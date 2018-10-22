Muhammed El KadÄ±, Hollanda'da Filistinliler iÃ§in koÅŸtu

ABDâ€™deki maratona Filistin bayraÄŸÄ±yla katÄ±lmak istediÄŸi iÃ§in vize verilmeyen Filistinli Atlet El KadÄ±, Amsterdam Maratonu'nda Filistinliler iÃ§in koÅŸtu

Filistinli Atlet Muhammed El KadÄ±, Hollanda’nÄ±n baÅŸkenti Amsterdam’da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± maratonda Filistin için koÅŸtu.

Geçen yÄ±l ABD’deki bir maratonda Filistin bayraÄŸÄ±yla yarÄ±ÅŸmak istediÄŸi için vize verilmeyen El KadÄ±, Amsterdam’da binlerce atletin koÅŸtuÄŸu geleneksel Amsterdam Maratonu’na katÄ±ldÄ±. Fransa’da yaÅŸayan El KadÄ±, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, koÅŸmayÄ± sevdiÄŸini ve Filistinlileri desteklemek için maratona katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

'ÖZGÜRLÜK VE BARIÅž Ä°ÇÄ°N KOÅžTUM'

El KadÄ±, “Halen var olduÄŸumuzu göstermek, Filistin, Gazze, BatÄ± Åžeria ve Kudüs’teki Filistinlilerin özgürlüÄŸü ve barÄ±ÅŸÄ± için Filistin bayraÄŸÄ±yla koÅŸtum. Filistin’in her zaman var olacaÄŸÄ± ve bir gün özgür kalacaÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± vermek için buradayÄ±m” dedi.

Hollanda’nÄ±n her yerinden Filistin ve farklÄ± kökene sahip insanlarÄ±n kendisini ve Filistin’i desteklemek için maratona geldiÄŸini belirten El KadÄ±, bu tablodan mutluluk duyduÄŸunu kaydetti.

FarklÄ± Filistin Grubu DerneÄŸi üyeleri de hem El KadÄ±’ya hem de Filistin’e destek amacÄ±yla maratonu seyretti.

FotoÄŸraf: AA

(AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 16:02

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