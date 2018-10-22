Ä°ÅŸÃ§inin krize karÅŸÄ± tek Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ birlik ve mÃ¼cadele

Antepâ€™te krizi tartÄ±ÅŸan OSB iÅŸÃ§ileri, zamlarla eriyen Ã¼cretleri ve iÅŸsizlik riskini konuÅŸtu.

GülÅŸah ÖZANAR

Cengiz AnÄ±l BÖLÜKBAÅž

Antep

Gaziantep’te BaÅŸpÄ±nar Organize Sanayi iÅŸçileri krizi ve iÅŸçilere yansÄ±yan sonuçlarÄ±nÄ± konuÅŸmak üzere bir araya geldiler. 11 ayrÄ± fabrikadan iÅŸçilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±nÄ±n gündeminde, son 2-3 aydÄ±r Antep’te yaÅŸanan toplu iÅŸten atmalar, temel tüketim ürünlerine gelen zamlar, eriyen ücretler ve krizin bütün yükünü iÅŸçilerin üzerine yÄ±kan bu uygulamalara karÅŸÄ± nasÄ±l mücadele edileceÄŸi konusu vardÄ±.

Emek Partisi il binasÄ±nda bir araya gelen farklÄ± fabrikalardan iÅŸçiler, hem kendi fabrikalarÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ± anlattÄ±lar hem de bu sorunlara karÅŸÄ± birlik olup mücadele etmek için, örnek olarak Antep’in yakÄ±n tarihindeki iÅŸçi mücadelelerini hatÄ±rlatÄ±p tartÄ±ÅŸtÄ±lar. ToplantÄ±ya katÄ±lan iÅŸçiler içerisinde, 1996’daki büyük ÜnaldÄ± dokuma iÅŸçileri grevinde, 2010’daki Çemen Tekstil grevinde, 2012 BaÅŸpÄ±nar grevinde ve 2014 Gür Ä°plik direniÅŸinde yer almÄ±ÅŸ ve bu mücadelelere önderlik etmiÅŸ iÅŸçiler de vardÄ±. ToplantÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda söz alan kimi iÅŸçiler, bu kadar hak gaspÄ±na, iÅŸten atmalara ve krizin aÄŸÄ±r etkilerine karÅŸÄ±n iÅŸçilerin mücadele etmemesine ve duyarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na kÄ±zarak, karamsar bir tablo çizdiler. Daha sonra söz alarak, daha önce yaÅŸanmÄ±ÅŸ grev ve direniÅŸleri hatÄ±rlatan iÅŸçiler, en baÅŸta mücadele deneyimi olan bilinçli iÅŸçilerin bir araya gelip, örgütlenmek için bir çaba içerisine girmesi halinde, öncekilerden daha ileri bir birliÄŸin ve mücadelenin mümkün olduÄŸuna dikkat çektiler.

KRÄ°Z Ä°LÄ°KLERÄ°MÄ°ZE Ä°ÅžLÄ°YOR

ToplantÄ±da söz alan bir çuval fabrikasÄ± iÅŸçisi, “Kimi iÅŸçilerde hala kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± var. Sürekli kriz var mÄ±, yok mu, dÄ±ÅŸ güçlerin iÅŸi mi, hükümetin suçu mu diye konuÅŸuluyor. Ama tüm kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen iÅŸçiler krizi kendi somut yaÅŸamÄ±nda görüyor. Günlük yaÅŸamÄ±mÄ±zda, markette, pazarda, iÅŸ koÅŸullarÄ±nda, iliklerimize kadar bunu hissediyoruz” dedi.

Söz alan bir tekstil iÅŸçisi de, iÅŸten atmalara dikkat çekerek, “Kriz var diye her gün iÅŸçi atmaya devam ediyorlar. Bir taraftan iÅŸçi atan fabrikalar, diÄŸer taraftan Ä°ÅŸ-Kur üzerinden kursiyer adÄ± altÄ±nda ücreti iÅŸsizlik fonundan ödenen bedava iÅŸçi alÄ±yorlar. Tayyip ErdoÄŸan sürekli kriz fÄ±rsatçÄ±larÄ±ndan bahsediyor, bundan büyük fÄ±rsatçÄ±lÄ±k mÄ± olur? Ä°ÅŸte kriz fÄ±rsatçÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± devlet bizzat kendi eliyle teÅŸvik ediyor” diye konuÅŸtu.

