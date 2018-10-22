OtobÃ¼sÃ§Ã¼lerde tedbir: Ä°kramlar durduruldu, servislere Ã¼cret geliyorÂ 

OtobÃ¼sler ikram vermeyi durdurdu ve ilerleyen gÃ¼nlerde de ÅŸehir iÃ§i yolcu servisleri kaldÄ±rÄ±lacak, yerine Ã¼cretli servisler getirilecek.

AkaryakÄ±t maliyetleri, köprü ve otoyol ücretlerinin artmasÄ± yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan otobüs firmalarÄ±nÄ± zora soktu. Bu nedenle bazÄ± otobüs firmalarÄ± yolculuk sÄ±rasÄ±nda verilen ikramlarÄ± kaldÄ±rdÄ±.

Sözcü’den Derin Gökçe’nin haberine göre; Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) BaÅŸkanÄ± Mustafa YÄ±ldÄ±rÄ±m “Otobüs sektöründeki maliyetler çok fazla arttÄ±. BazÄ± otobüs firmalarÄ± kÄ±sa mesafede ikram vermeyi durdurdu. AyrÄ±ca BayrampaÅŸa OtogarÄ±’ndaki ÅŸehir içi servisleri de kaldÄ±rÄ±lÄ±yor. Ortak servis planÄ± yaptÄ±k aynÄ± HavaÅŸ gibi ücretli olacak” dedi.

Büyük Ä°stanbul OtogarÄ± Esnaflar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Åžahap Önal, “Ä°stanbul’dan çÄ±kÄ±ÅŸ ücretleri çok fazla arttÄ±. Otobüs firmalarÄ± artÄ±k bu maliyetlere dayanamÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla ekonomik terdir almaya baÅŸladÄ±lar. ÖrneÄŸin bazÄ± firmalar ikram vermeyi bÄ±raktÄ±” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 17:53

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