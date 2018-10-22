Endonezyaâ€™da deprem ve tsunamide hayatÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Endonezya'da Sulawesi AdasÄ±â€™nda yaÅŸanan deprem ve tsunami dolayÄ±sÄ±yla hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 2 bin 256â€™ya yÃ¼kseldi.

Endonezya’nÄ±n Sulawesi AdasÄ±’ndaki deprem ve tsunamide hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 2 bin 256’ya çÄ±ktÄ±.

Ulusal Afet AjansÄ± Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 28 Eylül’de Endonezya’nÄ±n Sulawesi AdasÄ±’nda meydana gelen deprem ve tsunamide yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 2 bin 256’ya yükseldiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Nugroho, bölge genelinde resmi arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 12 Ekim’de sona ermesine karÅŸÄ±n, enkaz kaldÄ±rma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda cansÄ±z bedenlere ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

HÂLÂ 1309 KÄ°ÅžÄ° KAYIP

Bölgede ÅŸu ana kadar 223 bin 751 kiÅŸinin de yer deÄŸiÅŸtirdiÄŸini aktaran Nugroho, deprem ve tsunami sonrasÄ± ailelerden gelen bildirimler üzerine kayÄ±p kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n bin 309 olduÄŸu bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Resmi arama-kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sona erdiÄŸi bölgede, yetkililerin izniyle gönüllüler ve kayÄ±p yakÄ±nlarÄ±nÄ±n arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Bölge için ilan edilen acil durum, 26 Ekim’e kadar uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Öte yandan büyük yÄ±kÄ±mÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bölgeler için net bir sayÄ± verilmese de binlerce kiÅŸinin enkaz altÄ±nda olduÄŸu tahmin ediliyor. ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar Kurumu (USGS), 28 Eylül’de, Endonezya’nÄ±n kuzeyindeki Sulawesi AdasÄ±’nda, Palu Körfezi’nin 27 kilometre kuzeyinde 7.5 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 16:13

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