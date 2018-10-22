KalÄ±n'dan af aÃ§Ä±klamasÄ±: YanlÄ±ÅŸ anlama ya da Ã§arpÄ±tma var

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabine ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulunuyor.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabine ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klamalarda bulunuyor.

ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabine ToplantÄ±sÄ± sona erdi. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klamalarda bulunuyor.

AF TARTIÅžMALARI

â– "Ä°dlib mutabakatÄ±ndan dolayÄ± SayÄ±n Trump, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za teÅŸekkürlerini ifade ettiler."

â– (MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin af çÄ±kÄ±ÅŸÄ±) Konunun baÅŸka yerlere çekilmesi doÄŸru olmaz. Ortada yanlÄ±ÅŸ anlama ya da çarpÄ±tma var. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n MHP'yi hedef alan bir açÄ±klamasÄ± söz konusu deÄŸil. Nihai karar Meclis'indir.

â– "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n MHP'yi, onun tabanÄ±nÄ± hedef alan bir deÄŸerlendirmesi söz konusu bile deÄŸil. KastettiÄŸi, özensiz hazÄ±rlanmasÄ± halinde bir Af YasasÄ±'nÄ±n doÄŸuracaÄŸÄ± toplumsal sonuçlardÄ±r."

â– 29 Ekim resepsiyonu Ä°stanbul'da yapÄ±lacak. Üçüncü havalimanÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± münasebetiyle." (AA)

â– " (DanÄ±ÅŸtay'Ä±n ÖÄŸrenci AndÄ± kararÄ±) Burada milli kimlikle ilgili bir tartÄ±ÅŸma yok, okullardaki bir uygulama ile ilgili bir konudan bahsediyoruz. Buradan yeni bir siyasi polemik, 'milli kimlik nedir, neyi kapsar neyi kapsamaz' gibi bir tartÄ±ÅŸmaya girmeyi çok doÄŸru bulmuyoruz. Türk ifadesinden kimsenin herhangi bir rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± asla söz konusu deÄŸildir. Bu ifade okullarda okunmayÄ±nca bizim ne TürklüÄŸümüzden bir kaybÄ±mÄ±z olur ne Türklük kimliÄŸi ortadan kalkar."

â– "(KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti) SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸtan beri koyduÄŸu çizgi son derece nettir. Bu olayla ilgili hiçbir ÅŸey gizli kalmayacak."

â– ""Türkiye DoÄŸu Akdeniz'deki doÄŸal haklarÄ±ndan, uluslararasÄ± hukuktan doÄŸan haklarÄ±ndan hiç bir zaman vazgeçmeyecek."

â– "(ABD'nin yaptÄ±rÄ±m kararÄ±) Beklentimiz, en kÄ±sa sürede kaldÄ±rÄ±lmasÄ±. Bu ikili iliÅŸkilerin normalleÅŸmesi sürecinde pozitif bir adÄ±m olacaktÄ±r." (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 18:47

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