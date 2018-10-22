KaÅŸÄ±kÃ§Ä± soruÅŸturmasÄ±nda Trump'tan CIA DirektÃ¶rÃ¼ Gina Haspel hamlesi

CIA DirektÃ¶rÃ¼ Gina Haspel'in KaÅŸÄ±kÃ§Ä± soruÅŸturmasÄ±yla ilgili temaslarda bulunmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'ye geldiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suudi Arabistan'Ä±n, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesiyle ilgili soruÅŸturmaya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamadan tatmin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Trump, Riyad yönetiminin soruÅŸturma için bir aylÄ±k süre istediÄŸini belirterek, "Bu çok uzun bir süre, buna gerek yok" dedi. Öte yandan CIA Direktörü Gina Haspel'in KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ± baÄŸlamÄ±nda temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye hareket ettiÄŸi belirtildi.

'BU ÇOK UZUN BÄ°R SÜRE, BUNA GEREK YOK'

FotoÄŸraf: Gage Skidmore/Flickr(CC BY-SA 2.0)

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Teksas eyaletinin Houston kentine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrÄ±lmadan önce gazetecilere açÄ±klamalarda bulundu.

Daha önce Suudi Arabistan'Ä±n Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayÄ± "güvenilir" bulduÄŸunu belirten Trump, bu defaki açÄ±klamadan tatmin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Trump, Suudi Arabistan'Ä±n soruÅŸturma için bir aylÄ±k süre istediÄŸini belirterek, "Bu çok uzun bir süre, buna gerek yok." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

SoruÅŸturma için Türkiye'de üst düzey ABD'li yetkililer olduÄŸunu ifade eden Trump, "Bu gece ya da yarÄ±n sabah bu üst düzey yetkililer dönecek ama hem Türkiye'de hem de Suudi Arabistan'da yetkililerimiz var" diye konuÅŸtu.

HASPEL, PAZARTESÄ° GÜNÜ TÜRKÄ°YE'DE OLACAK

ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) Direktörü Gina Haspel'in, Ä°stanbul'daki Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda öldürülen gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'yla ilgili soruÅŸturma baÄŸlamÄ±nda temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye hareket ettiÄŸi belirtildi.

ABD medyasÄ±nÄ±n, ismini paylaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± kaynaklara dayandÄ±rarak yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± haberlere göre Haspel, Türkiye'de KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda temaslarda bulunacak.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra haber alÄ±namayan KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n "konsolosluk binasÄ±nda yaÅŸanan arbede sonucunda öldüÄŸünü" açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. (Washington/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 08:57

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