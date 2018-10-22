CHP Lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: DÃ¼zenlemenin Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesmek istiyorlar

Sosyal GÃ¼venlik Sistemi ve Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±'nda konuÅŸan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: 750 milyar masraf aÃ§Ä±klamasÄ± gerÃ§ekÃ§i deÄŸil

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n erken emekliliÄŸin devlete 750 milyar lira masraf çÄ±karacaÄŸÄ± açÄ±klamalarÄ±na tepki gösteren CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, rakamÄ±n gerçekçi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

CHP Emek BürolarÄ±, Litai Otel Konferans salonunda “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi ve Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar (EYT)” ÇalÄ±ÅŸtayÄ± düzenledi. Emek ve Meslek örgütü ile sendika temsilcilerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸtayda AKP hariç tüm partilerin emeklikte yaÅŸa takÄ±lan maÄŸdurlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ±n çözümünü istediÄŸi vurgulandÄ±.

ÇalÄ±ÅŸtayda konuÅŸan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 1999 yÄ±lÄ±nda Sosyal Güvenlik Kurumunda bugünün para birimiyle 2 milyar açÄ±k olduÄŸunu söyledi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 99 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan depremi fÄ±rsat bilip emeklilik yasasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Böylelikle emekli aylÄ±klarÄ±nÄ±n düÅŸürüldüÄŸünün, prim gününün de arttÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “Bugün asgari ücret üzerinden prim ödeyene baÄŸlanan ücret 801 lira 55 kuruÅŸ... 1 Ekim 2008'den önce aynÄ± koÅŸullara sahip olsaydÄ± ona baÄŸlanan aylÄ±k 2 bin 30 lira 99 kuruÅŸ...” örneÄŸini verdi.

'DÜZENLEMENÄ°N ÖNÜNÜ KESMEK Ä°STÄ°YORLAR'

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “Ama yasalar bunu bana bir hak olarak veriyorsa, ben bu haktan yararlanmak istiyorum. Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n sorunu çözülürse 750 milyar lira açÄ±k olduÄŸu söyleniyor. Bu rakam asla ve asla doÄŸru deÄŸil. Yok öyle bir ÅŸey. 38 yaÅŸÄ±nda emeklilik lafÄ±nÄ±n söylenmesinin arkasÄ±nda sosyal güvenlik sisteminde sizin beklentilerinize uygun bir düzenlemenin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n önünü kesmek istiyorlar” dedi.

'SENDÄ°KALARI NÄ°YE ENGELLÄ°YORSUNUZ?'

Bu sorunun giderilmesinin yolunun kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± ekonomi ile mücadele etmekten geçtiÄŸini ifade eden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu “SendikalaÅŸmayÄ± zorunlu kÄ±lacaksÄ±nÄ±z. Niçin sendikalaÅŸma engelleniyor?” diye sordu.

KILIÇDAROÄžLU YÄ°NE SURÄ°YELÄ°LERÄ° SUÇLADI!

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, erken emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarla ilgili Sosyal Güvenlik Bütçesinin kaldÄ±ramayacaÄŸÄ±nÄ± savunan CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'a da Suriyeliler üzerinden tepki gösterdi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu "Suriyelilere 35 milyar dolar veriyorsun. Emekliye gelince yok. Efendim çift maaÅŸ alacaklarmÄ±ÅŸ. Sen de çift maaÅŸ alÄ±yorsun” dedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ÅŸöyle devam etti: "SayÄ±ÅŸtay TBMM adÄ±na kamu harcamalarÄ±nÄ± denetleyen kurumun adÄ±dÄ±r. SayÄ±ÅŸtay sosyal güvenlik sistemine de bakacaÄŸÄ±m diyor. 83 milyar 55 milyon çalÄ±ÅŸanÄ±n aylÄ±ÄŸÄ±ndan kesiliyor ama Sosyal Güvenlik Kurumu'na yatÄ±rÄ±lmÄ±yor. Siyasi iktidar izin vermediÄŸi için tahsil etmiyor. Esnafta borcunu ödeyemiyor. AlacaÄŸÄ±n yüzde 99'u icra ve takibi yapÄ±lamÄ±yor. Ä°ktidar ceza verilmesini istemiyor. Belediyelerde ödemiyor. YanlarÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± iÅŸçilerin aidatlarÄ±nÄ± ödemiyorlar. Fatura sizlere çÄ±kÄ±yor. Ä°ktidar yapmasÄ± gerekeni yapmÄ±yor, fatura vatandaÅŸa çÄ±kÄ±yor."

