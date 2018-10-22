'UzaklaÅŸtÄ±rma' kararÄ±na raÄŸmen eve gitti, â€˜hayÄ±râ€™ diyen eÅŸini vurdu

Kayseriâ€™de bir erkek â€˜barÄ±ÅŸmaâ€™ bahanesiyle eÅŸinin evine gitti ve â€˜hayÄ±râ€™ yanÄ±tÄ±nÄ± alÄ±nca aÄŸÄ±r yaraladÄ±, kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Kayseri’de Murat Cuntar isimli erkek, boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu eÅŸi ile ‘barÄ±ÅŸmak’ bahanesiyle uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ±na raÄŸmen eve gitti. 'HayÄ±r' yanÄ±tÄ± alÄ±nca, kadÄ±nÄ± göÄŸsünden vurarak aÄŸÄ±r yaraladÄ±, Murat Cuntar polis ekipleri tarafÄ±ndan yakalandÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan kadÄ±n ise kurtarÄ±lamadÄ±.

Turna Gül Cuntar, eÅŸinden ÅŸiddet gördüÄŸünü belirterek boÅŸanmak için mahkemeye baÅŸvurdu, mahkemeden de uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± çÄ±karttÄ±. UzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ±na raÄŸmen eve giden Murat Cuntar, kadÄ±nla barÄ±ÅŸmak istediÄŸini söyledi. Murat Cuntar, "HayÄ±r" yanÄ±tÄ± alÄ±nca belinden çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± tabancayÄ± ateÅŸledi ve kadÄ±nÄ± göÄŸsünden vurdu. Silah sesini duyan komÅŸularÄ±nÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. AÄŸÄ±r yaralanan kadÄ±n, saÄŸlÄ±k ekiplerince Erciyes Üniversitesi TÄ±p Fakültesi acil servisine kaldÄ±rdÄ±.2 çocuk annesi Turna Gül Cuntar (35) kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Erciyes Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi'nde kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Kaçan Murat Cuntar ise Sinan Köprüsü'nde tabancasÄ± ile birlikte polis tarafÄ±ndan yakalandÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan Murat Cuntar, Emniyet MüdürlüÄŸü'ne götürülürken aÄŸÄ±r yaralÄ± kadÄ±nÄ±n tedavisinin devam ettiÄŸi belirtildi. Ailenin iki çocuÄŸunun ise olay sÄ±rasÄ±nda okulda olduÄŸu öÄŸrenildi.(Kayseri/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 18:08

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