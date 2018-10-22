Irakâ€™Ä±n enerjisi uluslararasÄ± tekellere teslim

Irak, 'enerji Ã¼retimini artÄ±rma ve altyapÄ±yÄ± geliÅŸtirme' gerekÃ§esiyle Alman Siemens ve Amerikan General Electric ile anlaÅŸma imzaladÄ±.

Irak, "ülkedeki enerji üretimini arttÄ±rmak ve altyapÄ±yÄ± geliÅŸtirmek” için Alman Siemens ve Amerikan General Electric ile mutabakat imzaladÄ±. Irak Elektrik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Siemens ile mutabakatÄ±n, Irak’taki elektrik krizinin çözümü için anlaÅŸmalar yapÄ±lmasÄ±nÄ± kapsadÄ±ÄŸÄ±, General Electric ile ise üretim aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla enerji sektörünün geliÅŸtirilmesi ve ekonominin canlanmasÄ±na destek olunmasÄ±nÄ±n öngörüldüÄŸü kaydedildi.

AnlaÅŸmalarla elektrik santrallerinin onarÄ±mÄ±, elektrik üretimi için yeni santraller inÅŸasÄ±nÄ±n ve enerji daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸebekelerinin iyileÅŸtirilmesinin hedeflendiÄŸi ifade edildi.

Elektrik üretim kapasitesi 13 gigawatt olan Irak’ta, ülkenin ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak için kapasitenin 21 gigawatta kadar yükseltilmesi gerekiyor.

‘ABD MÜDAHALE ETTÄ°’ TARTIÅžMASI

Bu arada ABD medyasÄ±nda yer alan haberlerde, Donald Trump yönetiminin Irak’Ä±n enerji ihalesine son anda müdahale ettiÄŸi belirtilmiÅŸti.

Alman Siemens ÅŸirketinin, Irak’ta elektrik santralleri inÅŸa etmek üzere BaÄŸdat yönetimiyle yürüttüÄŸü görüÅŸmeleri sonlandÄ±rmak üzere olduÄŸu ve Trump yönetiminin konuya müdahalede bulunarak, 15 milyar dolar deÄŸerindeki ihalenin Siemens’e verilmemesi konusunda Irak hükümetini ikna ettiÄŸi belirtilmiÅŸti.

Amerikan medyasÄ±nda adÄ± açÄ±klanmayan üst düzey yetkililere dayandÄ±rÄ±lan haberlerde, BaÄŸdat yönetiminin Amerikan General Electric ile anlaÅŸma yapmasÄ± için baskÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± ileri sürülmüÅŸtü. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 15:36

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