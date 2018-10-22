â€˜MÃ¼kellefâ€™in son tanÄ±ÄŸÄ±: KaÃ§arsan aÃ§ kalÄ±rdÄ±n, bulup ocaÄŸa sokarlardÄ±

1940 yÄ±lÄ±nda çÄ±karÄ±lan Mükellefiyet Kanunu kapsamÄ±nda zorla madenlerde çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lanlarÄ±n hikayeleri, 'Zonguldak, insan, mekan ve zaman' isimli kitapta toplandÄ±. Dönemin son tanÄ±klarÄ±ndan olan 92 yaÅŸÄ±ndaki Adil Ä°ncegül, 18 yaÅŸÄ±ndayken köyünden alÄ±narak ocaÄŸa sokulduÄŸu günleri anlattÄ± ve “Gitmiyorum diye hiç kimse aklÄ±ndan geçiremezdi. Mükellef memuru vardÄ±, takip ederdi. Kaçarsan aç kalÄ±rdÄ±n. BaÅŸka iÅŸte çalÄ±ÅŸamazdÄ±n. YakalandÄ±ÄŸÄ±nda ocaÄŸa sokarlardÄ±. Zorunlu olarak çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yorduk ancak yoksulluk da vardÄ±. Kimisi zorla kimisi mecburiyetten çalÄ±ÅŸÄ±rdÄ±” dedi.

Cumhuriyet'in ilk yÄ±llarÄ±nda ‘kömürü ekonomiye kazandÄ±rmak’ için uygulanan ‘Mükellefiyet’ döneminde zorla madenlere indirilen iÅŸçilerin hikâyelerini 'Zonguldak, insan, mekan ve zaman' adlÄ± kitabÄ±nda anlattÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

MÜKELLEFÄ°YET Ä°LK KEZ 1867’DE BAÅžLATILDI

Uzun Mehmet’in 1829 yÄ±lÄ±nda kömürü bulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kömür üretiminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 1848’den günümüze 170 yÄ±llÄ±k üretim kültürüyle Anadolu’nun dört bir yanÄ±ndan gelen 10 binlerce yurttaÅŸÄ±yla ve binlerce maden ÅŸehidiyle emeÄŸin baÅŸkenti sÄ±fatÄ±nÄ± kazanan Zonguldak'ta halk, 1867 tarihinde OsmanlÄ± Dönemi’nde ve 1940 yÄ±lÄ±nda Cumhuriyet Dönemi'nde iki kez zorunlu mükellefiyete tabi tutuldu.

Kaderi kömür iÅŸçisi olmakla yazÄ±lan yöre halkÄ± bugüne kadar maden ocaklarÄ±nda 5 bine yakÄ±n ÅŸehit verdi. 28 Åžubat 1940’ta çÄ±karÄ±lan Milli Koruma Kanunu ile Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ±’nÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± ‘ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n önüne geçilmesi’ iddiasÄ±yla çÄ±karÄ±lan mükellefiyet kapsamÄ±nda köylerden toplanan erkekler, muhtarlar vasÄ±tasÄ±yla mükellef memurlarÄ±na bildiriliyordu. Köye gelen mükellef memurlarÄ± gençleri gruplar halinde çalÄ±ÅŸacaklarÄ± ocaklara gönderiyordu. Mükellefiyetten kaçanlar ise jandarma tarafÄ±ndan kurulan Tahkimat KomutanlÄ±ÄŸÄ± Askerleri tarafÄ±ndan yakalandÄ±klarÄ± anda asker gözetiminde kömür ocaklarÄ±na gönderiliyordu.

FotoÄŸraf: DHA

‘62 BÄ°N Ä°ÅžÇÄ° MÜKELLEF OLARAK OCAKLARDA ÇALIÅžTI’

Zonguldak tarihi konusunda çalÄ±ÅŸmalar yapan emekli maden mühendisi Ekrem Murat Zaman, mükellefiyet dönemini 'Zonguldak, insan, mekan ve zaman' adlÄ± kitabÄ±nda belgeleriyle anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Mükellefiyet döneminin 1 Eylül 1947 yÄ±lÄ±nda sona erdiÄŸini anlatan Zaman, “Mükellefiyet öncesinde bir rakam verecek olursak 1938 yÄ±lÄ±nda 12 bin 949 iÅŸçinin maden ocaklarÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± görülmektedir. 1940 yÄ±lÄ±nda EreÄŸli Kömür Ä°ÅŸletmeleri kurulduktan sonra mükellefiyetin baÅŸlamasÄ±yla iÅŸçi sayÄ±sÄ± artar. Maksimum fiili iÅŸçi sayÄ±sÄ± 42 bin olmuÅŸtur. KayÄ±tlÄ± iÅŸçi sayÄ±sÄ± ise 60 binlere ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. 1944 yÄ±lÄ±nda ise 39 bin 715 iÅŸçi mükellef olarak ocaklarda çalÄ±ÅŸÄ±yordu” dedi.