'16 MÄ°LYON YOKSUL VAR'

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun sunumunun ardÄ±ndan sosyal güvenlikte yaÅŸ, prim tartÄ±ÅŸmalarÄ± ve emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar baÅŸlÄ±klÄ± panel düzenlendi. Prof. Dr Seyhan ErdoÄŸdu'nun oturumu yönettiÄŸi oturumda Siyaset Bilimci Ali RÄ±za Güngen ve Sosyal Ä°ÅŸ SedikasÄ± uzmanÄ± Onur BakÄ±r birer sunum yaptÄ±.

Prof. ErdoÄŸdu, Türkiye'de 16 milyon yoksul olduÄŸunu ve devletin resmi rakamlarÄ±na göre 16 milyonun yüzde 60'Ä±nÄ±n temel gÄ±dada sÄ±kÄ±ntÄ± çektiÄŸini anlattÄ±. Yeni Ekonomi ProgramÄ±na atÄ±f yapan Ali RÄ±za Güngen de iÅŸsizlik sigortasÄ± fonunun iÅŸverenler tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± örnekleri anlattÄ±. Yeni Ekonomik Program (YEP) ile sosyal güvenlikte daha büyük açÄ±klar olacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Güngen, resmi aÄŸÄ±zlarÄ±n bu programa göre bir milyon iÅŸsiz daha olacaÄŸÄ± bilgisini verdiÄŸini aktardÄ±.

'SOSYAL GÜVENLÄ°KTEN TASARRUF EMEKÇÄ°YE YIKIM GETÄ°RÄ°R'

Onur BakÄ±r ise, Yeni Ekonomi ProgramÄ±na (YEP) iliÅŸkin konuÅŸtu. Bu program ile sosyal güvenlikten 10 milyar tasarruf edilmesi beklendiÄŸini aktaran BakÄ±r, tüm bunlarÄ±n iÅŸçiye emekçiye yÄ±kÄ±m anlamÄ±na geleceÄŸini söyledi. YEP ile sosyal güvenceden kÄ±sÄ±tlama yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen BakÄ±r, “Kamu maliyesi yükünü azaltmak demek halka daha az kaynak ayÄ±rmak demektir” dedi.

'RAKAMLAR MANÄ°PÜLE EDÄ°LÄ°YOR'

BakÄ±r, Bir 4A'lÄ± iÅŸçinin 99 öncesi emeklilik yaÅŸÄ±nÄ±n 40- 56 arasÄ± deÄŸiÅŸtiÄŸini, 99 sonrasÄ± ise kadÄ±nlarda 56 erkeklerde 58'e çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. 2008 yÄ±lÄ±nda ise emeklilik yaÅŸÄ±nÄ±n 65- 68'e çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan BakÄ±r, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n 38 yaÅŸÄ±nda emekli olmak istiyorlar cümlesinin de rakamlarÄ± manipüle etme hamlesi olduÄŸunu söyledi. "6 milyon maÄŸdurun hepsi 38 yaÅŸÄ±nda emekli olmak istemiyor rakamlarÄ± çarpÄ±tarak sorun çözülmez” diyen BakÄ±r, “NasÄ±l çözülür? Emeklilik için hak gaspÄ± olduÄŸunu kabul edelim... Emeklilikte yaÅŸÄ± takÄ±lanlarÄ±n taleplerini dinleyelim” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

'Erken emekliliÄŸi tasvip etmiyoruz' diyen ErdoÄŸan'a tepki

TESK: YaÅŸa takÄ±lanlar iÃ§in emeklilik yaÅŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lsÃ¼n

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 17:08

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