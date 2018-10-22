10 Ekimâ€™de yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Mesut Mak Ä°zmirâ€™de anÄ±ldÄ±

Dersimliler DerneÄŸi, 10 Ekim Ankara katliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Mesut Mak anÄ±sÄ±na Demokrasi ve BarÄ±ÅŸ etkinliÄŸi dÃ¼zenledi.

10 Ekim Ankara katliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Mesut Mak için Dersimliler DerneÄŸi, Demokrasi ve BarÄ±ÅŸ etkinliÄŸi gerçekleÅŸtirdi.

Bornova Belediyesi Ayfer Feray gösteri merkezinde düzenlenen anmaya, Bornova Belediye BaÅŸkanÄ± Olgun Atilla, OvacÄ±k Belediye BaÅŸkanÄ± Fatih Mehmet MaçoÄŸlu, HDP Milletvekili Serpil Kemalbay, KESK'e baÄŸlÄ± BES, Tüm Bel- Sen, EÄŸitim Sen 4 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± ve yöneticileri, EMEK Partisi il ve ilçe yöneticileri, HDP, CHP parti üyeleri de katÄ±ldÄ±.

8 KASIM'DA GÖRÜLECEK DAVAYA KATILIM ÇAÄžRISI

Etkinlikte konuÅŸan 10 Ekim Ankara katliamÄ± avukatlarÄ±ndan Hasan Hüseyin Evin, Ankara katliamÄ±nÄ±n hukuki sürecini anlattÄ±. Evin, “Orada temel olarak aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z güç ailelerimizin, demokrat kamuoyunun bu davayÄ± sahiplenmesi ve davanÄ±n takibinde Ä±srarcÄ± olmasÄ±ydÄ±. 8 KasÄ±m’da firari sanÄ±klarÄ±n yargÄ±lanacaÄŸÄ± dava var, takibi gerçekten önemli” diyerek duruÅŸmaya katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

OvacÄ±k Belediye BaÅŸkanÄ± Fatih Mehmet MaçoÄŸlu ise konuÅŸmasÄ±nda, “Bütün yoldaÅŸlarÄ±n, bütün ezilenlerin, bütün ötekilerin mücadelesini sürdüren siz dostlara düÅŸen birbiri ile kenetlenmesi, bu davaya sahip çÄ±kmasÄ±dÄ±r. Bizler omuzdaÅŸ olmak için buradayÄ±z, bu mücadelemizi durduramayacaklar” dedi.

'BARIÅž GÜVERCÄ°NLERÄ°NE SÖZÜMÜZ VAR'

FotoÄŸraf: Evrensel

YaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Mesut Mak’Ä±n eÅŸi Evrim Mak da, “Mesut, her ne bedel varsa bu yolda ödemiÅŸti. 90'larda iÅŸkence tezgahÄ±ndan geçti, ama kan emici faÅŸizme yetmedi bu bedel Mesut’un canÄ±nÄ± alarak yarÄ±m kalan iÅŸlerini tamamladÄ±lar. Onlar öyle zannediyorlar! Bugün yaÅŸanan katliamlar unutturulmaya veya normalleÅŸtirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Hem de hesabÄ± sorulmadan ve adaletsizce. Adalet mücadelemiz devam edecek. KatliamÄ± unutmadÄ±k unutulmamasÄ±na da asla izin vermeyeceÄŸiz. BarÄ±ÅŸ güvercinlerine sözümüz var, barÄ±ÅŸ sözünüz yerine gelene kadar mücadeleniz bedeli ne olursa olsun devam edecek” diye konuÅŸtu.

'MÜCADELEMÄ°ZDE YAÅžAYACAKLAR'

Son olarak söz alan Emek Partisi Bornova Ä°lçe baÅŸkanÄ± Nuray Öztürk ise, “10 Ekim katliamÄ±nÄ± yaratan nedenler bugün de geçerliliÄŸini koruyor. AKP iktidarÄ±nÄ±n Kürt halkÄ±na ve OrtadoÄŸu’da bölge halklarÄ±na yönelik savaÅŸçÄ± politikasÄ± devam ediyor. DiÄŸer yandan yok dedikleri krizin faturasÄ±nÄ± iÅŸçi ve emekçilere kesmek için yeni ekonomi programÄ± hazÄ±rladÄ±. Bu iki gerçek birbirinden baÄŸÄ±msÄ±z deÄŸil. DolayÄ±sÄ±yla demokrasi ve barÄ±ÅŸ mücadelesini, birleÅŸik mücadeleyi yükseltmemiz gerek. Böylesi anmalar barÄ±ÅŸ ve demokrasi mücadelemizi güçlendirdiÄŸi, azmimizi perçinlediÄŸi ölçüde anlamlÄ±dÄ±r. Mesut ve orada ölen tüm yoldaÅŸlarÄ±mÄ±z Korkmaz, Dilan, Ali Deniz, Metin ve diÄŸerleri bu ülkeye ve OrtadoÄŸu’ya barÄ±ÅŸ gelene kadar, sÄ±nÄ±fsÄ±z ve sömürüsü bir dünya kurulana kadar mücadelemizde yaÅŸayacak. Bu sadece onlara deÄŸil orada ölen tüm canlarÄ±mÄ±z boynumuzun borcudur. "dedi.

Mesut Mak anÄ±sÄ±na hazÄ±rlanan sinevizyon gösteriminin ardÄ±ndan Grup Venge, Grup Munzur ve Ä°lke YÄ±ldÄ±z anmada sahne aldÄ±. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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