Teksas eyaletinin Houston kentine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrÄ±lmadan önce gazetecilere açÄ±klamalarda bulundu.

Daha önce Suudi Arabistan'Ä±n Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayÄ± "güvenilir" bulduÄŸunu belirten Trump, bu defaki açÄ±klamadan tatmin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Trump, Suudi Arabistan'Ä±n soruÅŸturma için bir aylÄ±k süre istediÄŸini belirterek, "Bu çok uzun bir süre, buna gerek yok." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

SoruÅŸturma için Türkiye'de üst düzey ABD'li yetkililer olduÄŸunu ifade eden Trump, "Bu gece ya da yarÄ±n sabah bu üst düzey yetkililer dönecek ama hem Türkiye'de hem de Suudi Arabistan'da yetkililerimiz var" diye konuÅŸtu.

CIA DÄ°REKTÖRÜ HASPEL TÜRKÄ°YE'YE GELDÄ°

FotoÄŸraf: CIA

ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) Direktörü Gina Haspel'in, Ä°stanbul'daki Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda öldürülen gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'yla ilgili soruÅŸturma baÄŸlamÄ±nda temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldiÄŸi belirtildi. ABD medyasÄ±nÄ±n, ismini paylaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± kaynaklara dayandÄ±rarak yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± haberlere göre Haspel, Türkiye'de KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda temaslarda bulunacak.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra haber alÄ±namayan KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n "konsolosluk binasÄ±nda yaÅŸanan arbede sonucunda öldüÄŸünü" açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Öte yandan AA Editör MasasÄ±'nda KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ± ile ilgili konuÅŸan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, "Biz daha olayÄ±n baÅŸÄ±nda Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkonsolosluk binasÄ±nÄ±, baÅŸkonsolosluk rezidansÄ±nÄ±, araçlarÄ± dahil arama yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini, yapmak istediÄŸimizi karÅŸÄ± tarafa ilettik. KarÅŸÄ± taraf, 'döneceÄŸiz' dedi ama geç döndüler. CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±z kralla görüÅŸtükten sonra iÅŸler daha da kolaylaÅŸtÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n soruÅŸturmasÄ±nÄ±n ortak çalÄ±ÅŸma grubundan ayrÄ± olduÄŸuna söyleyen ÇavuÅŸoÄŸlu, "Elde edilen bilgi, belge paylaÅŸÄ±labilir. Bir arama yapÄ±lacaÄŸÄ± zaman onlarla istiÅŸare edilebilir." dedi ve “Biz ÅŸuana kadar herhangi bir ülkeyle bizdeki delilleri ve bilgi paylaÅŸmadÄ±k.” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 18:27

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