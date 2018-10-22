'YapamazsÄ±n' kelimesine inat 'yaptÄ±m' diyen kadÄ±nlarÄ±n hikayesi

FotoÄŸrafÃ§Ä± Sinem Giray Toma'nÄ±n â€˜Erkek Egemen Mesleklerde KadÄ±n Portreleriâ€™ ve â€˜DoÄŸudan KadÄ±n Portreleriâ€™ sergisi Balat KÃ¼ltÃ¼r Eviâ€™nde aÃ§Ä±ldÄ±.

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

Sinem Giray Toma 2 kÄ±z çocuk annesi bir fotoÄŸraf sanatçÄ±sÄ±. Aktif olarak kadÄ±n derneklerinde yer alÄ±yor. FotoÄŸraf hayatÄ±na ise ‘çektiÄŸim her fotoÄŸraf dokunduÄŸum bir insan olacak’ diyerek baÅŸladÄ±. Cuma günü Balat Kültür Evi’nde açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan sergisi bir hafta boyunca ziyaretçilerini aÄŸÄ±rlayacak. Ä°ki senedir üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ‘Erkek Egemen Mesleklerde KadÄ±n Portreleri’ ve motor üzerinde 4500 kilometrelik yolcuÄŸunda karelediÄŸi kadÄ±nlarÄ± konu alan ‘DoÄŸudan KadÄ±n Portreleri’ temalÄ± sergisi var. Ä°ki bölümden oluÅŸan bu sergide kadÄ±nlarÄ±n sosyal yaÅŸamda konumlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yer ve kadÄ±nlarÄ±n bu konumlandÄ±rmalara karÅŸÄ± verdiÄŸi mücadele ön plana çÄ±kÄ±yor. Erkek egemen mesleklerde, fÄ±rÄ±nda ekmek yapan kadÄ±ndan Kapadokya’da balonu uçuran kadÄ±n pilota, aÄŸÄ±r iÅŸçilik gerektiren demir ustasÄ± kadÄ±ndan ince iÅŸçilikle sanatÄ±nÄ± icra eden telkari ustasÄ±na birçok kadÄ±na yer vermiÅŸ. Bu serginin geliri ise kÄ±z çocuklarÄ±na eÄŸitim bursu olarak aktarÄ±lacak.

‘KADINLARIN HÄ°KAYESÄ°NE DOKUNDUM’

Sergi hakkÄ±nda bilgi veren fotoÄŸraf sanatçÄ±sÄ±nÄ± Sinem Giray Toma, “KadÄ±nÄ± da erkeÄŸi de yetiÅŸtiren kadÄ±n ancak ‘yapamazsÄ±n’ kelimesinin en çok kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± birey de kadÄ±n! Buradaki çeliÅŸki bende gittikçe bir ÅŸeyleri sorgulamaya itti. Neticede bu sorgulama beni bu serginin ana fikrinin oluÅŸmasÄ±na kadar götürdü. Ve kadÄ±nlarÄ±n baskÄ±landÄ±ÄŸÄ± bir coÄŸrafyada ‘yapamazsÄ±n’ kelimesine inat ‘yaptÄ±m’ diyen kadÄ±nlarÄ±n hikayesine, yaÅŸamÄ±na dokunmaya karar verdim. Bu yolculuk benim için sadece kadÄ±nlarÄ± fotoÄŸrafladÄ±ÄŸÄ±m bir yol deÄŸildi, ayrÄ±ca ilham aldÄ±ÄŸÄ±m, mücadele veren kadÄ±nlarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±ndan güç aldÄ±ÄŸÄ±m bir yolculuktu” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘KADINLA ÇOÄžALMAYA DEVAM EDECEK’

“Bu sergiyi yaparken hayalim, bir kadÄ±nÄ±n her ÅŸeyi yapabileceÄŸini gösterip baÅŸka kadÄ±nlarÄ±n içindeki yapabilme yeteneÄŸini keÅŸfetmesini saÄŸlamaktÄ±” ifadelerini kullanan Toma, “Bu düÅŸüncelerle ‘Erkek Egemen Mesleklerde KadÄ±n Portreleri’ sergimin ilk etabÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±m. Bu serginin hiçbir zaman son bulacaÄŸÄ±na inanmÄ±yorum. Çünkü bu sergi karÅŸÄ±ma çÄ±kan her ‘yapabilen’ kadÄ±nla çoÄŸalmaya devam edecek. Bu proje kapsamÄ±nda kÄ±z çocuklarÄ±n eÄŸitilmesinden baÅŸlayÄ±p, kadÄ±nlarÄ±n baÅŸarabilme duygusu ile devam edip, ‘baÅŸarmÄ±ÅŸ’ ‘yapabilmiÅŸ’ birçok kadÄ±nla bir araya geldim” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘YOLCULUÄžU MOTOSÄ°KLETLE GERÇEKLEÅžTÄ°RDÄ°M’

‘Erkek egemen mesleklerde kadÄ±n portreleri’ sergisinin çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda farklÄ± bölgelerde insanlara ulaÅŸabilmek için bir yolculuÄŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Toma, “Buradaki amacÄ±m baktÄ±ÄŸÄ±m çerçevenin gördüÄŸüm coÄŸrafyanÄ±n farklÄ±lÄ±k gösterdiÄŸinde daha da zengileÅŸeceÄŸine olan inancÄ±mdÄ±. 4500 kilometrelik bir yolculuÄŸu motosiklet üzerinde gerçekleÅŸtirdim. Bu yolculukta yolum birçok kadÄ±nla kesiÅŸti, birçok hikayeye ortak oldum, dinledim, anlattÄ±m. KadÄ±n her yerde kadÄ±ndÄ±!” dedi.

19 yaÅŸÄ±nda, Malatya'nÄ±n ilk kadÄ±n oto tamircisi oldu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 15:39

www.evrensel.net