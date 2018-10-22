Ä°ÅŸkence davasÄ±nda 'CD kayboldu' iddiasÄ±

Antalyaâ€™da Ã‡aÄŸrÄ± DanÄ±ÅŸmanâ€™Ä±n iÅŸkence ile Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla 22 polis hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davada delil olabilecek CD'nin kaybolduÄŸu iddia edildi.

Antalya’da ÅŸizofreni hastasÄ± ÇaÄŸrÄ± DanÄ±ÅŸman’Ä±n iÅŸkence yapÄ±larak öldürüldüÄŸü iddiasÄ±yla 22 polis hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n görülmesine devam edildi. DuruÅŸmada, DanÄ±ÅŸman’Ä±n öldürülmeden önce elinde silah bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren 4 numaralÄ± CD’nin kaybolduÄŸu iddia edildi.

MuratpaÅŸa ilçesi Turgut Reis Caddesi’nde, 4 Ekim 2012 günü akÅŸam saatlerinde, ÅŸüpheli bir kiÅŸinin dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ihbar edildi. Ä°ddiaya göre ihbar üzerine olay yerine geçen motorlu polis ekibine, ÅŸizofreni hastasÄ± ÇaÄŸrÄ± DanÄ±ÅŸman tarafÄ±ndan ateÅŸ açÄ±ldÄ±. Polis Memuru Mehmet Çolak hayatÄ±nÄ± kaybederken meslektaÅŸÄ± Fatih Dinç ise devrilen motosikletin altÄ±nda kaldÄ±. Çolak’Ä±n tabancasÄ±nÄ± da alarak otomobille kaçan DanÄ±ÅŸman, cezaevi kavÅŸaÄŸÄ±nda barikat kuran polis memurlarÄ± Abdullah Bülbül ve Mustafa KÄ±lÄ±nç’Ä± da öldürdü. Fatih Mahallesi’nde vurularak yakalanan DanÄ±ÅŸman, saÄŸlÄ±k görevlilerince ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. ÇaÄŸrÄ± DanÄ±ÅŸman’Ä±n ailesi, oÄŸullarÄ±nÄ±n yakalandÄ±ktan sonra dövülüp iÅŸkence yapÄ±larak öldürüldüÄŸü iddiasÄ±yla ÅŸikayetçi oldu. Åžikayet üzerine operasyona katÄ±lan 22 polis hakkÄ±nda "kasten öldürme" ve "kendini savunamayacak kiÅŸiye iÅŸkence yapma" suçlarÄ±ndan dava açÄ±ldÄ±. Antalya 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, tutuksuz yargÄ±lanan sanÄ±klarÄ±n avukatlarÄ± ile müÅŸteki Melek DanÄ±ÅŸman ve avukatÄ± Münip ErmiÅŸ katÄ±ldÄ±. Avukat ErmiÅŸ, 4 numaralÄ± CD’de müvekkilinin oÄŸlunun elinde silah bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dair görüntüler olduÄŸuna dikkat çekerek “Maalesef bu CD kayÄ±p. BulunmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi. Mahkeme heyeti, duruÅŸmayÄ± karara baÄŸlamak üzere erteledi.

ANNE: TÜFEK, OÄžLUMUN ELÄ°NDE DEÄžÄ°L ARABADA

ÇaÄŸrÄ± DanÄ±ÅŸman’Ä±n annesi Melek DanÄ±ÅŸman da adliye çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda gazetecilere açÄ±klamalarda bulundu. OÄŸlunun ilk olayÄ±n meydana geldiÄŸi yerde polislerle bilinmeyen nedenle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 1 polisin öldüÄŸünü belirten Melek DanÄ±ÅŸman, “Ä°kinci olayÄ±n meydana geldiÄŸi yerde oÄŸlum arabadan fÄ±rsatÄ±nÄ± bulup yaralÄ± bir ÅŸekilde kaçÄ±yor. Tali yola girerken oradaki MOBESE kamerasÄ±nÄ±n görüÅŸ açÄ±sÄ±na giriyor. Oradaki esnaftan bazÄ±larÄ± oÄŸlumun elinde 2 silah, bazÄ±larÄ± da 1 silah olduÄŸunu söylüyor. Polisin biri ise oÄŸlumun elinde tüfek de olduÄŸunu belirtiyor. Ancak olay yeri inceleme raporlarÄ±nda tüfeÄŸin arabada olduÄŸu açÄ±kça yazÄ±yor. Yani tüfek 1 kez kullanÄ±lmÄ±ÅŸ. OÄŸlum 2 buçuk saat mahalle arasÄ±nda saklanÄ±yor; ama o kadar çok kan kaybediyor ki saklandÄ±ÄŸÄ± yer kan gölüne dönüyor” diye konuÅŸtu. OÄŸlunun, tahminen kan kaybÄ±ndan öleceÄŸini anladÄ±ÄŸÄ± anda bulunduÄŸu yerden çÄ±kÄ±p sokak arasÄ±na girdiÄŸini kaydeden DanÄ±ÅŸman, “Daha sonra çocuÄŸu linç ediyorlar. Burnunu, çenesini, alnÄ±nÄ±, omzunu, kolunu, diÅŸlerini kÄ±rÄ±yorlar. Alt üst damaÄŸÄ±nÄ± patlatÄ±yorlar sonrasÄ±nda üstünde bir sürü polis bekliyor. SaÄŸlÄ±k ekipleri geliyor ve oÄŸlumu ambulansa alÄ±yor. Ambulansa bir de polis biniyor. 20 kilometre hÄ±zla hastaneye getiriyorlar. Bizde takometreler var, sonra da yolda öldü diyorlar" dedi. (Antalya/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 16:29

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