KUTUPLAÅžMA DAHA DA ARTTI

SendikalaÅŸma oranÄ±nÄ±n gittikçe azalmasÄ±na vurgu yaparak konuÅŸmasÄ±na baÅŸlayan bir iÅŸçi de, “Namaz kÄ±lan ile kÄ±lmayan bile ayrÄ±ldÄ±. Kimse kimsenin arkasÄ±nda durmuyor. Bir fabrikada dört ayrÄ± grup olur mu demeyin çünkü oluyor. Ä°ÅŸçiler içinde kutuplaÅŸma çok artmÄ±ÅŸ durumda. HaklarÄ±mÄ±zÄ± gasp eden patronlara ve hükümete karÅŸÄ± bir araya gelemeyelim diye bizi birbirimize düÅŸman ediyorlar. HaksÄ±z yere iÅŸten ve tazminat davasÄ± açan bir arkadaÅŸÄ±mÄ±za bile destek olamÄ±yoruz” dedi. Hükümetin ve patronlarÄ±n “aynÄ± gemideyiz” “biz batarsak herkes batar” demelerini eleÅŸtiren iÅŸçiler, “AynÄ± gemideyiz diyorlar ama patron 10 kat büyürken bizim durumumuz daha da kötü hale geliyor” dedi. Her hak talebinin “teröristlikle suçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan iÅŸçiler, devletin iÅŸçinin deÄŸil patronun devleti olduÄŸunu belirtti.

Bireysel yakÄ±nmalarÄ±n iÅŸe yaramayacaÄŸÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler, “Don KiÅŸot deÄŸiliz. Örgütlü hareket etmemiz gerekiyor” diyorlar.

Ä°ÅžÇÄ°LER BÄ°R KIVILCIM BEKLÄ°YOR

ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fabrikadan örneklerle konuÅŸmasÄ±na baÅŸlayan bir baÅŸka iÅŸçi ÅŸunlarÄ± söylüyor: “Molalar kÄ±saltÄ±lÄ±yor, servisler tÄ±klÄ±m tÄ±klÄ±m, ayakta gidip geliyoruz. Eskiden maaÅŸ gecikmeleri için iÅŸ durdurulurdu ÅŸimdi ses çÄ±kmÄ±yor. Ä°ÅŸçiler olarak sesimiz çÄ±kmÄ±yor.”

ToplantÄ±ya katÄ±lan tekstil iÅŸçisi bir kadÄ±n, “Elimizdeki güç birlik ama bunu kullanamÄ±yoruz çünkü korkuyoruz. Vardiyada yedi kadÄ±n iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±yoruz ama iÅŸ bulamazsak ne yaparÄ±z korkusu var hepimizde” dedi.

ToplantÄ±ya katÄ±lan iÅŸçi sayÄ±sÄ±nÄ±n sadece 15 kiÅŸi olmasÄ±nÄ±n azÄ±msanmamasÄ± gerektiÄŸini belirten bir dokuma iÅŸçisi de ÅŸöyle konuÅŸtu: “Mesele her fabrikada, en ileri, en saÄŸlam üç kiÅŸinin beÅŸ kiÅŸinin bir araya gelip bir adÄ±m artmasÄ±nda, karar alÄ±p uygulamasÄ±nda. EÄŸer bu mücadeleye en baÅŸta bizler tutunmazsak ‘bu iÅŸçilerden bir ÅŸey olmaz’ denmeye devam edilecek. BakmayÄ±n siz iÅŸçilerin böyle sessiz durduÄŸuna. Hepsi patlamaya hazÄ±r bomba gibi, bir kÄ±vÄ±lcÄ±m bekliyor herkes. ”

Ä°ÅŸçilerin mücadele etmese de iÅŸsiz kalabileceÄŸini belirten bir iÅŸçi de “Åžimdi kriz döneminde olduÄŸu gibi, hiç mücadele etmezseniz de iÅŸsiz kalabilirsiniz ancak mücadele edersek iÅŸsiz kalmaya karÅŸÄ± direnebiliriz” dedi. Ä°ÅŸçilerin toplantÄ±sÄ±, kendi fabrikalarÄ±ndan iÅŸçilerle gruplar halinde ayrÄ± toplantÄ±lar yapma ve bir hafta sonra daha geniÅŸ bir ortak toplantÄ± yapma kararÄ± alÄ±narak son buldu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 18:23

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