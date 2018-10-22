KadÄ±kÃ¶y'de bir kiÅŸi Ã¶nÃ¼ne gelen 11 kiÅŸiyi bÄ±Ã§akladÄ±

KadÄ±kÃ¶y'de cezaevi firarisi bir kiÅŸi Ã¶nÃ¼ne gelen 11 kiÅŸiyi rast gele bÄ±Ã§akladÄ±.

KadÄ±köy'de cezaevi firarisi olduÄŸu öÄŸrenilen bir kiÅŸinin, önüne gelen kiÅŸileri rast gele bÄ±çaklamasÄ± sonucu 2'si aÄŸÄ±r 11 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar ambulanslarla hastanelere kaldÄ±rÄ±lÄ±rken polis ÅŸüpheliyi gözaltÄ±na aldÄ±.

Olay, saat 19.00 sÄ±ralarÄ±nda SahrayÄ± Cedid Mahallesi Ä°nönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cezaevi firarisi Ali KardaÅŸ(30), cadde üzerinde bulunan kasap dükkanÄ±na gelerek içeride müÅŸteri olarak bulunan bir kadÄ±nÄ± bÄ±çakladÄ±. Kasap dükkânÄ±nda bulunan iki kiÅŸinin müdahale etmek istemesi üzerine de onlarÄ± da bÄ±çaklayarak dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±. Ali KardaÅŸ ardÄ±ndan yoldan geçen kiÅŸileri rast gele bÄ±çaklamaya baÅŸladÄ±. KardaÅŸ, kasap dükkanÄ±nda 1'i kadÄ±n 3, yoldan geçen 8 kiÅŸi olmak üzere 11 kiÅŸiyi bÄ±çaklayarak kaçtÄ±. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardÄ±ndan yaralÄ± TuÄŸba A., Mehmet Y. Mehemt E. P., Ahmet Y. Ali Ö. Åžefik P., Murat Y., Ä°brahim Y., Abdullah Ö. ve adlarÄ± öÄŸrenilemeyen 2 kiÅŸiyi ambulanslarla çevre hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. TuÄŸba A., Mehmet Y.'nin durumlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r olduÄŸu öÄŸrenildi.

AYAÄžI KIRIK HALDE YAKALANDI

KadÄ±köy AsayiÅŸ Büro AmirliÄŸi ekipleri, alarma geçerek ÅŸüpheliyi yakalamak için bölgeyi taramaya baÅŸladÄ±. ArdÄ±ndan Ali KardaÅŸ, Yenisahra D 100 Karayolu katÄ±lÄ±mÄ±nda ayaÄŸÄ± kÄ±rÄ±k bir halde yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ali KardaÅŸ, HaydarpaÅŸa EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

SABIKALI CEZEVÄ° FÄ°RARÄ°SÄ°

YapÄ±lan incelemede, Ali KardaÅŸ'Ä±n Afyon Cezaevi'nden firar ettiÄŸi; hÄ±rsÄ±zlÄ±k, yaralama, tehdit suçlarÄ±ndan 6 ayrÄ± sabÄ±kasÄ± bulunduÄŸu tespit edildi.

Ali KardaÅŸ, hastanede kendisiyle yapÄ±lan görüÅŸmede polislere, kendisinin daha önce olayÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kasap dükkanÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, buradaki kiÅŸilerin kendisini uyuÅŸturucuya alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ve bundan dolayÄ± aralarÄ±nda husumet olduÄŸunu ileri sürdü. Ali KardaÅŸ, bu husumetten dolayÄ± kasap dükkanÄ±ndakileri bÄ±çakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha sonra kendisini durdurmaya çalÄ±ÅŸan kiÅŸileri de bÄ±çakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Olayla ilgili soruÅŸturma sürüyor. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 23:13

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