Yunanistan'da liseliler EÄŸitim BakanÄ±nÄ±n makamÄ±nÄ± bastÄ±

Ãœniversiteye giriÅŸ sÄ±navÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan deÄŸiÅŸiklikleri protesto eden lise Ã¶ÄŸrencileri, EÄŸitim BakanÄ± Gavroglu'nun makamÄ±nÄ± iÅŸgal etti

Yunanistan'da üniversite giriÅŸi sÄ±navÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan deÄŸiÅŸikleri protesto eden lise öÄŸrencileri, EÄŸitim ve Din Ä°ÅŸleri BakanÄ± Kostas Gavroglu'nun makamÄ±nÄ± iÅŸgal etti.

Yunanistan EÄŸitim ve Din Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ± önünde toplanan yüzlerce öÄŸrenci, üniversiteye giriÅŸ sÄ±navÄ±ndaki deÄŸiÅŸiklikleri öngören kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± ve orta öÄŸretimdeki sorunlarÄ± protesto etti.

Polis engelini aÅŸan öÄŸrenciler önce bakanlÄ±ÄŸÄ±n bahçesine girdi. Onlarca öÄŸrenciden oluÅŸan bir grup ise Bakan Gavroglu'nun makam ofisine girerek iÅŸgal eylemi baÅŸlattÄ±.

Makamda eylemlerini sürdüreceklerini belirten öÄŸrenciler, sorunlarÄ±nÄ± doÄŸrudan Gavroglu'na anlattÄ±. ÖÄŸrenciler, "orta öÄŸretimin iÅŸ gücü piyasasÄ±na mal üreten bir fabrikaya dönüÅŸeceÄŸini" söyledi.

SorunlarÄ± dinleyen Gavroglu ve öÄŸrenciler arasÄ±nda zaman zaman tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±. (AA)

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