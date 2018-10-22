MHP'li YalÃ§Ä±nâ€™dan Ã–mer Ã‡elikâ€™e: MHP'nin kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisi BahÃ§eliâ€™dir

MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalÃ§Ä±n: HiÃ§ kimse SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±za nezaket dersi vermeye kalkamaz.

MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalçÄ±n, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in af tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalara verdiÄŸi yanÄ±tta, “AK Parti sözcüsünün, 'SayÄ±n Devlet Bahçeli'nin CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za karÅŸÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± ifadeler siyasi nezaket, nezahet ve yüklenen sorumluluÄŸa uygun bir yaklaÅŸÄ±m olmamÄ±ÅŸtÄ±r.' ÅŸeklindeki ifadelerini ÅŸiddetle reddederiz. Bu ülkede hiç kimse SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±za nezaket dersi vermeye kalkamaz. SayÄ±n genel baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n Türkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±na gösterdiÄŸi saygÄ± milletimizin malumudur. Bununla birlikte CumhurbaÅŸkanÄ± SayÄ±n ErdoÄŸan'Ä±n ittifak ve af konusundaki açÄ±klamalarÄ±yla parti sözcülerinin beyanlarÄ± arasÄ±ndaki belirgin sezgi, seviye ve anlayÄ±ÅŸ farkÄ± partimizce görmezden gelinmemiÅŸtir. 'CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za gösterilmesi gereken saygÄ± AK Parti'nin kÄ±rmÄ±zÄ± çizgisidir.' diyenlere cevabÄ±mÄ±z; 'MHP'nin kÄ±rmÄ±zÄ± çizgisinin, Milliyetçi Hareketin lideri Devlet Bahçeli olduÄŸunu' hatÄ±rlatmak ÅŸeklinde olacaktÄ±r" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°stanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih YalçÄ±n'Ä±n sosyal medya hesabÄ± twitter üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n af konusundaki son beyanlarÄ±na MHP Lideri SayÄ±n Devlet Bahçeli tarafÄ±ndan Twitter üzerinden karÅŸÄ±lÄ±k verilmesi üzerine Ak Parti Sözcüsü Çelik, alelacele bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyerek ortaya çÄ±kan ÅŸüphe ve belirsizliÄŸi gidermeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. SayÄ±n Çelik'in açÄ±klamalarÄ±, MHP Lideri SayÄ±n Bahçeli ve çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kafasÄ±nda beliren soru iÅŸaretlerine cevap oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ± gibi, yeni bir tartÄ±ÅŸma kapÄ±sÄ± aralamÄ±ÅŸtÄ±r. SayÄ±n Devlet Bahçeli'nin Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± son açÄ±klama, sellemehüsselam yazÄ±lmamÄ±ÅŸ, laf olsun diye kaleme alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r. SayÄ±n ErdoÄŸan tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya cevap mahiyetindedir.Twitter'da yer alan cümlelerinde de SayÄ±n ErdoÄŸan'Ä±n ÅŸahsÄ±nÄ± hedef alan bir ifade kullanÄ±lmamÄ±ÅŸ, doÄŸrudan kendisinin sarf ettiÄŸi sözler analiz edilmek suretiyle cevap verilmiÅŸtir.

‘HÄ°Ç KÄ°MSE SAYIN GENEL BAÅžKANIMIZA NEZAKET DERSÄ° VERMEYE KALKAMAZ’

SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n sözleri, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n bizatihi ÅŸahsÄ±na yönelik olmayÄ±p söylediÄŸi iddia edilen sözlerine ve ifadelerinedir. MHP'nin deÄŸerlendirmeleri, iÅŸte bu doÄŸrultuda net bir siyasi tavrÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ± temin etmek üzere kamuoyuna yansÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Ak Parti sözcüsünün, 'SayÄ±n Devlet Bahçeli'nin CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za karÅŸÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± ifadeler siyasi nezaket, nezahet ve yüklenen sorumluluÄŸa uygun bir yaklaÅŸÄ±m olmamÄ±ÅŸtÄ±r.' ÅŸeklindeki ifadelerini ÅŸiddetle reddederiz. Bu ülkede hiç kimse SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±za nezaket dersi vermeye kalkamaz. SayÄ±n genel baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n Türkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±na gösterdiÄŸi saygÄ± milletimizin malumudur. Bununla birlikte CumhurbaÅŸkanÄ± SayÄ±n ErdoÄŸan'Ä±n ittifak ve af konusundaki açÄ±klamalarÄ±yla parti sözcülerinin beyanlarÄ± arasÄ±ndaki belirgin sezgi, seviye ve anlayÄ±ÅŸ farkÄ± partimizce görmezden gelinmemiÅŸtir. 'CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za gösterilmesi gereken saygÄ± AK Parti'nin kÄ±rmÄ±zÄ± çizgisidir.' diyenlere cevabÄ±mÄ±z; 'MHP'nin kÄ±rmÄ±zÄ± çizgisinin, Milliyetçi Hareketin lideri Devlet Bahçeli olduÄŸunu' hatÄ±rlatmak ÅŸeklinde olacaktÄ±r." (DHA)

AKP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã‡elik'ten BahÃ§eli'ye eleÅŸtiri: Siyasi nezakete uymamÄ±ÅŸtÄ±r

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