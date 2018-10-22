CHP'li Ã–ztrak: Hukuk varsa AndÄ±mÄ±z yeniden okutulmaya baÅŸlanacak

CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Faik Ã–ztrak: Hukuk varsa AndÄ±mÄ±z tÃ¼m okullarda yeniden okutulmaya baÅŸlanacak. HiÃ§ unutulmasÄ±n; bÃ¼yÃ¼k devletler gelenekleriyle yaÅŸar.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 'ÖÄŸrenci AndÄ±' tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili olarak, ''DanÄ±ÅŸtay'Ä±n bir kez daha hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± gibi Atatürk milliyetçiliÄŸini esas alan AndÄ±mÄ±z herhangi bir etnik kökeni dÄ±ÅŸlamaz. Kimseyi ayrÄ±ÅŸtÄ±rmaz. AndÄ±mÄ±z ülke bütünlüÄŸü içinde vatan, Cumhuriyet ideallerini barÄ±ndÄ±rÄ±r. SaygÄ± ve sevgi kavramlarÄ±nÄ± içselleÅŸtirir. KalkÄ±nma hedefini simgeler. Hukuk varsa AndÄ±mÄ±z tüm okullarda yeniden okutulmaya baÅŸlanacak. Hiç unutulmasÄ±n; büyük devletler gelenekleriyle yaÅŸar'' dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda parti genel merkezinde toplandÄ±. ToplantÄ± sÄ±rasÄ±nda, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. Faik Öztrak, ÅŸöyle dedi:

''GeçtiÄŸimiz hafta tek adam parti devleti rejiminin ilk bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Ucube rejimin bütçeyi de nasÄ±l ucubeleÅŸtirdiÄŸini gördük. Dikkat çeken acayipliklerden ilki, Hazine'nin özel tertip iç borçlanma senedi ikraz sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n yükseltilmesi oldu. Önceki yÄ±lÄ±n bütçesinde, bu sÄ±nÄ±r, genel bütçe kapsamÄ±ndaki idarelerin harcamalarÄ±nÄ±n yüzde 1'i olarak belirlenmiÅŸti. Bu yÄ±l bu yüzde 3'e çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ. Yani Hazine'nin özel tertip ihale dÄ±ÅŸÄ±nda koÅŸullarÄ±nÄ±n kendisinin belirlemesi kaydÄ±yla ihraç edeceÄŸi kaÄŸÄ±tlardan bahsediyoruz. Bu yÄ±l 7,5 milyar olan tavanÄ± 278,5 milyar TL'ye çÄ±karmÄ±ÅŸlar. AyrÄ±ca bununla da ilgili bütçeye bir madde eklenmiÅŸ. Diyor ki kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± arasÄ±nda ve kamu bankalarÄ±yla arasÄ±nda 28,5 milyar TL tutarÄ±ndaki meblaÄŸÄ±n nasÄ±l daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirlemeye Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkiliymiÅŸ'."

'BUNU DA Ä°Åž BANKASI ÜZERÄ°NDEN GÄ°DERMEK Ä°STÄ°YORLAR'

Geçen günlerde, Ä°ÅŸsizlik Fonu'ndan 3 kamu bankasÄ±na 11 milyar TL sermaye benzeri para verildiÄŸi yönündeki hükümet açÄ±klamasÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Öztrak, ÅŸöyle devam etti:

''Åžimdi de yine kamu bankalarÄ± için 28,8 milyar TL'lik özel tertip devlet hazine kaÄŸÄ±dÄ± çÄ±karÄ±yoruz. Demek ki kamu bankalarÄ±nda iÅŸler ciddi. Kamu bankalarÄ±nÄ±n sermayesi nasÄ±l eridi? Bunun sorumlusu kim? Kime sordunuz da bunun yükünü özel tertip devlet kaÄŸÄ±tlarÄ± ve Ä°ÅŸsizlik Fonu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla milletimizin sÄ±rtÄ±na yüklüyorsunuz. Bu manzara aslÄ±nda AK Parti Genel BaÅŸkanÄ±'nÄ±n Ä°ÅŸ BankasÄ±'ndaki Atatürk hisselerine ve Ä°ÅŸ BankasÄ±'nÄ±n iÅŸtiraklerine neden göz koyduÄŸunu gayet açÄ±k anlatÄ±yor. Kamu bankalarÄ±nda yandaÅŸlara ve iktidarÄ±n etrafÄ±nda kümelenmiÅŸ birtakÄ±m yamyamlara kredi daÄŸÄ±tma imkanÄ± kalmayÄ±nca bunlara kredi daÄŸÄ±tacak yeni bir kamu bankasÄ± ihtiyacÄ± belirmiÅŸ anlaÅŸÄ±lan. Bunu da Ä°ÅŸ BankasÄ± üzerinden gidermek istiyorlar.''

