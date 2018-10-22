â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹BarÄ±ÅŸ Akademisyenlerinden AltÄ±ntaÅŸâ€™a 1 yÄ±l 3 ay hapis

BarÄ±ÅŸ bildirisine imza attÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yargÄ±lanan BarÄ±ÅŸ Akademisyenlerinden GÃ¼lengÃ¼l AltÄ±ntaÅŸâ€™a 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verildi.

Bölgedeki sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan hak ihlallerinin ve çatÄ±ÅŸmalÄ± sürecin sona ermesi için 1123 akademisyen “Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” baÅŸlÄ±klÄ± barÄ±ÅŸ bildirisini imzalayarak kamuoyuyla paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. GeçtiÄŸimiz yÄ±l, 200’ü aÅŸkÄ±n imzacÄ± akademisyen hakkÄ±nda “terör örgütü propagandasÄ± yapmak” suçlamasÄ±yla ayrÄ± ayrÄ± davalar açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AçÄ±lan davalar kapsamÄ±nda akademisyenler hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmaya devam etti.

Ä°stanbul’daki ÇaÄŸlayan Adliyesi’nde 36. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde bugün Akademisyen Gülengül AltÄ±ntaÅŸ yargÄ±landÄ±. BarÄ±ÅŸ bildirisine imza attÄ±ÄŸÄ± için yargÄ±lanan AltÄ±ntaÅŸ’a 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verildi. AltÄ±ntaÅŸ, “Karar baÅŸtan belliydi, ama sizlerin dayanÄ±ÅŸmasÄ±, onurlu duruÅŸu ve emeÄŸi bu süreci hepimiz için unutulmaz, umut dolu, direnç dolu bir sürece dönüÅŸtürdü” dedi.

AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n avukatÄ± Ali Soydan birçok diÄŸer ACM'de yargÄ±lamanÄ±n 301'den yapÄ±lmasÄ±na dönük giriÅŸimlerin olduÄŸuna dikkat çekerek ek süre talebini de içeren belgeleri heyete sundu. Hakim “DiÄŸer mahkemeler bizi baÄŸlamaz” diyerek yargÄ±lamaya devam etti. AltÄ±ntaÅŸ derhal beraatÄ±nÄ± talep etti, Soydan da 24 sayfalÄ±k savunmasÄ±nÄ± sunduktan sonra söz aldÄ±: “Ä°ddianame siyasi bir manzumedir, CMK’daki ÅŸartlarÄ± yerine getirmeyen siyasi bir yazÄ±dÄ±r. Ä°ddianame çeliÅŸkilidir. Önce çözüm süreci övülmekte, sonra imzacÄ± ‘çözüm’ deyince suç denmektedir. Ä°ddianamede geçen hususlarla ilgili hiçbir talebimizi kabul etmediniz, hiçbir belgemiz, tevsi-i tahkikat talebimiz kabul edilmedi.” dedi.

Soydan Dostoyevski’nin romanÄ± Suç ve Ceza’dan alÄ±ntÄ± yaparak sözlerine devam etti: "'100 tavÅŸandan bir at meydana gelmeyeceÄŸi için, 100 ÅŸüpheden de bir delil oluÅŸmaz.' Ortada suç vasfÄ± yoktur. Ancak ne yazÄ±k ki mahkemenizin ne karar vereceÄŸini tahmin ediyoruz.”

‘KARAR BAÅžTAN BELLÄ°YDÄ°’

Verilen kararÄ±n ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme AltÄ±ntaÅŸ’a 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verdi, ceza ertelendi.

KararÄ±n ardÄ±ndan sosyal medya hesabÄ±ndan açÄ±klama yapan AltÄ±ntaÅŸ, “Sevgili avukatÄ±m Ali Soydan ve bu süreçte yanÄ±mÄ±zda olan bütün avukatlarÄ±mÄ±z: "Karar baÅŸtan belliydi, ama sizlerin dayanÄ±ÅŸmasÄ±, onurlu duruÅŸu ve emeÄŸi bu süreci hepimiz için unutulmaz, umut dolu, direnç dolu bir sürece dönüÅŸtürdü. TeÅŸekkür ederiz!” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Sevgili avukatÄ±m #AliSoydan ve bu süreçte yanÄ±mÄ±zda olan bütün avukatlarÄ±mÄ±z: karar baÅŸtan belliydi, ama sizlerin dayanÄ±ÅŸmasÄ±, onurlu duruÅŸu ve emeÄŸi bu süreci hepimiz için unutulmaz, umut dolu, direnç dolu bir sürece dönüÅŸtürdü. TeÅŸekkür ederiz! https://t.co/c7j2k63VJx — Gülengül AltÄ±ntaÅŸ (@gulengulalt) 22 Ekim 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 15:01

www.evrensel.net