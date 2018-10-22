TÃ¼rkiyeâ€™de sanat nereye koÅŸuyor?

Alper Kaya, son dÃ¶nemde edebiyatta ve gÃ¶rsel sanatlar alanÄ±nda yapÄ±lan intihal tartÄ±ÅŸmalarÄ±na 'TÃ¼rkiye'de sanat nereye koÅŸuyor?' sorusunu yÃ¶neltiyor.

Alper KAYA

YÄ±llardÄ±r edebiyat odaklÄ± intihal vakalarÄ±nÄ±n, zaman zaman yüksek sesle zaman zaman bir ÅŸehir dedikodusu misali fÄ±sÄ±ltÄ±larla yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±; akademilerdeki intihal vakalarÄ±nÄ±n ise ceza kapsamÄ±ndan yavaÅŸ yavaÅŸ çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Türkiye’de sanat odaklarÄ±, Nilgün Bodur olayÄ±nÄ±n arkasÄ±nÄ± kovalamaktan uzak görünüyor.

Genel yayÄ±n yönetmeni Ertürk AkÅŸun’un, kendi romanlarÄ± hakkÄ±nda açÄ±lmÄ±ÅŸ intihal davalarÄ± süren bir yayÄ±nevi olan Destek’ten çÄ±kan “Sen Gittin Ya Ben Çok GüzelleÅŸtim” kitabÄ±ndaki alÄ±ntÄ±lar için Nilgün Bodur, altlarÄ±nda adÄ±nÄ±n yazmasÄ±nÄ±n o sözleri kendisinin sarf ettiÄŸi anlamÄ±na gelmediÄŸini söyleyerek kendisini savunmuÅŸ ve Demet AkalÄ±n gibi isimlerin ona sunduÄŸu destekler sayesinde bu zor dönemi kolayca atlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Türkiye’de edebiyat ve sinema alanÄ±nda son dönemlerde gördüÄŸümüz tek vaka ise maalesef Nilgün Bodur olmadÄ±. AKP’ye sunduÄŸu destekle okur kitlesinden tepki çekmiÅŸ olan, 17-25 AralÄ±k sonrasÄ±nda ise “Cemaat konulu ilk polisiye!” sloganÄ±yla o dönem çÄ±karttÄ±ÄŸÄ± kitabÄ±nÄ±n PR’Ä±nÄ± gerçekleÅŸtiren yazar SadÄ±k Yemni’nin uzun bir aradan sonra çÄ±karttÄ±ÄŸÄ± ilk roman olan “Hayalet KapÄ±sÄ±”, kapaÄŸÄ±nÄ± 2016 basÄ±mlÄ± “Um ‘Fast-Food’ Envenado Para A Alma” isimli bir romandan biraz deÄŸiÅŸtirerek aldÄ±.

Hayalet KapÄ±sÄ± ve Um ‘Fast-Food’ Envenado Para A Alma kitap kapaklarÄ±

GeçtiÄŸimiz günlerde vizyona giren “El Ummar” isimli korku filminde ise Türkiye’de ÅŸimdiye dek emsali pek görülmemiÅŸ bir ÅŸey oldu. Filmin afiÅŸi, 2014 yapÄ±mÄ± “The Woman in Black 2” filminin afiÅŸiyle birebir aynÄ±ydÄ±! “Türkiye’de sanat nereye koÅŸuyor?” sorusunun cevabÄ±nÄ± verebilmek için yakÄ±n bir gelecekte, o sanatÄ±n nereden yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulmamÄ±z gerekeceÄŸe benziyor.

The Woman in Black 2 ve El Ummar: Cin YuvasÄ± film afiÅŸleri

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 19:56

www.evrensel.net