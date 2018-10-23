23 Ekim 2018 04:17

Çelikler Alüminyum’da kriz bahaneli esnek çalışma dayatması

Çelikler Alüminyum'da patron kriz bahanesiyle haftalık 6 gün olan çalışma süresini 4 güne düşürdü. Ancak işçiler daha fazla çalıştıklarını söylüyor.

Çelikler Alüminyum’da kriz bahaneli esnek çalışma dayatması

Fotoğraf: Instant Google Street View

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    Vedat YALVAÇ
    İstanbul

    İstanbul Esenyurt’ta bulunan Çelikler Alüminyum fabrikasında patron, kriz bahanesiyle çalışma gün sayısını 4 güne düşürdü. Günde 12 saat çok yoğun bir şekilde çalıştırılan işçiler, “Neredeyse 6 günde çıkardığımız işi dört günde çıkarıyoruz, ama kriz bahanesiyle fazla mesai ücretimizden olduk. Servis, yemek, çay, elektrik gibi masraflardan da kurtuldular” diyerek tepki gösterdi.

    ALKOP Sanayi Sitesi’nde Çelikler Alüminyum’da 260’ın üzerinde işçi çalışıyor. Daha önce haftada beş gün, günde 12 saat çalışan işçiler, şimdi kriz gerekçesiyle haftanın dört günü işe gidiyor. Gazetemize konuşan bir işçi, şunları anlattı: “Günde 12 saat çalışıyorduk. Cumartesi günü normalde tatildi ama biz mesaiye kalıyorduk. Sekizde giriş, beş buçuk çıkış... Her gün iki buçuk saat fazla mesaiye kalıyorduk. Üç haftadır ise dört gün çalışıyoruz, üç gün evdeyiz. Kriz var, diyorlar. Usta, bundan sonra böyle devam edecek, dedi. Her yere kağıt astılar. Sabah 8 akşam 8 çalışıyoruz, her gün fazladan çalıştığımız iki buçuk saati de cuma gününe sayıyorlar.”

    ‘İŞTEN ÇIKARILIRIZ’ KORKUSU

    “Krizi bahane ediyorlar ama bizim orada kriz yok” diyen işçi, “Neredeyse 6 günde çıkardığımız işi 4 günde çıkarıyoruz. Ustabaşı da ‘eskisi kadar mal çıkıyor’ diyor. Ağır bir iş. Çok yoruluyoruz. Molalardan herkes uzanıyor. Pek çok arkadaşımızda işten kaynaklı boyun ve bel fıtığı var” diye konuştu.

    Fabrika yönetiminin “Şimdilik işçi çıkarmıyoruz ama işler kötüye giderse işçi çıkarmaya gideriz” diyerek kendilerine gözdağı verdiğini söyleyen başka bir işçi de, “Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar. Şu an işçiler yarış halinde. İşten çıkarsam nereden iş bulacağım kaygısıyla kimse ses çıkarmıyor” dedi.

    PEK ÇOK İŞÇİ EK İŞE BAŞLADI

    “Fazla mesaiye karşıyız elbette ama işçinin geçinebilmesinin tek yolu da fazla mesai” diyen bir işçi, ücretler düşünce pek çok işçnin ek işe başladığını aktardı: “Eskiden mesai ile birlikte 2500’ün üzerinde maaş alıyorduk. Şimdi haliyle bu para düştü. Hal böyle olunca bir çok arkadaşımız ek iş yapıyor. Mesala bir kadın arkadaşımız günlük yevmiye karşılığı başka bir fabrikaya çalışmaya gidiyor. Birkaç erkek arkadaş badana işlerine gidiyor. Ben de hafta sonları için temizlik işi bakıyorum.”

    ÜCRET DÜŞERKEN HER ŞEY ZAMLANDI

    Krizin işçileri her yönden vurduğunu ifade eden başka bir işçi de “Maaş düştü, aldığımız her şeyin fiyatı ise arttı. Bir buçuk ay önce 29 liraya aldığım yağı 42 liraya, 26 liraya aldığım toz deterjanı 42 liraya aldım. 850 lira kira veriyoruz. Doğalgaz, su derken bitiyor. Yaz boyu doğru dürüst domates bile yiyemedik. 7 liradan aşağı düşmedi domates; hep 1 kilo, 1 kilo aldık, kış hazırlığı da yapamadık” diye konuştu.

    Bu durumdan herkesin şikayetçi olduğunu belirten işçi, “İşçiler arayış içinde. Çünkü herkesin kredi borcu var. ‘Nereye kadar böyle dayanacağız’ diyorlar. MHP’li olup Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti’ye oy veren bir işçi ‘bir daha bu adama oy verirsek her şey müstahaktır bize’ diyor. Herkesin gözlerini açması lazım” dedi.

    AV. ERGİN: ESNEK ÇALIŞMA TAM DA BU!

    Çelikler Alüminyum’da mesai saatlerinde kriz gerekçesiyle yapılan düzenlemeye ilişkin görüşlerine başvurduğumuz Avukat Ahmet Ergin, kriz anında işverenin imdadına yetişen bir kanun düzenlemesi olduğunu belirterek, “Esnek çalışma dediğimiz tam da bu” dedi.

    İş Kanunundaki son düzenlemelerle birlikte esnek çalışmanın artık yasal hale geldiğini ifade eden Ergin, şunları söyledi: “Çalışma süreleri günde 11 saatten fazla olmamak üzere işveren tarafından belirlenebiliyor ve bu haftanın günlerine yine işverenin yönetim hakkı kapsamında dağıtılabiliyor. Günlük 7 buçuk saat üzerinden 6 gün veya günlük 12 saat üzerinden 4 gün çalışma sadece işverenin karlılık ve benzeri durumlarına göre hayat bulabiliyor. İşçinin bu bakımdan insani de olsa hakkı yok. Çelikler Alüminyum’da aslında şu anki çalışma yasaya uygun olsa da esnek çalışmanın kimin için, ne zaman, nasıl uygulanacağını göstermesi bakımından önemli. Yani kriz anında işverenin imdadına yetişen bir kanun düzenlemesi var.”

    İşçilerin aktardıkları üzerinden bakıldığında Çelikler Alüminyum’da önceki çalışma sisteminde de işçilerin insani haklarının ihlal edildiğinin görüldüğünü belirten Ergin, “İşçi geçimini sağlayabilmek için fazla mesailerle birlikte haftada 70 saati bulan çalışma sistemini sineye çekiyor. Maalesef ki insani bir hak olan dinlenme hakkını bir nebze kullandığında da bu sefer ücret yönünden mağdur hale geliyor. Aslında fazla mesai bu yönüyle esnek çalışmanın devam ettirilmesinin ve ücretleri düşük düzeyde tutmanın da bir unsuru haline de geliyor” diye konuştu.

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