'MÄ°LLETÄ°MÄ°Z DE ÇOCUKLARINA MÄ°RAS BIRAKAMAYACAK'

"Atatürk'ün vasiyetine göre dilimize, tarihimize sahip çÄ±kalÄ±m diye bÄ±rakÄ±lan paralarÄ±n yandaÅŸlara ve yamyamlara peÅŸkeÅŸ çekilmesine, gasbedilmesine izin vermeyeceÄŸiz" diyen Öztrak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Devletten de, AnayasamÄ±zÄ±n gereÄŸi olarak baÅŸta Atatürk'ün miras sözleÅŸmesi olmak üzere ülkede yapÄ±lan ve yapÄ±lacak tüm özel sözleÅŸmelere sahip çÄ±kmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Bugün Ata'mÄ±zÄ±n mirasÄ±na göz dikenler yarÄ±n daha da sÄ±kÄ±ÅŸÄ±nca vatandaÅŸlarÄ±n çocuklarÄ±na bÄ±rakacaklarÄ± mirasa da el atmakta hiç tereddüt etmeyeceklerdir. Buna karÅŸÄ± çÄ±kmak gerekir. Bugün CHP üzerinden yürütülen bu söylemin aslÄ±nda millete ve milletin mal varlÄ±ÄŸÄ± ve miras hakkÄ±na karÅŸÄ± yürütülmüÅŸ bir giriÅŸim olduÄŸunu da artÄ±k aziz milletimiz görmelidir. Böyle giderse milletimiz de çocuklarÄ±na miras bÄ±rakamayacaktÄ±r. Böyle bir ülkeye de kimse yatÄ±rÄ±m yapmaz."

'MÄ°LLETÄ°N GELÄ°RLERÄ°NDEKÄ° ARTIÅžIN ÜSTÜNDE GELÄ°RLE VERGÄ° TOPLAYACAKLAR'

2019 için hazÄ±rlanan bütçede harcamalarÄ±n geçen yÄ±la göre yüzde 17 artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Öztrak, ÅŸöyle dedi:

''Ama bu harcamalarÄ±n içinde bir harcama var ki çok dikkat çekiyor. 2018 yÄ±lÄ±nda 76,4 milyar TL olarak tahmin edilen faiz giderleri 2019'da 117,3 milyar TL'ye çÄ±karÄ±lÄ±yor. Tüm harcamalardaki artÄ±ÅŸ yüzde 17 idi. Faiz deÄŸerlerindeki artÄ±ÅŸ yüzde ise 53,5. Bu yÄ±l bütçeden yapÄ±lan her 100 liralÄ±k harcamanÄ±n sadece 8 lirasÄ± faiz lobilerinin cebine giderken önümüzdeki yÄ±l yani 2019'da AK Parti iktidarÄ± harcanacak her 100 liranÄ±n 12 lirasÄ±nÄ± faiz lobilerinin cebine koymaya hazÄ±rlanÄ±yor. Bir diÄŸer artÄ±ÅŸ kaydeden bütçe de CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bütçesi. Bu bütçe bir önceki yÄ±la göre yüzde 233 artarak 2,18 milyar TL'ye çÄ±kÄ±yor. Malum, Saray'da hayat kolay deÄŸil. Ejder sularÄ±, makam araçlarÄ±, uçan saraylar, dalkavuklar. BunlarÄ±n hepsi için çok büyük kaynaklara ihtiyaç var. Daha ilk günden bu ucube yönetim sisteminin kazananÄ± belli olmuÅŸtur. Bu ucube sistemde kazanan millet deÄŸildir. Faiz lobileridir, havuz müteahhitleridir, yandaÅŸlardÄ±r ve Saray'dÄ±r. 2019'da GayrÄ± Safi Yurt Ä°çi HasÄ±la'nÄ±n (GSYÄ°H) bütçe gelirlerinin yüzde 17 artarak 880,4 milyar olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Yani GSYÄ°H yüzde 19 artarken bütçe gelirleri yüzde 17 artÄ±yor. Ama vergi gelirlerine dönüp baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman artÄ±ÅŸ GSYÄ°H'i de geçiyor. Yani milletin gelirlerindeki artÄ±ÅŸÄ±n üstünde gelirle vergiyi toplayacaklar. Kriz tabii Saray'Ä±n deÄŸil milletin krizi olunca fedakârlÄ±ÄŸÄ± da elbet Saray deÄŸil millet yapacak."

