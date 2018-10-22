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FotoÄŸraf: Özkan Bilgin/AA
Hakkari'deki operasyonlarda 1 asker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
22 Ekim 2018 18:48
Hakkari Åžemdinli'de devam eden operasyonlar sÄ±rasÄ±nda 1 asker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Hakkari'nin Åžemdinli Ä°lçesi Derecik beldesinde devam eden operasyonlar sÄ±rasÄ±nda 1 asker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
AkÅŸam saatlerinde Hakkari'nin Irak sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±nda bulunan Derecik beldesi kÄ±rsalÄ±nda operasyonlar devam ederken, PKK tarafÄ±ndan açÄ±lan ateÅŸ sonucu 1 asker aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Helikoperle Åžemdinli Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ± asker, kurtarÄ±lamadÄ±. Bölgede hava destekli operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. (Hakkari/DHA)
(FotoÄŸraf: ArÅŸiv)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 19:13
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