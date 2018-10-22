Amedsporâ€™da yeni baÅŸkan Ali KarakaÅŸ oldu

Amedspor BaÅŸkanÄ± Ali KarakaÅŸ (FotoÄŸraf: MA)

Amedsporâ€™da yeni baÅŸkan Ali KarakaÅŸ oldu

    • 22 Ekim 2018 17:04

    Amedsporâ€™un olaÄŸanÃ¼stÃ¼ seÃ§imli genel kurulu sonunda kulÃ¼p baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Ali KarakaÅŸ, asbaÅŸkanlÄ±ÄŸa da Aziz ElaldÄ± getirildi.

    OlaÄŸanüstü Seçimli Genel Kurulu’nu gerçekleÅŸtiren Amedspor’da kulüp baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Ali KarakaÅŸ, asbaÅŸkanlÄ±ÄŸa da Aziz ElaldÄ± getirildi.

    Amedspor OlaÄŸanüstü Seçimli Genel Kurulu’nu gerçekleÅŸtirdi. 4. OlaÄŸanüstü Seçimli Genel Kurulu DiyarbakÄ±r Esnaf ve Sanatkarlar OdasÄ±’nda yapÄ±ldÄ±. Kulübün durumuna iliÅŸkin önemli kararlar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi genel kurulda seçimler sonucunda baÅŸkanlÄ±ÄŸa Ali KarakaÅŸ, asbaÅŸkanlÄ±ÄŸa da Aziz ElaldÄ± getirildi. (HABER MERKEZÄ°)

    FotoÄŸraf: MA

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    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 17:07
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