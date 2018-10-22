Kaymakam SafitÃ¼rk'Ã¼n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi davasÄ±nda karar aÃ§Ä±klandÄ±

Derik KaymakamÄ± Muhammed Fatih SafitÃ¼rk'Ã¼n bombalÄ± saldÄ±rÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi davasÄ±nda bir sanÄ±k hakkÄ±nda mÃ¼ebbet, 14 sanÄ±k hakkÄ±nda da beraat kararÄ±.

Derik KaymakamÄ± Muhammed Fatih Safitürk'ün bombalÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürülmesine iliÅŸkin görülen davada sanÄ±klardan KaymakamlÄ±k YazÄ± Ä°ÅŸleri Åžefi Åžerif MesutoÄŸlu'na iki kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet ve 18 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi. DiÄŸer 14 sanÄ±k hakkÄ±nda ise cinayet suçlamasÄ±yla ilgili beraat kararÄ± verildi.

Mezopotamya AjansÄ±nÄ±n haberine göre Mardin’in Derik Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün 10 KasÄ±m 2016’da makamÄ±na konulan bombanÄ±n patlatÄ±lmasÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle ilgili Mardin 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çÄ±ktÄ±.

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6'sÄ± tutuklu 15 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava duruÅŸmasÄ±nda kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, sanÄ±klardan KaymakamlÄ±k YazÄ± Ä°ÅŸleri Åžefi Åžerif MesutoÄŸlu hakkÄ±nda iki kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet ve 18 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi. DiÄŸer 14 sanÄ±k hakkÄ±nda ise, Kaymakam Safitürk'ün öldürülmesi suçlamasÄ±ndan beraat kararlarÄ± verildi.

Ä°ki kez müebbet hapis cezasÄ± verilen Åžerif MesutoÄŸlu, davanÄ±n 16 Nisan’da görülen duruÅŸmasÄ±nda bedenini ateÅŸe vermiÅŸti. Tutuklu bulunduÄŸu Urfa Siverek T Tipi KapalÄ± Cezaevi’nden, Ses ve Görüntü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) ile duruÅŸmaya baÄŸlanan MesutoÄŸlu, savunmasÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kÄ±yafetlerinin altÄ±na gizlediÄŸi çakmak gazÄ±nÄ± çÄ±karÄ±p, üzerine sÄ±ktÄ±ktan sonra “Bu ülkede adalet yok” diyerek bedenini ateÅŸe vermiÅŸti.

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Mahkeme, sanÄ±klardan Tahsin ErtaÅŸ’a "Kamu malÄ±na zarar vermek" gerekçesiyle 1 yÄ±l 10 ay, Fikret Deniz’e ise "Silah Kanunu’na muhalefet etmek" suçlamasÄ±yla 5 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi. Kaymakam Safitürk'ün aÄŸabeyi Ali Haydar Safitürk, duruÅŸma sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada verilen kararlara tepki gösterdi.

SavcÄ±lÄ±k verdiÄŸi mütalaasÄ±nda tutuksuz yargÄ±lanan sanÄ±klardan Saime AteÅŸ ÅžerifoÄŸlu, Mehmet Ali YazÄ±l, Hüseyin Ä°zci, Abdulkadir Deniz, Ahmet Deniz ve Fikret Deniz’in beraatlarÄ±nÄ± talep ederken, tutuklu sanÄ±klar Tahsin ErdaÅŸ, Vedat Erol, Mehmet Deniz, Devran Aslan, Fikret BaÄŸi ve Åžerif MansuroÄŸlu ile tutuksuz sanÄ±klar Nursel Eser, Ziynet ErdaÅŸ ve Zuhal Dalçin için ise 3’er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talebinde bulunmuÅŸtu.

DavanÄ±n "en önemli tanÄ±ÄŸÄ±" olarak kamuoyuna duyurulan Mehmet Ali Gezginci'nin ortaya çÄ±kan sorgu görüntülerinde engelli olduÄŸu ve tek kelime Türkçe bilmediÄŸi anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

AVUKAT HATÄ°P MERCAN: FAÄ°L YARATMAYA ÇALIÅžTILAR BAÅžARISIZ OLDULAR

Mahkemenin kararÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Tahsin ErdaÅŸ’Ä±n AvukatÄ± Hatip Mercan, “Mahkeme iddianamenin kurgu olduÄŸunu kabul etmiÅŸ oldu kararÄ±nda. Beraat kararÄ± verilen müvekkiller açÄ±sÄ±ndan uygun bir karar verilmiÅŸtir. Adalet yerini buldu diyebilirim beraat eden müvekkiller açÄ±sÄ±ndan. BaÅŸtan beri çok saÄŸlÄ±klÄ± bir soruÅŸturma yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledik. Bu insanlar bir araya toplanarak, bunlardan bir fail yaratÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Bunda da soruÅŸturma makamlarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Mahkeme bunlarÄ±n tamamÄ±nÄ±n kurgu olduÄŸunu kabul etti ve o delillere itibar etmedi. Delillerin hukuka aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde elde edildiÄŸini, eÄŸilip bükülen gerçeÄŸe aykÄ±rÄ± olduÄŸunu mahkeme bu kararÄ± ile teyit etti” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 19:16

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