AKP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã‡elik: Partimiz afla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± tamamlamak Ã¼zere

Ã‡elik, BahÃ§eli'nin aÃ§Ä±klamasÄ±na dair 'CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z istese MHPâ€™yi zikrederek konuÅŸurdu. BaÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸ bir deÄŸerlendirmedir' dedi.

AKP ile MHP arasÄ±ndaki af polemiÄŸi ve 'ÖÄŸrenci AndÄ±' tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "EÄŸer CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z o gün, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada sayÄ±n Bahçeli'yi ya da MHP'yi kastedecek olsaydÄ± bizzat MHP'yi veya sayÄ±n Bahçeli'yi zikrederek konuÅŸurdu" dedi. Çelik af gündemine iliÅŸkin ayrÄ±ca "Partimizde afla ilgili çalÄ±ÅŸma tamamlanmak üzere. Son noktayÄ± koyunca CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z açÄ±klar. Son noktaya yaklaÅŸtÄ±k" bilgisini aktardÄ±. DanÄ±ÅŸtay'Ä±n 'ÖÄŸrenci AndÄ±' kararÄ±na iliÅŸkin ise "Bu yapÄ±lan iÅŸ, ilgili dairenin kendisini yürütmenin, hükümetin yerine koymasÄ±dÄ±r. Hükümetin takdir hakkÄ±nÄ± yok saymasÄ±dÄ±r, daha da ileri giderek, hükümetin takdir hakkÄ±nÄ± bizzat kendisinin kullanmasÄ±dÄ±r" dedi.

DanÄ±ÅŸtay’Ä±n nisan ayÄ±nda alÄ±p ekim ayÄ±nda tebliÄŸ ettiÄŸi 'ÖÄŸrenci AndÄ±' kararÄ± sonrasÄ± AKP ve MHP arasÄ±nda baÅŸlayan gerilim, af ve ittifak tartÄ±ÅŸmalarÄ±na geniÅŸledi. CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin açÄ±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, AKP Sözcüsü Ömer Çelik basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

‘TEKRARLANMAMASI GEREKTÄ°ÄžÄ°NÄ° TEKRAR EDÄ°YORUZ’

Af tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili açÄ±klama yapan Çelik, “CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z imalarla konuÅŸmayÄ± sevmez. Ä°ma yollu MHP’yi ifade ettiÄŸini söylemek CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± yeterince tanÄ±mamaktÄ±r. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z istese MHP’yi zikrederek konuÅŸurdu. BaÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸ bir deÄŸerlendirmedir” dedi.

Çelik, açÄ±klamarÄ±na ÅŸöyle devam etti:

“CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n hedef alÄ±nmasÄ±nÄ± reddediyoruz, kabul edilebilir bulmuyoruz. Cumhur ittifakÄ±nÄ±n gerektirdiÄŸi siyasi nezakete uymamÄ±ÅŸtÄ±r. Diliyoruz, bundan sonra hassasiyet gösterilsin. Bu ÅŸekilde yorumlar üzerinden fikir tesis ederek bu yaklaÅŸÄ±mlarla yürümenin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Bu cümleler son derece kÄ±rÄ±cÄ± cümlelerdir. Biz bunun tekrarlanmamasÄ± gerektiÄŸini ifade ediyoruz. Partimizde afla ilgili çalÄ±ÅŸma tamamlanmak üzere. Son noktayÄ± koyunca CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z açÄ±klar. Son noktaya yaklaÅŸtÄ±k.”

‘CUMHUR Ä°TTÄ°FAKI’NIN ÖNEMÄ°NÄ°N ALTINI ÇÄ°ZÄ°YORUZ’

Ä°ttifak süreciyle ilgili soruyu yanÄ±tlayan Çelik “Her iki partinin de siyasi tecrübeleri var. Her siyasi gündemde anlaÅŸacaÄŸÄ±z diye bir ÅŸey yok. AK Parti’nin siyasi politikalarÄ± bellidir. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ÅŸahÄ±slara karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlarÄ± affetme yetkisinin bizde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Cumhur Ä°ttifakÄ±’nÄ±n kÄ±ymetinin altÄ±nÄ± çiziyoruz. AK Parti her yerde aday çÄ±karacaktÄ±r. Bir formüle varÄ±lÄ±yor varÄ±lmÄ±yor arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z görüÅŸüyor. Mutabakat varsa birlikte hareket edilir” diye konuÅŸtu.

‘DANIÅžTAY KENDÄ°SÄ°NÄ° HÜKÜMET YERÄ°NE KOYMUÅžTUR’

DanÄ±ÅŸtay’Ä±n ÖÄŸrenci AndÄ± kararÄ±yla ilgili konuÅŸan Çelik, “DanÄ±ÅŸtay bu kararÄ± vererek kendi sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda karar verdi. Kendini hükümet yerine koymuÅŸtur. Yürütmenin takdir hakkÄ±nÄ± yok saymÄ±ÅŸtÄ±r. Takdir yetkisini bizzat kendisi kullanmÄ±ÅŸtÄ±r. YasayÄ± ve anayasayÄ± alenen çiÄŸnemiÅŸtir” dedi.

‘PAZARLIK Ä°DDÄ°ALARI GAYRÄ°AHLAKÄ°DÄ°R’

Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinde “Suudilerle pazarlÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±” iddialarÄ±na iliÅŸkin soruyu yanÄ±tlayan Çelik ÅŸunlarÄ± söyledi:

“BaÅŸsavcÄ±lÄ±k soruÅŸturmayÄ± yürütüyor. PazarlÄ±k iddialarÄ± gayri ahlakidir. Örtbas edilmek için gayret sarfedilmiÅŸ bir durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. YapacaÄŸÄ±mÄ±z açÄ±klamanÄ±n hakikatÄ±n üstünü örten bir açÄ±klama olmamasÄ± için zamana ihtiyaç duyuluyor. Gerçek neyse açÄ±ÄŸa çÄ±kmasÄ± bizim namus borcumuzdur.” (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 16:03

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