Ä°brahim KalÄ±n'dan af tartÄ±ÅŸmalarÄ± ve Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti aÃ§Ä±klamasÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabine ToplantÄ±sÄ± ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulundu, pek Ã§ok konuyla ilgili sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

Ä°brahim KalÄ±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde, Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabine ToplantÄ±sÄ± devam ederken açÄ±klamalarda bulundu, gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

ToplantÄ±da, iç ve dÄ±ÅŸ güvenlik konularÄ± ile imar barÄ±ÅŸÄ±nÄ±n son durumunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 100 günlük icraat programÄ± çerçevesinde bakanlÄ±klarÄ±n yürüttüÄŸü çalÄ±ÅŸmalarla ilgili sunumda bulunulduÄŸunu belirten KalÄ±n, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti, Ä°ÅŸ BankasÄ± hisseleri, af tartÄ±ÅŸmalarÄ±, dÄ±ÅŸ politika ve 'AndÄ±mÄ±z' tartÄ±ÅŸmasÄ± gibi birçok konuya deÄŸindi.

KalÄ±n'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klar ÅŸöyle:

SURÄ°YE VE DIÅž POLÄ°TÄ°KA

♦ Son dönemde özellikle Ä°dlib mutabakatÄ±yla Türkiye'nin Suriye sahasÄ±ndaki etkinliÄŸi daha da artmÄ±ÅŸ oldu. Afrin operasyonundan sonra, onun öncesinde Cerablus bölgesinde yürütülen operasyonlar neticesinde sÄ±nÄ±r bölgemizin önemli bir kÄ±smÄ± güvence altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ oldu.

♦ Türkiye, Fransa, Almanya ve Rusya'nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± dörtlü zirveyi cumartesi günü Ä°stanbul'da CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda tertip edeceÄŸiz.

♦ CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump arasÄ±ndaki telefon görüÅŸmesi de toplantÄ±da konuÅŸulduÄŸu ve Burada özellikle Rahip Brunson'Ä±n bÄ±rakÄ±lmasÄ±ndan sonra Türk-Amerikan iliÅŸkilerinin yeniden normalleÅŸtirilmesi yönünde ortak kararlÄ±lÄ±k ifade edildi. Bu çerçevede de Türk yargÄ±sÄ±nÄ±n verdiÄŸi baÄŸÄ±msÄ±z kararla bu konu kapatÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.

♦ Suriye'de, Suriye'nin toprak bütünlüÄŸü çerçevesinde hiçbir fiili duruma müsade etmeyeceÄŸimizin altÄ± da SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan tekrar çizildi. Yine bu çerçevede Münbiç yol haritasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n önemi vurgulandÄ±. Buradaki gecikmeleri SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Trump'Ä±n dikkatine getirdiler. O da bu konuda ilgili bakanlÄ±klara hemen talimat vereceÄŸini ifade etti. Bize gelen bilgilere göre de bu sürecin hÄ±zlanmasÄ± için gerekli adÄ±mlarÄ± AmerikalÄ± yetkililer atmaya baÅŸladÄ±lar. Bu çerçevede de Gaziantep'te devam etmekte olan ortak eÄŸitim önümüzdeki günlerde tamamlanacak ve yakÄ±n bir zaman içerisinde de müÅŸterek devriye faaliyetleri Münbiç civarÄ±nda baÅŸlayacak.

♦ Tabii Ä°dlib mutabakatÄ± önemini hala koruyor, bundan sonra atÄ±lacak adÄ±mlar dörtlü zirvede de ele alÄ±nacak ama özellikle oradaki mevcut durumun, çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k halinin korunmasÄ± ayrÄ±ca insani yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± sadece Türkiye'nin sorumluluÄŸunda olmasÄ± gereken konu deÄŸil, uluslararasÄ± toplumun da bu konuda atmasÄ± gereken adÄ±mlar var. Biz bu konuyu gündeme getirmeye de devam edeceÄŸiz.

