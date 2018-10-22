Magnitsky yasasÄ± nedir, bugÃ¼ne kadar nasÄ±l uygulandÄ±?

ABD'deki KÃ¼resel Magnitsky Ä°nsan HaklarÄ± Sorumluluk YasasÄ±'nda yer alan yaptÄ±rÄ±mlar neler ve bugÃ¼ne kadar nerelerde uygulandÄ±?

ABD'de Magnitsky yasasÄ±, Senato ve Temsilciler Meclisinden ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a gönderilen mektuplarda Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± öldürülmesinin bu yasa çerçevesinde soruÅŸturulmasÄ± ve Suudi Arabistan'Ä±n suçlu bulunmasÄ± durumunda kapsamlÄ± yaptÄ±rÄ±mlar uygulanmasÄ± talebiyle bir kez daha gündeme geldi.

Tam adÄ± Küresel Magnitsky Ä°nsan HaklarÄ± Sorumluluk YasasÄ± olan yasa, ismini 2009’da Rusya’da gözaltÄ±ndayken, iÅŸkenceye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±, tÄ±bbi müdahale talebinin reddedildiÄŸi ve hapisteki hücresinde ölü bulunduÄŸu belirtilen Hermitage Capital Management Fonu avukatlarÄ±ndan Sergey Magnitsky'den alÄ±yor.

Rusya, Magnitsky’nin kalp krizi nedeniyle öldüÄŸünü iddia etse de bazÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ± avukatÄ±n ülkedeki üst düzey hükümet yetkililerinin vergi kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± için hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. OlayÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD ve Avrupa ülkeleri, Rusya'nÄ±n gözaltÄ± süresince gerekli önlemleri almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak sorumlu bürokratlarÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Bu kapsamda 2012’de Magnitsky’nin adÄ±nÄ± verilen yasa ABD Kongresinden geçti. Bu yasa, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Hazine bakanlÄ±klarÄ±nÄ±n ciddi insan haklarÄ± ihlallerinden sorumlu olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ± Rus yetkililerin ABD’deki mal varlÄ±klarÄ±nÄ± dondurma ve ABD’ye giriÅŸlerini yasaklama gibi birtakÄ±m yaptÄ±rÄ±mlar uygulamasÄ±nÄ± öngörüyordu.

YasanÄ±n kapsamÄ± 2016'da ABD Kongresinde hem Demokrat hem de Cumhuriyetçilerin desteÄŸini alarak geniÅŸletildi ve sadece Rusya odaklÄ± bir yasa olmaktan çÄ±kÄ±p küresel boyut kazandÄ±. Dönemin ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, çerçevesi geniÅŸletilen yasayÄ±, 23 AralÄ±k 2016’da onayladÄ±.

MAGNITSKY YASASI NEDÄ°R?

Grafik: Gözde Gültekinler/AA

Küresel Magnitsky Ä°nsan HaklarÄ± Sorumluluk YasasÄ±, ABD BaÅŸkanÄ±na dünyanÄ±n herhangi bir yerinde ciddi insan haklarÄ± ihlalleri ya da yolsuzluk suçu iÅŸleyen kiÅŸi ve kurumlara karÅŸÄ± soruÅŸturma açÄ±p bunun sonucunda yaptÄ±rÄ±m uygulama hakkÄ± tanÄ±yor.

KÄ°MLER YAPTIRIM TALEBÄ°NDE BULUNABÄ°LÄ°YOR?

Magnitsky yasasÄ± kapsamÄ±nda ABD’nin demokrasi, insan haklarÄ± ve çalÄ±ÅŸmadan sorumlu DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±, bakanlÄ±ktaki diÄŸer yetkiler ile görüÅŸerek yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ± tavsiye edilen kiÅŸilerin listesini DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±na sunabiliyor.

AyrÄ±ca Senatodaki BankacÄ±lÄ±k, Konut ve Åžehir Ä°ÅŸleri Komitesi ve DÄ±ÅŸiliÅŸkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisindeki Finansal Hizmet Komitesi ve DÄ±ÅŸiliÅŸkiler Komiteleri de yaptÄ±rÄ±m talebinde bulunabiliyor.

ABD BaÅŸkanÄ±, önerilen isimlere yaptÄ±rÄ±m uygulanÄ±p uygulanmayacaÄŸÄ±na karar verirken, diÄŸer ülkelerin ya da insan haklarÄ± ihlallerini inceleyen sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n elde ettiÄŸi güvenilir bilgileri de inceleyebiliyor. Genellikle, yaptÄ±rÄ±m kararÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Hazine bakanlÄ±klarÄ±yla birlikte veriliyor.

Yasa gereÄŸi ABD BaÅŸkanÄ± Senato ve Temsilciler Meclisindeki söz konusu komitelerden kendisine gelen talebe 120 gün içinde cevap vermek zorunda.

BUGÜNE KADARKÄ° UYGULAMALAR

ABD yönetimi ÅŸu ana kadar Rusya’da 49 kiÅŸiye bu yasa kapsamÄ±nda yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±.

AyrÄ±ca AralÄ±k 2017’de ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ± insan haklarÄ± ihlali ve yolsuzluk faaliyetlerine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gerekçesiyle dünya genelinde 50'yi aÅŸkÄ±n kiÅŸi ve kuruluÅŸ hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±. Myanmar, Gambia, Sudan, Kongo, Pakistan, Özbekistan, Rusya ve Çin’in bulunduÄŸu ülkelerden yaptÄ±rÄ±m listesine eklenenler arasÄ±nda Myanmar ordusunun BatÄ± Güçleri'nin eski generali Maung Maung Soe da yer aldÄ±.

ABD Kongre üyesi çok sayÄ±da Cumhuriyetçi ve Demokrat isim, aÄŸustos ayÄ±nda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki "Müslüman azÄ±nlÄ±ÄŸa kötü muamelesi" gerekçesiyle Çin'e yaptÄ±rÄ±m getirilmesini talep eden mektup kaleme aldÄ±.

KAÅžIKÇI Ä°LE MAGNITSKY YASASI YENÄ°DEN GÜNDEMDE

ABD'de Magnitsky yasasÄ±, ABD Senatosu DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi ve Temsilciler Meclisinden ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a gönderilen mektuplarda Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± öldürülmesinin bu yasa çerçevesinde soruÅŸturulmasÄ± ve Suudi Arabistan'Ä±n suçlu bulunmasÄ± durumunda kapsamlÄ± yaptÄ±rÄ±mlar uygulanmasÄ± talebiyle bir kez daha gündeme geldi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 15:02

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