'HUKUK VARSA ANDIMIZ YENÄ°DEN OKUTULMAYA BAÅžLANACAK'

Gündemdeki 'ÖÄŸrenci AndÄ±' tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili de konuÅŸan CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Öztrak, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Mevcut iktidarÄ±n, FETÖ ve PKK terör örgütleriyle kol kola hareket ettiÄŸi bir dönemde, bir yönetmelik çÄ±kararak 1933'ten beri okunmakta olan AndÄ±mÄ±z'Ä± kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. 5 yÄ±l sonra DanÄ±ÅŸtay bir sendikanÄ±n talebi üzerine karar aldÄ±. Ve bu kararÄ± iptal etti. BazÄ± AKP yöneticileri çÄ±ktÄ±lar, 'Ülkeyi DanÄ±ÅŸtay mÄ± yönetecek?' mealinde açÄ±klamalar yaptÄ±lar. BunlarÄ±n kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, hukukun üstünlüÄŸüne inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± defalarca söyledik. Ä°ÅŸlerine geldiÄŸi zaman 'baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ±' deyip arkasÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yorlar, iÅŸlerine gelmediÄŸi zaman yargÄ± kararlarÄ±na demediklerini bÄ±rakmÄ±yorlar. DanÄ±ÅŸtay yürütmeyi denetlemek için var. DanÄ±ÅŸtay bunlarÄ±n yanlÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± düzeltince hemen ayaÄŸa kalkÄ±yorlar. Çünkü tek adam yanlÄ±ÅŸ yapmaz, kendi kararÄ±ndan baÅŸkasÄ±nÄ± tanÄ±maz, tek adam rejimi budur. DanÄ±ÅŸtay'Ä±n bir kez daha hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± gibi Atatürk milliyetçiliÄŸini esas alan AndÄ±mÄ±z herhangi bir etnik kökeni dÄ±ÅŸlamaz. Kimseyi ayrÄ±ÅŸtÄ±rmaz. AndÄ±mÄ±z ülke bütünlüÄŸü içinde vatan, Cumhuriyet ideallerini barÄ±ndÄ±rÄ±r. SaygÄ± ve sevgi kavramlarÄ±nÄ± içselleÅŸtirir. KalkÄ±nma hedefini simgeler. Hukuk varsa AndÄ±mÄ±z tüm okullarda yeniden okutulmaya baÅŸlanacak. Hiç unutulmasÄ±n; büyük devletler gelenekleriyle yaÅŸar. Madem bu kadar yaygara kopartÄ±lÄ±yor. AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve yöneticileri AndÄ±mÄ±z'Ä±n neresine karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± açÄ±klamalarÄ± lazÄ±m.''

'CHP Ä°LE TERÖR TABAN TABANA ZIT 2 KAVRAMDIR'

Bir gazetecinin, ''CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan bugünkü konuÅŸmasÄ±nda CHP ile ilgili olarak 'Bölücü terör örgütleri ile kirli ittifak görüÅŸmeleri boÅŸuna deÄŸil. Teröristlere çiçek atÄ±yorlar. Suriyeli muhacirlere dil uzatÄ±yorlar'' dedi ve CHP'yi bölücü terör örgütleri ile ittifak yapmakla eleÅŸtirdi. Bunu nasÄ±l deÄŸerlendirirsiniz?” sorusuna Öztrak, ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

''AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±kça 10 parmaÄŸÄ±nda 10 kara CHP'ye sürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bölücü terör örgütleri ile Oslo'da görüÅŸme yapanlarÄ±n, terör örgütlerine 'Ne istediniz de vermedik?' diyenlerin ÅŸimdi CHP'yi terör örgütleri ile iÅŸbirliÄŸi yapÄ±yorsunuz diye suçlamasÄ±nÄ±n kÄ±ymeti yoktur. CHP ile terör yan yana getirilemeyecek, taban tabana zÄ±t 2 kavramdÄ±r. Biz ne terörle ne terörle arasÄ±na mesafe koyamayan oluÅŸumlarla hiçbir iÅŸbirliÄŸi ve müzakere içine girmeyiz." (DHA)

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