CEMAL KAÅžIKÇI CÄ°NAYETÄ°

♦ GörüÅŸmede Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle ilgili de görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunuldu ve bu menfur cinayet hadisesinin bütün yönleriyle araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve aydÄ±nlÄ±ÄŸa kavuÅŸturulmasÄ± konusunda da mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±.

♦ Suudi Arabistan ile iliÅŸkiler söz konusu olduÄŸunda bildiÄŸiniz gibi bu süreçte SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n Hadimul Haremeyn Åžerifeyn'le Suudi KralÄ± ile iki defa telefon görüÅŸmesi oldu. Burada bu konuyu iki ülke arasÄ±nda bir mesele haline getirecek bir yaklaÅŸÄ±mdan ziyade meselenin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± yönünde bir ortak irade konuldu. Bu konduktan sonra sorumlularÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±, cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± büyük önem arz ediyor, hiçbir ÅŸeyin karanlÄ±kta kalmayacak bir ÅŸekilde.

♦ Suudi Arabistan, Türkiye için önemli, kardeÅŸ ve dost bir ülke.Ä°ki ülke arasÄ±nda birçok ortaklÄ±k bulunuyor ve bunlara zarar gelmesini istemeyiz.

♦ DolayÄ±sÄ±yla burada olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±yla ilgili Suudi makamlarÄ±nÄ±n üzerinde de büyük bir sorumluluk bulunmaktadÄ±r. Fakat bütün fotoÄŸrafa baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Ä°stanbul BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n yürüttüÄŸü soruÅŸturma büyük önem arz ediyor. Bununla ilgili süreç devam ettiÄŸi için ÅŸu aÅŸamada daha ileri bir ÅŸey söylemeyi doÄŸru bulmuyorum.

♦ Ä°kili iliÅŸkiler noktasÄ±nda Suudi tarafÄ±nÄ±n teklifiyle bir ortak çalÄ±ÅŸma grubu oluÅŸturuldu, buna da o zaman olumlu cevap verildi ama Ä°stanbul BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kendi müstakil soruÅŸturmasÄ± da sürüyor.

♦ Bu süreç çok büyük bir hassasiyetle yürütülüyor. Konu, Türkiye ile Suudi Arabistan arasÄ±ndaki bir konu deÄŸildir. Türkiye, burada uluslararasÄ± hukuk çerçevesinde, kendi milli hukuk kurallarÄ± çerçevesinde olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± için gerekli adÄ±mlarÄ± atmaktadÄ±r, iÅŸ birliÄŸini yapmaktadÄ±r. Mesele menfur bir cinayetin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± meselesidir.

♦ Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti iÅŸlendiÄŸi günden itibaren, 2 Ekim'den itibaren bu konuda ilgili bütün birimlerimiz çok hassas ve kapsamlÄ± bir çalÄ±ÅŸma yürüttüler. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z birkaç vesileyle olayÄ±n bütün yönleriyle aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± için gerekli bütün adÄ±mlarÄ±n atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da ifade etti.

♦ SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z 'HayÄ±r, girdi ama çÄ±kmadÄ±.' diye söyledi ve yaklaÅŸÄ±k bir 15 gün sonra da Suudi makamlarÄ± da bunu kabul ettiler. Olayla ilgili soruÅŸturma devam ediyor. Delillerin toplanmasÄ±, bilgi ve belgelerin toplanmasÄ± büyük önem arz ediyor. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z dün, yarÄ±n için bu konuda birtakÄ±m açÄ±klamalar yapacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

♦ SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸtan beri koyduÄŸu çizgi son derece nettir. Bu olayla ilgili hiçbir ÅŸey gizli kalmayacak ve hukuki olarak da sonuna kadar gidilecek. OlayÄ±n bütün yönleriyle aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± bizim nihayi hedefimizdir, vazifemizdir, sorumluluÄŸumuzdur. Bundan kaçÄ±ÅŸ asla söz konusu deÄŸil.

