Şişecam’da ipler patronun elinde

Kristal-İş Sendikasının örgütlü olduğu Şişecam, Türkiye işçi sınıfı tarihine iz bırakmış mücadeleleriyle anılır. Ancak işçiler gelinen noktanın bu tarihle ilgisinin kalmadığını söylüyor. Bursa Yenişehir’de konuştuğumuz işçiler, işyeri temsilcilerinin artık atamayla belirleneceği açıklamalarını hatırlatarak, Kristal-İş’in Türk Metal’den farkı kalmadığını söylüyor.

“Sendikaya güven olmayınca işçiler çareyi bireysel kurtuluş çabalarında aramaya başladı” diyor bir işçi. Patronun desteklediği sendikacıya yakın durmak, ne iş verilirse itiraz etmeden yapmak, hak gasbı içeren feragatnamelere sorgusuz imza atmak... Sadece bunlar da değil. Loto, toto hatta Çiftlikbank... “Çiftlikbank mağduru birçok işçi var fabrikada. Çünkü kısa yoldan kurtulmaya çalıştılar” diyen bir başka Şişecam işçisi, bu yönelimlerin yayılmasında işçilerin örgütsüzlüğünün etkisi olduğunu söyledi.

Şişecam’da üretim anlamında “şimdilik bir olumsuzluk olmasa da 2019’da sıkıntı yaşanabileceğini” dile getiren bir başka işçi, “İşçiler olarak gelen zamlarla zaten yüzde 40 eridik. Fabrikada krediye bulaşmamış, sıkıntısız işçi yok” dedi.

Şişecam’ın ekonomik zorluklara karşı çalışanlarına zam yaptığı haberlerini “Yok öyle bir zam! Sendika üyelerine vermediler” diye yalanlayan işçi, şöyle devam etti: “İşçiler demek ki Şişecam’ın çalışanı değil. Ustabaşı diye bir uygulama başlattılar zaten. Kimi bölümlerde işçinin yarısı kadar. Aynı işi yapıyor ama işveren vekili sayılıyor, sendika üyesi olamıyor. Sendikacılar da onay verdiği için bu uygulama devam ediyor. Onlar bu artıştan yararlandı mesela.”

SENDİKA İPLERİ PATRONUN ELİNE VERDİ

Yeni imzalatılan feragatname ile iş tanımının değiştirildiğini, 5 kişinin bölümünün hemen değiştirildiğini anlatan işçi, “Bu bana göre işten atmanın bir kılıfı. İstemediği işçi oldu mu görevini değiştirecek, böylece ondan kurtulmuş olacak. Bunu sendikacılar sorgusuz sualsiz imzalattı işçilere. İpler tamamen patronun eline geçmiş oldu böylece. Patron yetkiyi paylaşmak, işçileri ve sendikayı karar alma sürecine katmak istemiyor” diye konuştu.

Sözleşme yılına girildiğini, saat ücretine 8 liranın altında yapılacak her artışta işçinin kaybedeceğini söyleyen bir başka işçi, “Ama şimdiden çok daha düşük rakamların sözü edilmeye başlandı” dedi.

MÜCADELE OLMADAN HAK ALINMAZ

Gelinen noktayı “Her koyun kendi bacağından asılır dönemi” olarak adlandıran bir başka işçi, şunları söyledi: “Eskiden iş güvencesi korkumuz yoktu. Mesela eski dönemde de bir kriz süreci atlattık ama birlik olunca bir kişinin burnu kanamadı. Grev döneminde işyeri temsilcisi işten atılınca işler değişti. Sendikaya güven kalmadı. Yani görünürde temel problem ücret gibi ama aslında iş güvencesi.”

Patronun kendi çıkarının gereğini yaptığını, görevini yapmayanın işçiler ve sendika olduğunu dile getiren işçi, “Ek zam verilmedi diye yakınıyor herkes. Ama mücadele etmeden kim kime hak verir. Niye versin?” diye sordu.

İşten atmaların engellenmesi, daha iyi ücret, ek zam... Hangi talep olursa olsun ancak karar sürecine dahil olarak alınabileceğini söyleyen işçi, karar sürecine ise ancak mücadeleyle katılabileceklerini ifade etti: “Birlik, beraberlik ve mücadeleden başka yol yok. Yoksa patron da bu sendika yöneticileri de istediği gibi at oynatmaya devam eder. Mücadele edersin ondan sonra müzakere gelir. Mücadele olmadan müzakere kaybettiğinin resmidir.” (Bursa/EVRENSEL)