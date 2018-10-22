Adana'da 65 iÅŸÃ§i gÄ±da zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle tedaviye alÄ±ndÄ±

Adana'da 65 iÅŸÃ§i gÄ±da zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Adana'nÄ±n Seyhan ilçesindeki bir narenciye paketleme tesisinde çalÄ±ÅŸan 65 iÅŸçi, gÄ±da zehirlenmesi ÅŸüphesiyle Mersin'in Tarsus ilçesindeki hastanelere kaldÄ±rÄ±larak, tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Tarsus'un Yenice Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda bulunan narenciye paketleme tesisinde çalÄ±ÅŸan 65 iÅŸçi, iÅŸ yerinde yedikleri çorba, turÅŸu, nohutlu ve etli pirinç pilavÄ±ndan oluÅŸan akÅŸam yemeÄŸinden sonra rahatsÄ±zlandÄ±. Mide bulantÄ±sÄ± ÅŸikayetinde bulunan iÅŸçiler, çaÄŸrÄ±lan ambulanslarla Tarsus'taki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçiler, yapÄ±lan tetkiklerin ardÄ±ndan gÄ±da zehirlenmesi ön tanÄ±sÄ±yla çoÄŸunluÄŸu ayakta olmak üzere tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Tarsus Devlet Hastanesi'ne oluÅŸan yoÄŸunluk nedeniyle bazÄ± iÅŸçiler, koridorlarda oturarak kollarÄ±na baÄŸlanan serumlarÄ±n bitmesini bekledi. Ä°ÅŸçilerin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu gözlenirken, konuyla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. (Adana/DHA)

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