BAHÇELÄ°'NÄ°N AÇIKLAMALARI VE AF TARTIÅžMASI

♦ Konunun baÅŸka yerlere çekilmesi elbette doÄŸru olmaz. Yani ortada ya bir yanlÄ±ÅŸ anlama var ya bir çarpÄ±tma var çok açÄ±kça. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n Milliyetçi Hareket Partisi'ni, onun tabanÄ±nÄ± hedef alan bir deÄŸerlendirmesi zaten söz konusu bile deÄŸil. KastettiÄŸi özensiz hazÄ±rlanmasÄ± halinde bir Af YasasÄ±'nÄ±n doÄŸuracaÄŸÄ± toplumsal sonuçlardÄ±r, bunlara bir atÄ±f yapÄ±yordu. Tabii bu konuda nihai söz, karar Meclisindir ama SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z bu konuyu gündeme getirirken toplumun hassasiyetlerini dikkate alarak bazÄ± deÄŸerlendirmelerde bulunmuÅŸtur. DiÄŸer detay için ben SayÄ±n Ömer Çelik'in açÄ±klamalarÄ±na atÄ±fta bulunmakla iktifa edeyim.

Ä°Åž BANKASI HÄ°SSELERÄ°NE EL KONMASI

♦ Ä°ÅŸ BankasÄ± hissesiyle ilgili CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan önemli bir tartÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±. Ä°ÅŸin tarihi, hukuki, siyasi ve kurumlarla ilgili boyutu var. Atatürk'ün vasiyetinin gerçek manada nasÄ±l korunacaÄŸÄ± ya da nasÄ±l yerine getirileceÄŸi konusu iÅŸin tarihi boyutu. Ä°ÅŸ BankasÄ± ve ÅžiÅŸecam hisseleri konusunun hukuki açÄ±dan da incelenmesi gerek.

♦ Ortada açÄ±k olan bir ÅŸey varsa o da bir siyasi partinin bu ÅŸekilde bir ÅŸirket ortaÄŸÄ± olmasÄ± ya da böyle bir yönetim yapÄ±sÄ± içinde bulunmasÄ±nÄ±n aslÄ±nda Siyasi Partiler Kanunu açÄ±sÄ±ndan da pratiÄŸi açÄ±sÄ±ndan da uygun olmadÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde. Genelde aslÄ±nda toplumda da bu çÄ±kÄ±ÅŸÄ±n, tartÄ±ÅŸmanÄ±n kabul gördüÄŸünü de müÅŸahade etmekteyiz. Önümüzdeki günlerde, haftalarda bu konunun detaylarÄ± biraz daha ortaya çÄ±ktÄ±kça onunla ilgili konularÄ± da yine birlikte deÄŸerlendirme imkanÄ±mÄ±z olacaktÄ±r.

29 EKÄ°M RESEPSÄ°YONU 3. HAVALÄ°MANINDA YAPILACAK

♦ 29 Ekim resepsiyonu Ä°stanbul'da yapÄ±lacak. Üçüncü havalimanÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± münasebetiyle. 3. havalimanÄ± Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biridir ve 29 Ekim'de hayata geçirilecek. Bu Cumhuriyet'in kazanÄ±mlarÄ± açÄ±sÄ±ndan da takdir edilmesi ve herkesi mutlu etmesi gereken çok önemli bir geliÅŸme

♦ Bunun Ä°stanbul'da yapÄ±lacak çok geniÅŸ kapsamlÄ± büyük bir resepsiyonla gene bir Cumhuriyet resepsiyonu olarak, Ä°stanbul'da üçüncü havalimanÄ±nda yapÄ±lmasÄ± normal karÅŸÄ±lanmasÄ± gereken bir ÅŸey. Bunu Cumhuriyet deÄŸerlerine bir mesafe koymak ya da 'Ankara'dan Ä°stanbul'a niye gidiliyor' gibi biraz siyasi spekülatif sorulara boÄŸmak açÄ±kçasÄ± çok iyi niyetle baÄŸdaÅŸmÄ±yor. Resepsiyon gene yapÄ±lacak, gene Cumhuriyet resepsiyonu olacak, orada çok coÅŸkulu ÅŸekilde, çok geniÅŸ katÄ±lÄ±mcÄ± listesiyle, toplumun her kesimini kucaklayacak bir resepsiyon gene yapÄ±lacak. Ama bu vesileyle Ä°stanbul'daki 3. havalimanÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ± da gerçekleÅŸtirilmiÅŸ olacak. Buradan bir siyasi polemik, Cumhuriyet deÄŸerleriyle ilgili farklÄ± birtakÄ±m deÄŸerlendirmelere yönelilmesi hakikaten iyi niyetle pek baÄŸdaÅŸtÄ±rÄ±lacak yaklaÅŸÄ±mlar deÄŸil. Ä°nÅŸallah orada hepimiz birlikte hem Cumhuriyet'imizin kuruluÅŸunu kutlayacaÄŸÄ±z hem de 3. havalimanÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n teÅŸrifleriyle gerçekleÅŸtireceÄŸiz. AslÄ±nda Cumhuriyet'in bu tür büyük projelerle taçlandÄ±rÄ±lmasÄ±ndan herkesin memnuniyet duymasÄ± gerekir. Bunu farklÄ± bir yere çekmeye çalÄ±ÅŸmak çok anlamlÄ± deÄŸil.

