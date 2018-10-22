Merkel: KaÅŸÄ±kÃ§Ä± olayÄ± Ã§Ã¶zÃ¼lmezse Suudi Arabistan'a silah satÄ±lmayacak

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel: KaÅŸÄ±kÃ§Ä± olayÄ± aydÄ±nlatÄ±lmalÄ±dÄ±r ve bu olay aydÄ±nlatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼ddetÃ§e Suudi Arabistan'a silah ihracatÄ± yapÄ±lmayacak.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, ''KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ± aydÄ±nlatÄ±lmadan Suudi Arabistan'a silah ihracatÄ± yapÄ±lmayacak'' dedi.

Merkel, Hessen eyalet seçimi kampanyasÄ± dolayÄ±sÄ±yla bulunduÄŸu Ortenberg'de partililere yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin, ''Ä°stanbul'daki Suudi KonsolosluÄŸunda yaÅŸananlara bakÄ±n ne kadar da canavarca. Åžunu vurgulayarak söylemek istiyorum; bu olay aydÄ±nlatÄ±lmalÄ±dÄ±r ve bu olay aydÄ±nlatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± müddetçe Suudi Arabistan'a silah ihracatÄ± yapÄ±lmayacak.'' diye konuÅŸtu.

Suudi Arabistan, Almanya'nÄ±n yÄ±l baÅŸÄ±ndan bu yana Cezayir'in ardÄ±ndan en çok silah sattÄ±ÄŸÄ± ikinci ülke oldu.

Almanya, yÄ±lÄ±n 9 ayÄ±nda Suudi Arabistan'a yaklaÅŸÄ±k 417 milyon avro deÄŸerinde silah sattÄ±. (AA)

Suudi KonsolosluÄŸuna ait araÃ§ bulundu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 22:23

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