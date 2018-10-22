ArtÄ± GerÃ§ek Muhabiri Nalin Ã–ztekin'e tehdit: ParmaklarÄ±nÄ± kÄ±rarÄ±z!

Derik KaymakamÄ± Muhammed Fatih SafitÃ¼rk'Ã¼n bombalÄ± saldÄ±rÄ±yla yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine dair gÃ¶rÃ¼len davayÄ± haberleÅŸtiren Nalin Ã–ztekin tehdit edildi.

Derik KaymakamÄ± Muhammed Fatih Safitürk'ün bombalÄ± saldÄ±rÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine iliÅŸkin dava dosyasÄ±ndaki çeliÅŸkileri, kaymakamÄ±n aÄŸabeyinin olaya iliÅŸkin ÅŸüphelerini ve sanÄ±k avukatÄ±nÄ±n verdiÄŸi bilgileri haberleÅŸtiren ArtÄ± Gerçek Muhabiri Nalin Öztekin, kendisini telefonla arayan bir kiÅŸi tarafÄ±ndan tehdit edildi.

ArtÄ± Gerçek’in haberine göre, Mardin'in Derik ilçesi belediyesine kayyÄ±m olarak atanan, aynÄ± zamanda ilçe kaymakamÄ± da olan Muhammed Fatih Safitürk, 10 KasÄ±m 2016'da odasÄ±na konulan bombanÄ±n patlamasÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. Olaya iliÅŸkin Mardin 3'üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen ve 9 kiÅŸinin 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbetle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± 15 sanÄ±klÄ± davaya iliÅŸkin sanÄ±klardan Åžerif MesutoÄŸlu'nun babasÄ±nÄ±n açÄ±klamalarÄ±nÄ±, sanÄ±k avukatlarÄ±ndan Hatip Mercan'Ä±n iddianamedeki çeliÅŸkilere iliÅŸkin anlattÄ±klarÄ±nÄ± ve kaymakamÄ±n aÄŸabeyi Ali Haydar Safitürk'ün soruÅŸturma süreci ve iddianameye iliÅŸkin ÅŸüphelerini dile getirdiÄŸi dilekçeyi haberleÅŸtiren ArtÄ± Gerçek Muhabiri Nalin Öztekin'i telefonla arayan bir kiÅŸi, 'YazdÄ±klarÄ±na dikkat et, parmaklarÄ±nÄ± kÄ±rarÄ±z' diyerek tehdit etti.

Kaymakam SafitÃ¼rk'Ã¼n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi davasÄ±nda karar aÃ§Ä±klandÄ±

TGS: 'TEHDÄ°TLER NE GAZETECÄ°LERÄ° YILDIRIR, NE GERÇEKLERÄ° SAKLAR'

Türkiye Gazeteciler SendikasÄ±'nÄ±n (TGS) olayla ilgili Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Derik KaymakamÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin dosyadaki çeliÅŸkileri haberleÅŸtiren ArtÄ± Gerçek muhabiri Nalin Öztekin telefonla arayan biri tarafÄ±ndan 'ParmaklarÄ±nÄ± kÄ±rarÄ±z' diye tehdit edildi. Tehditleriniz ne gazetecileri yÄ±ldÄ±rÄ±r ne gerçekleri saklar. #GazetecilikSuçDeÄŸildir" denildi.

Derik KaymakamÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin dosyadaki çeliÅŸkileri haberleÅŸtiren ArtÄ± Gerçek muhabiri @NalinOztkn telefonla arayan biri tarafÄ±ndan 'ParmaklarÄ±nÄ± kÄ±rarÄ±z' diye tehdit edildi. Tehditleriniz ne gazetecileri yÄ±ldÄ±rÄ±r ne gerçekleri saklar. #GazetecilikSuçDeÄŸildir pic.twitter.com/IwotHPvsa9 — Gazeteciler SendikasÄ± (@tgs_org_tr) 22 Ekim 2018

(MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 19:16

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