'ANDIMIZ' TARTIÅžMASI

♦ Burada bir yerindelik denetimi yapÄ±ldÄ±, DanÄ±ÅŸtayÄ±n kendini yürütmenin yerine koyduÄŸu yönünde bir tespit var. DolayÄ±sÄ±yla hukuki deÄŸerlendirmenin bu çerçevede takip edilmesinde fayda var.

♦ Buradan bir yeni siyasi polemik, milli kimlik nedir, neyi kapsar, neyi kapsamaz gibi bir tartÄ±ÅŸmaya girmeyi de çok doÄŸru bulmuyoruz. Fakat bir cümleyle ifade etmek gerekirse, milli kimliÄŸin en geniÅŸ kuÅŸatÄ±cÄ± bir ÅŸekilde ifade edilmesi gayet doÄŸaldÄ±r. Yani Türk ifadesinden kimsenin herhangi bir rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± asla söz konusu deÄŸildir. Bu ifade okullarda okunmayÄ±nca bizim ne TürklüÄŸümüzden bir kaybÄ±mÄ±z olur ne Türklük kimliÄŸi ortadan kalkar. Ama bununla ilgili uygulamanÄ±n yÄ±llar içerisinde oluÅŸturduÄŸu birtakÄ±m sorunlar, mahsurlar hep tartÄ±ÅŸÄ±lageldi. Pedagojik açÄ±dan, eÄŸitim açÄ±sÄ±ndan, toplumsal açÄ±dan vesaire...

♦ O deÄŸerlendirmeler çerçevesinde böyle bir düzenlemeye gidilmiÅŸti. O gerekçeler ortadan kalkmÄ±ÅŸ deÄŸil. DolayÄ±sÄ±yla bunun bir milli kimliÄŸin çerçevesiyle, sÄ±nÄ±rlarÄ±yla ilgili bir tartÄ±ÅŸma gibi takdim edilmesi doÄŸru bir ÅŸey deÄŸil. Burada milli kimlikle ilgili bir tartÄ±ÅŸma yok. Okullardaki bir uygulamayla ilgili bir konudan bahsediyoruz. Hukuki açÄ±dan baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda da burada DanÄ±ÅŸtayÄ±n kendini yürütmenin yerine koymasÄ± ve böyle bir karar vermesi söz konusu. Bununla ilgili tabii hukuki süreç devam edecek. Onun da hep birlikte takipçisi olacaÄŸÄ±z.

DOÄžU AKDENÄ°Z'DEKÄ° GERGÄ°NLÄ°K

♦ Burada, egemenlik haklarÄ± noktasÄ±nda, karasularÄ± noktasÄ±nda münhasÄ±r ekonomik alanlarla ilgili uluslararasÄ± hukukun gerektirdiÄŸi birtakÄ±m ÅŸartlar var. Bunlar, tam olarak üzerinde mutabÄ±k kalÄ±nmadan, özellikle Rum tarafÄ±nÄ±n zaman zaman da Yunan tarafÄ±nÄ±n 'BurasÄ± bizim bölgemiz' diye kendilerine göre çizdikleri birtakÄ±m haritalarÄ± esas alarak yaptÄ±klarÄ± deÄŸerlendirmeler var.