FotoÄŸraf: DHA

MÜKELLEFÄ°YETÄ°N SON TANIÄžI 92 YAÅžINDA

Çaycuma ilçesine baÄŸlÄ± KadÄ±oÄŸlu köyünde yaÅŸayan 8 çocuk babasÄ± Adil Ä°ncegül, köyüne gelen mükellef memuru tarafÄ±ndan 1944 yÄ±lÄ±nda, 18 yaÅŸÄ±ndayken o zamanki EreÄŸli Kömür Ä°ÅŸletmeleri olan Türkiye TaÅŸkömürü Kurumu'na baÄŸlÄ± Asma Kömür Ä°ÅŸletmesi'nde iÅŸ baÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Köyden gruplar halinde trenle ocaÄŸa gittiklerini, treni kaçÄ±rdÄ±klarÄ±nda saatlerce yürüyerek ocaÄŸa gitmek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Ä°ncegül, o günleri ÅŸöyle anlattÄ±:

“Mükellefiyet döneminde 17 yaÅŸÄ±nÄ± bitirdiÄŸimde ocaÄŸa yazÄ±ldÄ±m. Okulun önünde toplanÄ±rdÄ±k. Çaycuma Ä°stasyonu'nda beklerdik. Gelen trene artÄ±k pislik içinde binebilirsen binersin. KaçÄ±rÄ±rsan yürüyerek ocaÄŸa giderdin. Gitmiyorum diye hiç kimse aklÄ±ndan geçiremezdi. Mükellef memuru vardÄ±, takip ederdi. Kaçarsan aç kalÄ±rdÄ±n. BaÅŸka iÅŸte çalÄ±ÅŸamazdÄ±n. YakalandÄ±ÄŸÄ±nda ocaÄŸa sokarlardÄ±. Zorunlu olarak çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yorduk ancak yoksulluk da vardÄ±. Kimisi zorla kimisi mecburiyetten çalÄ±ÅŸÄ±rdÄ±. Günlük 85 kuruÅŸ yevmiye alÄ±rdÄ±k. Dürüst ve iyi çalÄ±ÅŸÄ±rsan o zaman mükellefiyet iyiydi. EÄŸer dürüst çalÄ±ÅŸÄ±rsan 90 kuruÅŸa çÄ±kardÄ±. 2 yÄ±l sonra 1 lira yevmiyesi olurdu. Bazen mükellef kalksÄ±n ben çalÄ±ÅŸmam derdi iÅŸçiler. Ä°kinci ayda mecbur yine ocaÄŸa giderdi. Para yok ki ne yapacak. Alman harbi nedeniyle mükellef olmuÅŸtu. Alman harbi sonrasÄ±nda çalÄ±ÅŸmaya devam ettik.”

Adil Ä°ncegül, mükellefiyet döneminden sonra çalÄ±ÅŸmaya devam ettiÄŸi ocakta 1952 yÄ±lÄ±nda kardeÅŸi Yakup Ä°ncegül'ün göçükte kalarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini söyledi. Bir süre daha ocakta çalÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra madenciliÄŸi bÄ±rakarak inÅŸaat iÅŸçiliÄŸi yapmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ä°ncegül, “Ocaklarda toplam 14 yÄ±l çalÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra bÄ±raktÄ±m. Sonra inÅŸaat iÅŸçiliÄŸi yaptÄ±m. BÄ±rakmasam belki de bu yaÅŸa gelemezdim. Ya göçükte kalÄ±rdÄ±k ya da hastalÄ±ktan ölürdük. Madenci bütün arkadaÅŸlarÄ±m öldü, bir ben kaldÄ±m” dedi.

MÃ¼kellefin malayÄ±

MÜKELLEFÄ°YET DÖNEMÄ°NE AÄžIT: AMAN DA BEYÄ°M NASIL EMÄ°R; KAPANDI KAPILAR, SÜRÜLDÜ DEMÄ°R

1940-1974 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda uygulanan ve on binlerce ‘kölelik’ koÅŸullarÄ± altÄ±nda madenlere indirildiÄŸi Mükellefiyet dönemi; Nida AteÅŸ tarafÄ±ndan derlenen ‘Mükellef Ä°lan Oldu’ türküsünde de anlatÄ±lÄ±r. Türküde anlatÄ±lan hikayenin tek farkÄ± ise bahsi geçen madenin Kütahya Tunçbilek’te yer almasÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸte mükellefiyet dönemini yaÅŸanmÄ±ÅŸ bir örnek üzerinden anlatan o aÄŸÄ±tÄ±n sözleri:

"Mükellef ilan oldu gelin dediler

Cehennem deliÄŸine girin dediler

Yeni de kartÄ±mÄ± aman elime de verdiler

Aman da beyim vay efendim bu nasÄ±l emir

KapandÄ± kapÄ±lar sürüldü demir

Aman da beyim vay efendim künyem yazÄ±ldÄ±

Ä°let mezarlÄ±ÄŸÄ±na kabrim kazÄ±ldÄ±

Mükellefin önüne astÄ±lar bayrak

Ankara'ya gitti gelmedi evrak

Elli binliÄŸi verem sürgünden bÄ±rak

Aman da beyim vay efendim bu nasÄ±l emir

KapandÄ± kapÄ±lar sürüldü demir

Aman da beyim vay efendim künyem yazÄ±ldÄ±

Ä°let mezarlÄ±ÄŸÄ±na kabrim kazÄ±ldÄ±

Mükellefin önünde yerli de kantarlar

Snafora dadanmÄ±ÅŸ gavur muhtarlar

Mükelleften kaçanÄ± sürgün yaparlar

Aman da beyim vay efendim bu nasÄ±l emir

KapandÄ± kapÄ±lar sürüldü demir

Aman da beyim vay efendim künyem yazÄ±ldÄ±

Ä°let mezarlÄ±ÄŸÄ±na kabrim kazÄ±ldÄ±" (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 16:29

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