♦ Bizim bir araÅŸtÄ±rma gemimiz, Barbaros gemimiz, Fatih gemimiz, mesela diyelim ki bizim sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±za 10 mil, 20 mil, 30 mil mesafede bir yerde Akdeniz'de sondaj çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nda, bunu hemen ihlal olarak deÄŸerlendiriyorlar ve kendilerince birtakÄ±m adÄ±mlar atmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Biz bir kere o baÅŸtaki mutasavver ya da muhayyel sÄ±nÄ±rlarÄ± kabul etmediÄŸimiz için bizim açÄ±mÄ±zdan zaten bir ihlal söz konusu deÄŸil. Bizim baÅŸtan beri söylediÄŸimiz DoÄŸu Akdeniz'de yani KÄ±brÄ±s'Ä±n etrafÄ±ndaki ekonomik bölgelerde iki tarafÄ±n da hem Türk tarafÄ±nÄ±n hem Rum tarafÄ±nÄ±n ortak menfaatlerini esas alacak bir paylaÅŸÄ±m modelinin geliÅŸtirilmesi. Bundan sarfÄ±nazar eden Rum tarafÄ±, kendisi bizatihi ya da fiili durum yaratmak suretiyle sondaj çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapabilirken Türk tarafÄ±nÄ±n, KÄ±brÄ±s tarafÄ±nÄ±n, Türkiye'nin bundan kaçÄ±nmasÄ± zaten düÅŸünülemez.

♦ Ä°kinci olarak KÄ±brÄ±s çözüm sürecinden baÄŸÄ±msÄ±z olarak söylüyorum, burada çÄ±kacak netice ne olursa olsun Türkiye DoÄŸu Akdeniz'deki doÄŸal haklarÄ±ndan, uluslararasÄ± hukuktan kaynaklanan haklarÄ±ndan hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Burada Rum tarafÄ±nÄ±n ÅŸunu bilmesi lazÄ±m. Oradaki herhangi bir tasarruf, sondaj olur, baÅŸka konularla ilgili olur, Türkiye ve KÄ±brÄ±s tarafÄ±, KÄ±brÄ±s Türkleri dikkate alÄ±nmadan, hesaba katÄ±lmadan hiçbir adÄ±mÄ±n atÄ±lmasÄ± ne uluslararasÄ± hukuk açÄ±sÄ±ndan kabul edilebilir olacaktÄ±r ne de bizim böyle bir ÅŸeye müsaade etmemiz söz konusu olacaktÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla bugüne kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da bizim bilimsel araÅŸtÄ±rma gemilerimiz Fatih, Barbaros ve diÄŸerleri bu bölgede sondaj çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edecekler. Bununla ilgili gerekli tedbirler de her zaman alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r, alÄ±nmaya devam devam edecektir.

♦ KKTC'de yeni bir üs söz konusu deÄŸil ama bildiÄŸiniz gibi bizim orada bulunan askerlerimizin lojistik ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi gibi dönem dönem yapÄ±lan birtakÄ±m güncellemeler söz konusudur. BunlarÄ±n fiziki ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi, takviye edilmesi, bu zaten rutin olarak her zaman yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir ÅŸey. O çerçevede birtakÄ±m düzenlemeler elbette yapÄ±labilir, zaten orada bizim askerlerimiz biliyorsunuz bir barÄ±ÅŸ misyonu çerçevesinde bulunmakta. OnlarÄ±n ÅŸartlarÄ±, fiziki ÅŸartlarÄ±n iyileÅŸtirilmesi bizim önceliÄŸimizdir. Orada bizim askerimiz KÄ±brÄ±s'ta barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamak için, KÄ±brÄ±s Türklerini korumak için, olasÄ± bir ihtilafÄ±, gerilimi çözmek için bulunmaktadÄ±r. Bu vazifeyi yerine getiren askerlerimizin fiziki, lojistik ÅŸartlarÄ±nÄ± iyileÅŸtirilmesi de bizim bir vazifemizdir.

(AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 21:19

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